YENİ Parti kurulurken Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na manidar gönderme - Son Dakika
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YENİ Parti kurulurken Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na manidar gönderme

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YENİ Parti'nin kuruluşuyla CHP'nin ana muhalefet statüsünü yitirip Meclis'te 5. sıraya gerilediği dakikalarda, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan manidar bir video paylaşımı geldi. Kılıçdaroğlu'nun, Ekrem İmamoğlu ile özdeşleşen kolları sıvama hareketini yaptığı görüntüler siyaset gündemine damga vurdu.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, YENİ Parti'nin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na sunulduğu dakikalarda dikkat çeken bir video paylaştı. Partisinin ana muhalefet unvanını kaybedip beşinci sıraya gerilediği anlarda yayımlanan videoda, Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ile özdeşleşen hareketi yapması dikkat çekti.

İMAMOĞLU İLE ÖZDEŞLEŞEN HAREKETİ YAPTI

YENİ Parti'nin resmi kuruluş adımlarının atıldığı esnada sosyal medya hesabından bir video mesaj kamuoyuna servis edildi. Videoda toplumun unutulmuş kesimlerine vurgu yapan Kemal Kılıçdaroğlu, siyaset anlayışını şu sözlerle ifade etti:

"Benim görevim, toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir. Çöpten kâğıt toplayan insanların da, mesai saati gözetmeksizin tarlada alın teriyle geçimini sağlayan insanların da sorunlarını çözmek için yola çıktım. Benim siyaset anlayışım budur."

YENİ Parti kurulurken Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na manidar gönderme

Paylaşılan videonun finalinde ise Kılıçdaroğlu'nun gömleğinin kollarını sıvarken çekilmiş görüntülerine yer verildi. Ekrem İmamoğlu'nun siyasi sembollerinden biri haline gelen bu jestin tam da CHP'nin Meclis'te kan kaybettiği dakikalarda paylaşılması, manidar bir mesaj olarak yorumlandı.

YENİ Parti kurulurken Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na manidar gönderme

MECLİS TABLOSUNDA TARİHİ DEĞİŞİM: CHP 5. SIRAYA GERİLEDİ

91 milletvekilinin CHP'den istifa ederek katıldığı YENİ Parti, kurulan yeni grupla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni ana muhalefet partisi konumuna yükseldi. Yaşanan toplu ayrılığın ardından sandalye sayısı 44'e düşen Cumhuriyet Halk Partisi ise Meclis'teki en büyük 5. parti durumuna geriledi.

Oluşan son sandalye dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

  • AK Parti: 277 İktidar Partisi
  • Yeni Parti: 91 Ana Muhalefet Partisi
  • DEM Parti: 56 3. Parti
  • MHP 46: 4. Parti
  • CHP 44: 5. Parti

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Politika, Siyaset, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem YENİ Parti kurulurken Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na manidar gönderme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Bu gün seçim olsa yine Akp MHP alır yazın bunu 8 4 Yanıtla
  • Ramadan Svs Ramadan Svs:
    BUNLARIN HEPSI BIZIM REISE CALISIYOR CALISIN CALIŞIN 8 0 Yanıtla
  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    adam geliyorum demişti 6 0 Yanıtla
  • Dr Yücel Özen Dr Yücel Özen:
    seni taklitçi seni 3 1 Yanıtla
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