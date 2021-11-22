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SPOR Alsancak Stadı'nda geri sayım bitti - Son Dakika

SPOR Alsancak Stadı'nda geri sayım bitti

22.11.2021 11:54

SPOR Alsancak Stadı'nda geri sayım bittiErgin KARATAŞ - Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)İzmir ve Türk futbolunun en tarihi tesislerinden Alsancak Stadı'nda 7 yıllık hasret sona erdi.

SPOR Alsancak Stadı'nda geri sayım bitti

Ergin KARATAŞ - Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR, (DHA)

İzmir ve Türk futbolunun en tarihi tesislerinden Alsancak Stadı'nda 7 yıllık hasret sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yerinde yenilenip Türkiye'nin en modern spor tesislerinden biri haline gelen tarihi stat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 26 Kasım Cuma günü açılacak. İlk olarak 1910'lu yıllarda İzmir'de Rumların kurduğu Panionios kulübünün maçlarını oynadığı arazide 1929 yılında tribünleri yapılan stat, yıkılmadan öncesi son şeklini 1971 Akdeniz Oyunları öncesinde aldı. Yıllarca kentteki tüm futbol kulüplerinin maçlarını oynadığı tarihi stat, 2014 yılında depreme dayanıksız raporu almasının ardından kapatılıp 2015'te yıkıldı.

Yasal prosedürler aşıldıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından aynı yerinde yeniden inşa edilen UEFA standartlarındaki 15 bin taraftar kapasiteli stadyumda yine liman tarafındaki idari binanın yanı sıra ilk kez karşı kale arkasında 700 kapasiteli misafir tribün de yer alıyor. Statta ilk kez tüm tribünlerin üzeri membran çatıyla kapalı hale getirildi. Nisan 2017 ve Haziran 2021'de yapılan iki ihale sonrası yaklaşık 130 milyon TL maliyetle yeniden inşa edilen Alsancak Stadı'nda 10 loca, 4 soyunma odası, 2 hakem ve 4 antrenör odasının yanı sıra UEFA ofisleri, 100 kişilik çok amaçlı salon ve yeme-içme alanları bulunuyor.

MUSTAFA DENİZLİ İSMİ YAKIN

Alsancak Stadı'nın yeni ismi konusunda meraklı bekleyiş sürerken stada Türk futbolunun en önemli teknik adamlarından Mustafa Denizli'nin adının verilmesi bekleniyor. Halen futbolcu olarak efsanelerinden olduğu Altay'ı çalıştırıp takımı geçen sezon 18 yıl sonra Süper Lig'e taşıyan 72 yaşındaki Mustafa Denizli, kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta ayrı ayrı şampiyonluk yaşayan tek teknik direktör oldu. Denizli, A Milli Takım'a 2000 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynattı.

Mustafa Denizli, Altay'daki futbolculuğu döneminde Alsancak Stadı'nda Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşadı. Halen maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayan Süper Lig ekibi Altay ile Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'nun ligin ikinci devresinde müsabakalarını Alsancak Stadı'nda yapması bekleniyor. Stadın tahsisi için yıkılmadan önceki son kiracısı konumundaki Altay ve 1962 yılında eski halk sahasını Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü'ne devredip karşılığında Alsancak'tan hak talep eden Altınordu'nun çekişmesi de devam ediyor.

SON MAÇ 27 MAYIS 2014'TE

Alsancak Stadı, çürük olduğu için kapanmadan önce en son 2013-2014 sezonu sonunda 27 Mayıs 2014'te TFF 2'nci Lig Play-Off yarı final rövanşında Göztepe ile Hatayspor arasındaki maça ev sahipliği yaptı. Son karşılaşmayı 9 bin 256 biletli seyirci takip etti. Stat, 2014-2015 sezonu başında İzmir Spor Güvenlik Kurulu tarafından uzmanların, can güvenliği tehdidi ve güçlendirilmesinin ekonomik olmayacağı yönündeki raporu üzerine kapatıldı. Bir süre bekleyip yıkım çalışmaları 2015 yılında tamamlanan stadın temeli 9 Eylül 2017'de atıldı. Bu tarihten sonra inşaat ruhsatı ile ilgili birtakım sorunlar nedeniyle inşaatı geç başlayan stadın projesinde değişikliklere gidilerek, daha önce tribün olmayan kale arkasına da tribün yapıldı.

SÜPER LİG'İN İLK GOLÜ ALSANCAK'TA

Milli Lig adıyla 1959'da başlayan Süper Lig'de İzmirspor ile Beykoz arasındaki maça ev sahipliği yapılan Alsancak Stadı'nda ligin ilk golü, İzmirsporlu Özcan Altuğ tarafından 21 Şubat 1959'da atıldı. Türkiye Kupası'nı kazanan takımlar 1966-1967, 1967-1968 ve 1969-1970 sezonlarında Alsancak Stadı'nda belli oldu. Stat, A Milli Takım'ın 13 Mart 1968'de Tunus'la oynadığı özel maça da sahipliği yaptı. Birçok Avrupa Kupası maçına sahne olan Alsancak Stadı'nda Göztepe, 1968-1969 sezonunda Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı final oynayıp Avrupa kupalarında bu başarıyı gösteren ilk Türk takımı oldu. Göztepe, 1967-1968 sezonunda ise aynı organizasyonda ikinci turda İspanyol ekibi Atletico Madrid karşısında ilk maçı 2-0 kaybetmesine rağmen, rövanşta Alsancak Stadı'nda ağırladığı rakibini 3-0 yenerek elemişti.

ERTEN: "TÜM İZMİR'İN HATIRASI VAR"

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı Başkanı Ali Erten, Alsancak Stadı'nda tüm İzmir'in hatırası olduğunu söyledi. Erten, "Hepimiz için heyecan verici bir gün, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından cuma günü stat açılacak ve Göztepe Gürsel Aksel'den sonra İzmir'deki ikinci stat inşaatı da bitmiş olacak. İzmir birçok ilklerin yaşandığı bir şehir. Türkiye'de futbol ilk kez 1870'lerden itibaren ilk kez İzmir'de oynanmaya başladı. Alsancak'ta bu alanda 1900'lerden itibaren futbol oynandığını biliyoruz. Yani burası İzmir'de 100 yıldır bir spor alanı, bir futbol alanı olarak hizmet veren bir yer. Türkiye'de bugünkü Süper Lig olan Milli Lig'in ilk maçı 1959 yılında burada oynandı. Birçok tarihi anıları var, birçok yıldız futbolcu burada yetişti. Bu statta hemen hemen her İzmirli'nin hatırası var. Bir çoğumuz taraftarlığı burada öğrendik, ilk maçımızı burada seyrettik. İzmir için çok değerli olan bir alanda tekrar belki bu şehre 100 yıl daha hizmet edecek önemli bir tesis bitmiş oluyor. Emeği geçen herkese, başta Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere teşekkür ediyoruz" dedi.

"Şehir olarak bütün hassasiyetimiz stadın yerinde yenilenmesi üzerineydi" diyen Ali Erten, "Bu konuda devlet yetkilileri de bu hassasiyete sahip çıktılar ve hiç fikir ayrılığı olmadı. İlk ihale edilen projede daha sonra iyileştirmeler ve geliştirmeler yapıldı. Bu süreci uzattı. Ayrıca son 2 yıldır pandemi koşullarında gerçekten çok zor şartlarda çalışıldı. Bu ilaveler, geliştirmeler, iyileştirmeler, hem maliyeti, hem de işin süresini uzattı. Güzel bir tesis oldu. Eski stada ilaveten kale arkasında misafir takım tribünü yapıldı. Bunun için ayrı giriş çıkış noktaları yapıldı. Misafir takım seyircilerini daha iyi ağırlayacağız. Projeye localar yapıldı. Zemin alttan ısıtmalı hale getirildi. Modern, şehre yıllarca hizmet verecek bir tesis oldu. Cuma günkü açılıştan sonra kontroller yapılıp en kısa sürede maçlar oynanmaya başlayacak" diye konuştu.

SPOR Alsancak Stadı'nda geri sayım bitti
SPOR Alsancak Stadı'nda geri sayım bitti
SPOR Alsancak Stadı'nda geri sayım bitti
SPOR Alsancak Stadı'nda geri sayım bitti
SPOR Alsancak Stadı'nda geri sayım bitti
SPOR Alsancak Stadı'nda geri sayım bitti
SPOR Alsancak Stadı'nda geri sayım bitti
SPOR Alsancak Stadı'nda geri sayım bitti
SPOR Alsancak Stadı'nda geri sayım bitti
SPOR Alsancak Stadı'nda geri sayım bitti
SPOR Alsancak Stadı'nda geri sayım bitti
SPOR Alsancak Stadı'nda geri sayım bitti
SPOR Alsancak Stadı'nda geri sayım bitti
SPOR Alsancak Stadı'nda geri sayım bitti
SPOR Alsancak Stadı'nda geri sayım bitti
SPOR Alsancak Stadı'nda geri sayım bitti
SPOR Alsancak Stadı'nda geri sayım bitti
SPOR Alsancak Stadı'nda geri sayım bitti
SPOR Alsancak Stadı'nda geri sayım bitti
SPOR Alsancak Stadı'nda geri sayım bitti
SPOR Alsancak Stadı'nda geri sayım bitti
SPOR Alsancak Stadı'nda geri sayım bitti
SPOR Alsancak Stadı'nda geri sayım bitti
SPOR Alsancak Stadı'nda geri sayım bitti

Spor Toto Süper Lig, Alsancak Stadı, İzmir, Türk, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Alsancak Stadı'nda geri sayım bitti - Son Dakika


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