Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|9,11
|31,65
|389,78
|Acıpayam Selüloz
|18,80
|7,49
|197,72
|Adel Kalemcilik
|22,68
|-8,84
|44,46
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,33
|10,43
|63,13
|Afyon Çimento
|4,44
|6,73
|94,88
|Ak Enerji
|2,27
|11,27
|108,26
|Akbank
|5,15
|0,00
|-36,50
|Akçansa
|14,00
|3,78
|44,41
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,05
|16,57
|186,73
|Akfen GMYO
|4,11
|-2,84
|1,48
|Akın Tekstil
|21,84
|7,06
|58,38
|Akiş GMYO
|3,42
|2,40
|9,18
|Akmerkez GMYO
|71,40
|3,48
|218,68
|Aksa
|8,04
|10,59
|14,80
|Aksa Enerji
|6,62
|3,12
|74,21
|Aksigorta
|7,87
|3,01
|45,26
|Aksu Enerji
|11,69
|4,75
|-21,39
|Alarko Carrıer
|140,00
|-2,10
|134,41
|Alarko GMYO
|17,48
|-2,18
|18,93
|Alarko Holding
|6,05
|2,89
|1,68
|Albaraka Türk
|1,56
|3,31
|1,96
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,02
|9,72
|149,34
|Alkim Kağıt
|13,44
|-1,18
|147,98
|Alkim Kimya
|13,82
|0,95
|122,83
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,30
|17,35
|460,98
|Altınyunus Çeşme
|65,20
|-1,29
|552,65
|Anadolu Efes
|22,10
|5,74
|3,86
|Anadolu Grubu Holding
|19,34
|-1,12
|9,95
|Anadolu Hayat Emek.
|7,91
|2,86
|29,99
|Anadolu Isuzu
|15,94
|8,73
|30,98
|Anadolu Sigorta
|6,88
|1,18
|65,64
|Anel Elektrik
|6,17
|8,06
|92,50
|Arçelik
|25,00
|4,95
|19,96
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,56
|11,47
|Arena Bilgisayar
|39,60
|10,12
|443,58
|Armada Bilgisayar
|61,00
|7,96
|272,18
|Arsan Tekstil
|6,24
|1,46
|74,30
|Artı Yatırım Holding
|17,79
|31,68
|2096,30
|Aselsan
|18,11
|-1,58
|73,48
|Ata GMYO
|3,79
|4,12
|-16,34
|Atakule GMYO
|2,61
|11,54
|35,94
|Atlantis Yatırım Holding
|4,40
|32,13
|340,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,61
|11,81
|66,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,37
|1,91
|7,19
|Avrasya GMYO
|2,65
|15,72
|75,50
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,11
|16,92
|70,88
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.448,40
|0,60
|12,64
|Avrupa Yatırım Holding
|3,83
|24,35
|148,70
|Ayen Enerji
|6,56
|7,19
|89,05
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|7,58
|-5,25
|246,12
|Aygaz
|12,01
|6,38
|-1,12
|Bagfaş
|18,50
|2,78
|9,99
|Bak Ambalaj
|17,40
|17,01
|138,86
|Balatacılar Balatacılık
|14,70
|31,60
|1085,48
|Bantaş Ambalaj
|4,35
|10,69
|72,62
|Banvit
|25,76
|2,96
|38,72
|Baştaş Başkent Çimento
|10,64
|60,48
|310,81
|Batı Çimento
|4,14
|5,08
|25,08
|Batısöke Çimento
|2,13
|10,94
|62,60
|Bayrak Taban Sanayi
|8,32
|17,51
|Bera Holding
|9,98
|-2,63
|159,22
|Berkosan Yalıtım
|5,67
|-0,18
|106,93
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,44
|-1,43
|40,41
|Beyaz Filo
|12,43
|60,80
|297,15
|Bilici Yatırım
|5,82
|7,18
|103,04
|Bim Mağazalar
|70,00
|0,94
|51,49
|Birko Mensucat
|1,27
|56,79
|309,68
|Birlik Mensucat
|2,48
|3,77
|117,54
|Bizim Mağazaları
|16,09
|2,08
|45,31
|Bomonti Elektrik
|12,00
|9,59
|837,50
|Borusan Mannesmann
|15,75
|-1,25
|37,55
|Borusan Yat. Paz.
