Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 9,11 31,65 389,78 Acıpayam Selüloz 18,80 7,49 197,72 Adel Kalemcilik 22,68 -8,84 44,46 Adese Alışveriş Ticaret 2,33 10,43 63,13 Afyon Çimento 4,44 6,73 94,88 Ak Enerji 2,27 11,27 108,26 Akbank 5,15 0,00 -36,50 Akçansa 14,00 3,78 44,41 Akdeniz Yatırım Hold. 6,05 16,57 186,73 Akfen GMYO 4,11 -2,84 1,48 Akın Tekstil 21,84 7,06 58,38 Akiş GMYO 3,42 2,40 9,18 Akmerkez GMYO 71,40 3,48 218,68 Aksa 8,04 10,59 14,80 Aksa Enerji 6,62 3,12 74,21 Aksigorta 7,87 3,01 45,26 Aksu Enerji 11,69 4,75 -21,39 Alarko Carrıer 140,00 -2,10 134,41 Alarko GMYO 17,48 -2,18 18,93 Alarko Holding 6,05 2,89 1,68 Albaraka Türk 1,56 3,31 1,96 Alcatel Lucent Teletaş 30,02 9,72 149,34 Alkim Kağıt 13,44 -1,18 147,98 Alkim Kimya 13,82 0,95 122,83 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,30 17,35 460,98 Altınyunus Çeşme 65,20 -1,29 552,65 Anadolu Efes 22,10 5,74 3,86 Anadolu Grubu Holding 19,34 -1,12 9,95 Anadolu Hayat Emek. 7,91 2,86 29,99 Anadolu Isuzu 15,94 8,73 30,98 Anadolu Sigorta 6,88 1,18 65,64 Anel Elektrik 6,17 8,06 92,50 Arçelik 25,00 4,95 19,96 ARD Bilişim Teknolojileri 35,56 11,47 Arena Bilgisayar 39,60 10,12 443,58 Armada Bilgisayar 61,00 7,96 272,18 Arsan Tekstil 6,24 1,46 74,30 Artı Yatırım Holding 17,79 31,68 2096,30 Aselsan 18,11 -1,58 73,48 Ata GMYO 3,79 4,12 -16,34 Atakule GMYO 2,61 11,54 35,94 Atlantis Yatırım Holding 4,40 32,13 340,00 Atlas Yat. Ort. 1,61 11,81 66,57 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,37 1,91 7,19 Avrasya GMYO 2,65 15,72 75,50 Avrasya Petrol ve Tur. 3,11 16,92 70,88 Avrasya Stratejik GMYF 1.448,40 0,60 12,64 Avrupa Yatırım Holding 3,83 24,35 148,70 Ayen Enerji 6,56 7,19 89,05 Ayes Çelik Hasır ve Çit 7,58 -5,25 246,12 Aygaz 12,01 6,38 -1,12 Bagfaş 18,50 2,78 9,99 Bak Ambalaj 17,40 17,01 138,86 Balatacılar Balatacılık 14,70 31,60 1085,48 Bantaş Ambalaj 4,35 10,69 72,62 Banvit 25,76 2,96 38,72 Baştaş Başkent Çimento 10,64 60,48 310,81 Batı Çimento 4,14 5,08 25,08 Batısöke Çimento 2,13 10,94 62,60 Bayrak Taban Sanayi 8,32 17,51 Bera Holding 9,98 -2,63 159,22 Berkosan Yalıtım 5,67 -0,18 106,93 Beşiktaş Futbol Yat. 3,44 -1,43 40,41 Beyaz Filo 12,43 60,80 297,15 Bilici Yatırım 5,82 7,18 103,04 Bim Mağazalar 70,00 0,94 51,49 Birko Mensucat 1,27 56,79 309,68 Birlik Mensucat 2,48 3,77 117,54 Bizim Mağazaları 16,09 2,08 45,31 Bomonti Elektrik 12,00 9,59 837,50 Borusan Mannesmann 15,75 -1,25 37,55 Borusan Yat. Paz. 167,80 -4,71 180,07 Bosch Fren Sistemleri 834,00 -1,30 189,81 Bossa 12,63 6,13 56,70 Brisa 13,79 7,40 47,03 Burçelik 21,44 -4,37 269,02 Burçelik Vana 53,65 -5,88 452,52 Bursa Çimento 6,75 0,75 68,61 Carrefoursa 26,24 -7,61 457,11 Casa Emtia Petrol 30,00 0,47 219,49 Ceo Event Medya 5,57 30,75 52,09 Coca Cola İçecek 47,76 3,02 26,15 Cosmos Yat. Holding 12,24 31,61 500,00 Credıtwest Faktorıng 5,24 10,78 81,94 Çelebi 78,80 1,35 -20,68 Çelik Halat 12,54 2,79 92,92 Çemaş Döküm 1,87 9,36 49,18 Çemtaş 14,25 -3,98 75,30 Çimbeton 128,90 -14,81 212,41 Çimentaş 32,40 -3,11 116,00 Çimsa 13,45 -1,47 48,13 Çuhadaroğlu Metal 5,78 1,58 81,19 Dagi Giyim 12,21 13,16 388,40 Dagi Yatırım Holding 11,00 25,28 386,73 Dardanel 25,74 5,06 579,16 Datagate Bilgisayar 14,66 1,31 87,71 Demısaş Döküm 6,32 -0,32 81,61 Denge Holding 6,00 27,66 337,96 