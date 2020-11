Yeni Malatyaspor maçından notlar

Sergen Yalçın'dan tek değişiklik

Vodafone Park'ta 240 gün sonra seyircili maç

Oğuzhan Özyakup ligde 4 maç sonra 11'de21 kişilik maç kadrosunda 19 kişi yer aldı Azerbaycan ve İzmir unutulmadı

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 7'nci haftasında Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Metin ve İbrahim Bozbey üstlendi.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, deplasmanda 3-2'lik skorla kazandıkları Yukatel Denizlispor maçının 11'inde tek değişikliğe gitti. Yalçın, Denizlispor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Josef de Souza'nın yerine Oğuzhan Özyakup'u sahaya sürdü.Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Sergen Yalçın, savunma hattını Rosier, Vida, Welinton ve N'Sakala'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Dorukhan Toköz'ü görevlendiren Sergen Yalçın, bu ismin önünde Rachid Ghezzal, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup ve Cyle Larin dörtlüsünü oynattı. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Vincent Abuobakar oldu.VODAFONE PARK'TA 240 GÜN SONRA SEYİRCİLİ MAÇSiyah-beyazlı ekibin, Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği karşılaşmayı localarda yerlerini alan taraftarlar da takip etti. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından geçtiğimiz ay locaların yüzde 50 kullanımla taraftara açılması kararı alınmıştı. Son olarak geçtiğimiz sezon 6 Mart'ta oynanan Ankaragücü maçında takımını destekleyebilen siyah-beyazlı taraftarlar, tam 240 gün sonra kısmen de olsa tribündeki yerini alabildi.OĞUZHAN ÖZYAKUP LİGDE 4 MAÇ SONRA 11'DEBeşiktaş'ın 21 kişilik maç kadrosunda sakat ve cezalı oyuncuların eksikliğiyle 19 futbolcu yer aldı. Siyah-beyazlı ekipte Josef de Souza'nın yerine 11'de karşılaşmaya başlayan Oğuzhan Özyakup, ligde 4 maç sonra 11'deki yerine döndü. Son olarak deplasmanda kazanılan Trabzonspor maçında ilk 11'de görev yapan Oğuzhan, sonrasında Fraport TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor maçlarında görev almamış, İttifak Holding Konyaspor maçında ise ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu.AZERBAYCAN VE İZMİR UNUTULMADIÖte yandan tribünlerde yer alan pankartlarda Azerbaycan ve İzmir de unutulmadı. Azerbaycan için 'İki devlet tek millet' pankartı kapalı tribüne asıldı. Ayrıca, önceki gün 6,6 büyüklüğündeki depremin vurduğu İzmir için de 'Geçmiş olsun İzmir' pankartına tribünde yer verildi. Mücadele öncesinde, geçen cuma hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu. Beşiktaşlı futbolcular, maç öncesinde ısınma hareketlerini 'LÖSEV' yazılı tişörtlerle gerçekleştirdi.STADYUMUN GİRİŞİNE YENİ GRAFİTİLER

Beşiktaş'ta Vodafone Park Stadyumu'nun girişine yeni grafitiler yapılması dikkat çekti. Takımların stadyuma girdiği kapının hemen girişinde "Şeref'inle oyna, Hakkı'nla kazan" yazılırken, siyah-beyazlı kulübün efsaneleri Şeref Görkey ve 'Baba' lakabıyla bilinen Hakkı Yeten'in portrelerine yer verildi. Hemen karşı duvarda ise Fight for us (Bizim için savaş) yazısı yer aldı.