|167,80
|-4,71
|180,07
|Bosch Fren Sistemleri
|834,00
|-1,30
|189,81
|Bossa
|12,63
|6,13
|56,70
|Brisa
|13,79
|7,40
|47,03
|Burçelik
|21,44
|-4,37
|269,02
|Burçelik Vana
|53,65
|-5,88
|452,52
|Bursa Çimento
|6,75
|0,75
|68,61
|Carrefoursa
|26,24
|-7,61
|457,11
|Casa Emtia Petrol
|30,00
|0,47
|219,49
|Ceo Event Medya
|5,57
|30,75
|52,09
|Coca Cola İçecek
|47,76
|3,02
|26,15
|Cosmos Yat. Holding
|12,24
|31,61
|500,00
|Credıtwest Faktorıng
|5,24
|10,78
|81,94
|Çelebi
|78,80
|1,35
|-20,68
|Çelik Halat
|12,54
|2,79
|92,92
|Çemaş Döküm
|1,87
|9,36
|49,18
|Çemtaş
|14,25
|-3,98
|75,30
|Çimbeton
|128,90
|-14,81
|212,41
|Çimentaş
|32,40
|-3,11
|116,00
|Çimsa
|13,45
|-1,47
|48,13
|Çuhadaroğlu Metal
|5,78
|1,58
|81,19
|Dagi Giyim
|12,21
|13,16
|388,40
|Dagi Yatırım Holding
|11,00
|25,28
|386,73
|Dardanel
|25,74
|5,06
|579,16
|Datagate Bilgisayar
|14,66
|1,31
|87,71
|Demısaş Döküm
|6,32
|-0,32
|81,61
|Denge Holding
|6,00
|27,66
|337,96
|Deniz GMYO
|3,38
|-0,88
|60,63
|Derimod
|10,86
|17,41
|52,10
|Derlüks Deri
|8,05
|-2,31
|98,97
|Desa Deri
|6,73
|4,50
|48,24
|Despec Bilgisayar
|11,90
|1,19
|180,66
|Deva Holding
|19,77
|6,63
|121,44
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|14,03
|49,26
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,76
|23,77
|253,85
|Ditaş Doğan
|32,30
|3,99
|239,46
|DO-CO
|327,10
|3,32
|-42,00
|Doğan Burda
|26,50
|32,50
|336,57
|Doğan Holding
|2,45
|1,24
|36,45
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,62
|6,07
|58,79
|Doğusan
|3,77
|4,43
|81,25
|Doğuş GMYO
|9,84
|5,47
|117,22
|Doğuş Otomotiv
|15,63
|-1,57
|64,18
|Döktaş Dökümcülük
|31,54
|0,13
|-0,33
|Duran Doğan Basım
|22,72
|-2,07
|61,82
|Dyo Boya
|14,52
|60,98
|196,33
|Eczacıbaşı İlaç
|6,73
|0,00
|84,35
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,28
|-1,36
|110,54
|Edip Gayrimenkul
|3,20
|4,23
|130,22
|Ege Endüstri
|751,00
|3,15
|33,50
|Ege Gübre
|122,00
|-1,77
|147,49
|Ege Profil
|26,90
|22,27
|124,73
|Ege Seramik
|7,08
|3,81
|92,47
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,70
|30,77
|431,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,62
|25,58
|315,38
|Egeli&Co Yatırım Holding
|1,04
|20,93
|420,00
|Egeplast
|19,88
|10,38
|59,04
|Ekiz Kimya
|9,40
|-1,05
|1440,98
|Emek Elektrik
|3,63
|-1,36
|128,30
|Eminiş Ambalaj
|63,55
|31,63
|4080,92
|Emlak Konut GMYO
|1,80
|3,45
|24,34
|Enerjisa Enerji
|9,32
|5,43
|38,36
|Enka İnşaat
|7,15
|3,92
|28,09
|Erbosan
|27,76
|-1,98
|11,13
|Ereğli Demir Çelik
|9,70
|0,73
|10,12
|Ersu Gıda
|5,39
|8,45
|160,39
|Escort Teknoloji
|6,46
|16,40
|364,75
|Esenboğa Elektrik
|9,35
|Etiler Gıda
|4,02
|25,62
|244,29
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,54
|10,92
|58,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,47
|42,80
|190,66
|Euro Yat. Ort.
