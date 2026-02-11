Yeni Başkan Dalcı\'nın Taksicilik Vizyonu

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Mehmet ALA/İSTANBUL, - İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odası'nda (İTEO) devir teslim töreni yapıldı. Göreve başlayan yeni Başkan İsmet Dalcı, " İstanbul'da taksi sektöründe yeni, temiz bir sayfa açacağımızı vadediyoruz. İnşallah müşteri memnuniyeti odaklı, hizmet kalitesi artan yeni bir taksicilik sistemi gelecek. Bugün taksicilik için bir milat.Esnaf odamıza ait duraklarla entegreli Singapur modeli, yani duraklarla entegreli taksi çağırma uygulamamızı hızlı bir şekilde sahada uygulamaya başlayacağız. İstanbul'da şu anda mesela Türkiye'nin hiçbir vilayetinde olmayan tek tip araç mahkumiyeti var, sadece tek tip araca mahkum olmuş durumdayız. Bunun önüne kesinlikle geçeceğiz." diye konuştu.Eski başkan Eyüp Aksu devir teslim törenine katılmazken, yeni başkan İsmet Dalcı görevi Başkanvekili Veli Yurt'tan devraldı.

Geçen haftasonu Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan Olağan Genel Kurul'da İTEO'nun yeni başkanı İsmet Dalcı oldu. Öğle saatlerinde ise Kağıthane Yüksek Seçim Kurulu'ndan mazbatasını teslim alan İsmet Dalcı ardından odanın Seyrantepe'deki merkez binasına gitti. Burada alkışlarla karşılanan Dalcı koltuğuna oturdu.Devir teslim törenine eski Başkan Eyüp Aksu katılmazken başkan Dalcı görevi Başkanvekili Veli Yurt'tan devraldı.

'HİÇKİMSEYLE HUSUMETİMİZ YOK'

Tören sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan başkan Dalcı, "İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nda bir değişim oldu. Bu bir bayrak yarışı. Biz, bizden önce hizmet eden arkadaşlarımıza, abilerimize teşekkür ediyoruz. Biz daha iyi hizmet edeceğimizi vadettik, esnafımız tercihini bizden yana kullandı. Kişisel olarak hiçkimseyle bizim husumetimiz ya da problemimiz yok. Bizde abilik, kardeşlik hukuku devam edecek. İstanbul'da taksi sektöründe yeni, temiz bir sayfa açacağımızı vadediyoruz. İnşallah müşteri memnuniyeti odaklı, hizmet kalitesi artan yeni bir taksicilik sistemi gelecek. Bugün taksicilik için bir milat. Seçim başında 'Bismillah' dedik, seçim sonucuna göre bir 'Elhamdülillah' dedik. Şimdi de tekrar 'Bismillah' diyoruz, kolları sıvayacağız bugünden itibaren. Allah bizi mahcup etmesin." dedi.

ESKİ BAŞKAN DEVİR TESLİM TÖRENİNE KATILMADI

Eski başkan Eyüp Aksu'nun törene katılmamasına ilişkin konuşan Dalcı, "Veli Başkanımız Eyüp Aksu'nun Başkanvekili. Bizim için Veli abinin olması yeterli. 'Biz çiçeğimizle geleceğiz' dedik, Veli abi de sağolsun 'Biz de çikolatayla karşılayacağız' dedi. Biz öpüşüp koklaşacağız, vedalaşacağız, helalleşeceğiz ve ayrılacağız. Bizim kafa yapımızla daha önceki arkadaşların kafa yapısı, sistemi farklıydı. Biz daha iyi hizmet sunacağımızı iddia ediyoruz. Allah da bizi mahçup etmesin. Çok zorlu bir görev, herkesin eleştirdiği sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz; ama ben esnafımızın desteğiyle, vatandaşımızın bize pozitif bakması ve beyaz sayfayla birlikte başarılı olacağımıza kesinlikle inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'KADEME KADEME PLANLAMALARIMIZI YAPTIK'

Görev süresi boyunca yapacaklarını kademelendirdiklerini belirten Dalcı, "Kademe kademe biz planlamalarımızı yaptık, 6 ayda ne yapacağız, 1 senede ne yapacağız ve 4 yılın sonunda ne yapacağız. Bir sonraki 4 yılın sonunda esnafımızın karşısına çıktığımızda biz diyeceğiz ki 'Taksi hizmet kalitemizi buradan aldık, buraya çıkarttık. Mesleğin itibarını buradan aldık, buraya çıkarttık. Araçlarla ilgili problemi buradan aldık, buraya çıkarttık.' Şu andaki taksi plaka değeri, taksi kirası, mesleğin itibarı bizim için bir temel baremdir. Bizim başarımız, 4 yıl sonra plaka fiyatları eğer arttıysa, müşteri bizden daha çok memnun olduysa, İstanbullunun taksi sorunu gibi bir sıkıntısı yoksa bizim başarılı olduğumuzu gösterecek. 4 yılın sonunda iddia ediyorum, inşallah Allah'ın da izniyle İstanbul'da çok farklı bir taksi sistemi göreceksiniz. Müşteriler bizden şikayet etmeyecek, mutlu müşteri, mutlu taksici üçgenini oluşturacağız ve neticeye ulaşacağız" dedi.

'SİNGAPUR MODELİNİ HIZLI BİR ŞEKİLDE UYGULAMAYA BAŞLAYACAĞIZ'

Sektördeki kronik sorunlara değinen Dalcı, "Ben sahadan gelen birisiyim. Taksinin her aşamasında neler yapıldı, sektöre nelerin yanlış yaptığı, kimlerin yanlış yaptığı ve bizim içimizdeki çürük elmaların nerelerde kümelendiği, nasıl yanlışlar yapıldığını çok iyi bilen birisiyim. Biz kendi iç denetimimizi yapacağız. Hizmet kalitemizi artırmak için kesinlikle İstanbul'daki kronik bölgelerde de denetimlerimizi yapacağız. Uygulama firmalarının taksi esnafı üzerinden kazanmış olduğu çok ciddi komisyonlar var, bunun kesinlikle önüne geçeceğiz. Müşteriden kimse taksimetre ücretinin ekstrasında ücret alamayacak. Esnaf odamıza ait duraklarla entegreli Singapur modeli, yani duraklarla entegreli taksi çağırma uygulamamızı hızlı bir şekilde sahada uygulamaya başlayacağız. İstanbul'da şu anda mesela Türkiye'nin hiçbir vilayetinde olmayan tek tip araç mahkumiyeti var, sadece tek tip araca mahkum olmuş durumdayız. Bunun önüne kesinlikle geçeceğiz. Biz belediye bürokratlarımızla, devlet bakanlık yetkililerimizle dirsek temasında, amacımız İstanbul'da 16 milyon İstanbulluya daha iyi hizmet nasıl verebiliriz, tamamen buna odaklanmış durumdayız. Ben kesinlikle müşteriyle barıştıktan sonra bunu çözeceğimizi düşünüyorum. " diye konuştu.

'KORSANLA İLGİLİ CİDDİ MÜCADELEMİZ OLACAK'

Korsan taşımacılıkla mücadele konusunda da mesajlar veren İsmet Dalcı, "Korsanla ilgili ciddi mücadelemiz olacak. Bu hafta inşallah Karayolları Trafik Kanunu'nda da bir değişiklik yapılıyor, onunla ilgili de korsan cezaları artırılıyor. Ben korsanın da bir şekilde artık bu cezalarla geri plana atılacağını düşünüyorum. Türkiye'deki en iyi hukukçu kimse o hukukçuyla biz anlaşmamızı yapacağız" dedi.