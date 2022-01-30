Yedikuyular Kayak Merkezi'nde "Kostümlü Kayak Yarışması" yapıldı - Son Dakika

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kesişim noktasında bulunan Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde "Kostümlü Kayak Yarışması" düzenlendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kapadokya Üniversitesi ve kentteki özel bir eğitim kurumunun destekleriyle Bungalov Evler Kayak Pisti'nde düzenlenen etkinlikte 46 yarışmacı soğuğa rağmen ilginç kıyafetleriyle kayak gösterisi yaptı.

Türkiye'nin farklı illerinden gelerek çizgi film, halk kahramanı ve bilim kurgu filmi kahramanlarının kostümleriyle yarışmaya katılanlar, havalı hareketleriyle kayak yaparak hem seyirciyi hem de jüriyi etkilemeye çalıştı.

Yarışmacılar jüri üyelerinden puan alabilmek için kıyasıya yarıştı.

Ayrıca, etkinlik için halat yardımıyla kaldırılan sıcak hava balonu da hem kayak merkezine gelen vatandaşların hem de organizasyona katılan misafirlerin dikkatini çekti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, burada gazetecilere, Yedikuyular Kayak Merkezi'nin bölgedeki en kolay ulaşılabilir ve en cazip kayak merkezi olduğunu söyledi.

Kayak merkezlerinde etkinliklerin arttırılması gerektiğini belirten Güngör, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda geçen yıl kar voleybolu turnuvası yapmıştık, çok ciddi ilgi gördü. Bu senede Avrupa kar voleybolu turnuvası yapacağız. Bu da öyle tahmin ediyorum ki ilk defa yapılacak turnuva kayak merkezinin tanıtım ve ziyaretçi potansiyelini arttırmış olacak. Arkadaşlarımız kostümlü kayak yarışması yapmışlar, hoş vakit geçirmişler. Burada da dereceye girenlere ödül vermek bize nasip oldu. Hakikaten hoş bir etkinlik yapmışlar. Ödüllerini verdik. Bunlar gençlerimizin ve çocuklarımızın hoş vakit geçirmesine vesile veren hususlar."

Organizasyon koordinatörü Erhan Ersavaş da etkinlik kapsamında gençlerin, öğrencilerin, misafirlerin eğlendiğini ve rengarenk bir yarışmanın gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Etkinliğe, Mersin, İstanbul, Hatay, Niğde ve Nevşehir'den yarışmacıların katıldığını belirten Ersavaş, "İnşallah seneye daha geniş katılımlarla etkinliği devam ettireceğiz. Bütün sponsorlarımıza bizlere destek verdiği için teşekkür ediyoruz. Biz bu yıl ilkini gerçekleştirdik. Kahramanmaraş'ta aslında böyle renkli etkinliklerin olabileceğini göstermiş olduk. Bir sürü de katılım oldu. Biz çok mutluyduk. Çok eğlendik." diye konuştu.

Program dereceye giren yarışmacılara ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.