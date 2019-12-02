Son Dakika Haberleri: Yeni Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ilk iş olarak Ankara'yı aradı
Son Dakika Dünya Yeni Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ilk iş olarak Ankara'yı aradı - Son Dakika Dünya

Yeni Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ilk iş olarak Ankara'yı aradı

6 saat önce

Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun yeni başkanı Ursula von der Leyen çevre konularına öncelik vereceklerini açıklayarak görevine bir ay gecikmeyle başladı.

Yeni Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ilk iş olarak Ankara'yı aradı, System.String[]

Avrupa Birliği'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu'nun yeni başkanı Ursula von der Leyen çevre konularına öncelik vereceklerini açıklayarak görevine bir ay gecikmeyle başladı. Pazar günü göreve başlayan von der Leyen aralarında Türkiye'nin de bulunduğu G7 ve G20 ülkelerinin liderleri ile telefon görüşmesi yaptı. Von der Leyen, Türk, Çin, Güney Kore, Endonezya ve Avustralya liderleri ile telefonda görüştüğünü ifade ederek bağlantılarını sürdüreceğini belirtti.


Avrupa Komisyonu'nun yeni başkanı salı günü İspanya'nın Madrid kentindeki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 25. Taraflar Konferansına katılacak (COP 25). Toplantıda von der Leyen "Avrupa için Çevre Anlaşmasını" ele alacak.

Euronews.com'da Görüntüle

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:55 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan Başbakanı Miçotakis, NATO'dan Türkiye'yi kınamasını istedi
NATO zirvesi öncesi Türkiye'den "şantaj" çıkışı: İfadeler kabul edilebilir değil Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor? Türk diplomat paylaştı, Yunan basını ayağa kalktı: Sınırlar değişti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 19:18:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ilk iş olarak Ankara'yı aradı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]