|2,34
|12,50
|107,86
|Euro Yatırım Holding
|2,79
|8,14
|86,00
|Fade Gıda
|6,66
|7,42
|Fenerbahçe Futbol
|36,62
|20,78
|153,08
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.157,10
|0,13
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,70
|13,10
|24,73
|F-M İzmit Piston
|122,40
|-3,70
|158,43
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,98
|4,85
|68,79
|Ford Otosan
|86,10
|0,29
|30,23
|Formet Çelik Kapı
|5,70
|42,50
|90,00
|Frigo Pak Gıda
|21,50
|-4,95
|206,91
|Galatasaray Sportif
|4,17
|-3,47
|105,42
|Garanti Bankası
|7,10
|-0,14
|-36,27
|Garanti Faktoring
|10,85
|-0,91
|180,36
|Garanti Yat. Ort.
|2,42
|5,22
|142,78
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,20
|3,49
|192,53
|Gediz Ambalaj
|18,13
|5,10
|168,20
|Gentaş
|3,24
|5,88
|57,13
|Gersan Elektrik
|6,97
|-1,55
|118,50
|Global Men. Değ.
|4,67
|1,30
|148,40
|Global Yat. Holding
|5,28
|0,19
|8,42
|Good-Year
|5,80
|5,26
|43,21
|Göltaş Çimento
|25,48
|4,00
|43,23
|Gözde Girişim
|6,14
|8,48
|19,46
|GSD Denizcilik
|4,93
|5,12
|92,58
|GSD Holding
|2,31
|8,45
|55,03
|Gübre Fabrik.
|33,92
|4,05
|275,22
|Güler Yat. Holding
|14,00
|-2,44
|589,66
|Halk GMYO
|2,52
|6,78
|116,38
|Hatay Tekstil
|13,61
|8,71
|102,11
|Hedef Girişim
|5,55
|16,60
|132,58
|Hektaş
|13,13
|6,06
|63,72
|HUB Girişim
|17,76
|-0,28
|89,17
|Hürriyet Gzt.
|2,17
|-1,36
|90,35
|ICBC Turkey Bank
|6,80
|-1,31
|29,03
|İdealist Danışmanlık
|11,66
|24,71
|251,20
|İdealist GMYO
|8,83
|43,58
|188,56
|İhlas Ev Aletleri
|2,16
|0,47
|-30,99
|İhlas Gayrimenkul
|1,56
|8,33
|30,00
|İhlas Gazetecilik
|7,55
|18,34
|66,30
|İhlas Holding
|1,13
|6,60
|24,18
|İhlas Yayın Holding
|1,31
|4,80
|57,14
|İndeks Bilgisayar
|17,07
|0,95
|81,99
|Info Yatırım
|11,24
|18,94
|131,15
|İntema
|20,18
|-2,13
|117,93
|Inveo Yatırım Holding
|31,36
|12,00
|307,80
|İpek Doğal Enerji
|12,69
|6,46
|64,38
|İskenderun Demir Çelik
|7,58
|1,07
|-3,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi