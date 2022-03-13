Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, partisinin Adana İl Başkanlığının açılışına katıldı - Son Dakika
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Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, partisinin Adana İl Başkanlığının açılışına katıldı

13.03.2022 17:39
Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, partisinin Adana İl Başkanlığının açılışına katıldı

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, partisinin Adana İl Başkanlığının açılış törenine katıldı.

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, partisinin Adana İl Başkanlığının açılış törenine katıldı.

Yılmaz, merkez Seyhan ilçesindeki açılışta, yakın zamanda Adana'da görkemli bir kongre yapacaklarını söyledi.

Ülkedeki ekonomi ve tarım politikalarını eleştiren Yılmaz, " Türkiye'de herkes bizi izliyor. 'Acaba bunlar ne yapacak?' Biz tabela partisi değiliz. Biz kongre yapan bir partiyiz. Sokakta olan bir partiyiz. Şu anda mecliste olan bir partiyiz. Bizim partimiz bir biat partisi değildir, itiraz partisidir, bir başkaldırıdır sisteme. Türkiye'de bu zamana kadar vizyonel bir siyaset yapılamadığı için bugün bu noktadayız." diye konuştu.

İddialı bir insan olduğunu aktaran Yılmaz, vizyoner ve gerçekten misyonu olan iddialı bir ekip oluşturmak istediğini belirtti.

Yılmaz, açılışın ardından partililerle bir araya geldi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, partisinin Adana İl Başkanlığının açılışına katıldı - Son Dakika


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