Deniz GMYO 3,38 -0,88 60,63 Derimod 10,86 17,41 52,10 Derlüks Deri 8,05 -2,31 98,97 Desa Deri 6,73 4,50 48,24 Despec Bilgisayar 11,90 1,19 180,66 Deva Holding 19,77 6,63 121,44 Dinamik Isı Makina Yalıtım 14,03 49,26 Diriteks Diriliş Tekstil 2,76 23,77 253,85 Ditaş Doğan 32,30 3,99 239,46 DO-CO 327,10 3,32 -42,00 Doğan Burda 26,50 32,50 336,57 Doğan Holding 2,45 1,24 36,45 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,62 6,07 58,79 Doğusan 3,77 4,43 81,25 Doğuş GMYO 9,84 5,47 117,22 Doğuş Otomotiv 15,63 -1,57 64,18 Döktaş Dökümcülük 31,54 0,13 -0,33 Duran Doğan Basım 22,72 -2,07 61,82 Dyo Boya 14,52 60,98 196,33 Eczacıbaşı İlaç 6,73 0,00 84,35 Eczacıbaşı Yatırım 20,28 -1,36 110,54 Edip Gayrimenkul 3,20 4,23 130,22 Ege Endüstri 751,00 3,15 33,50 Ege Gübre 122,00 -1,77 147,49 Ege Profil 26,90 22,27 124,73 Ege Seramik 7,08 3,81 92,47 Egeli & Co Tarım Girişim 1,70 30,77 431,25 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,62 25,58 315,38 Egeli&Co Yatırım Holding 1,04 20,93 420,00 Egeplast 19,88 10,38 59,04 Ekiz Kimya 9,40 -1,05 1440,98 Emek Elektrik 3,63 -1,36 128,30 Eminiş Ambalaj 63,55 31,63 4080,92 Emlak Konut GMYO 1,80 3,45 24,34 Enerjisa Enerji 9,32 5,43 38,36 Enka İnşaat 7,15 3,92 28,09 Erbosan 27,76 -1,98 11,13 Ereğli Demir Çelik 9,70 0,73 10,12 Ersu Gıda 5,39 8,45 160,39 Escort Teknoloji 6,46 16,40 364,75 Esenboğa Elektrik 9,35 Etiler Gıda 4,02 25,62 244,29 Euro Kapital Yat. Ort. 2,54 10,92 58,38 Euro Trend Yat. Ort. 3,47 42,80 190,66 Euro Yat. Ort. 2,34 12,50 107,86 Euro Yatırım Holding 2,79 8,14 86,00 Fade Gıda 6,66 7,42 Fenerbahçe Futbol 36,62 20,78 153,08 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.157,10 0,13 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,70 13,10 24,73 F-M İzmit Piston 122,40 -3,70 158,43 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,98 4,85 68,79 Ford Otosan 86,10 0,29 30,23 Formet Çelik Kapı 5,70 42,50 90,00 Frigo Pak Gıda 21,50 -4,95 206,91 Galatasaray Sportif 4,17 -3,47 105,42 Garanti Bankası 7,10 -0,14 -36,27 Garanti Faktoring 10,85 -0,91 180,36 Garanti Yat. Ort. 2,42 5,22 142,78 Gedik Y. Men. Değ. 9,20 3,49 192,53 Gediz Ambalaj 18,13 5,10 168,20 Gentaş 3,24 5,88 57,13 Gersan Elektrik 6,97 -1,55 118,50 Global Men. Değ. 4,67 1,30 148,40 Global Yat. Holding 5,28 0,19 8,42 Good-Year 5,80 5,26 43,21 Göltaş Çimento 25,48 4,00 43,23 Gözde Girişim 6,14 8,48 19,46 GSD Denizcilik 4,93 5,12 92,58 GSD Holding 2,31 8,45 55,03 Gübre Fabrik. 33,92 4,05 275,22 Güler Yat. Holding 14,00 -2,44 589,66 Halk GMYO 2,52 6,78 116,38 Hatay Tekstil 13,61 8,71 102,11 Hedef Girişim 5,55 16,60 132,58 Hektaş 13,13 6,06 63,72 HUB Girişim 17,76 -0,28 89,17 Hürriyet Gzt. 2,17 -1,36 90,35 ICBC Turkey Bank 6,80 -1,31 29,03 İdealist Danışmanlık 11,66 24,71 251,20 İdealist GMYO 8,83 43,58 188,56 İhlas Ev Aletleri 2,16 0,47 -30,99 İhlas Gayrimenkul 1,56 8,33 30,00 İhlas Gazetecilik 7,55 18,34 66,30 İhlas Holding 1,13 6,60 24,18 İhlas Yayın Holding 1,31 4,80 57,14 İndeks Bilgisayar 17,07 0,95 81,99 Info Yatırım 11,24 18,94 131,15 İntema 20,18 -2,13 117,93 Inveo Yatırım Holding 31,36 12,00 307,80 İpek Doğal Enerji 12,69 6,46 64,38 İskenderun Demir Çelik 7,58 1,07 -3,01 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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