Yenişehir Belediyesinden Madımak anması - Son Dakika

Mersin Yenişehir Belediyesi, 2 Temmuz 1993'te Sivas Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında 33 aydın ve sanatçı ve iki otel görevlisinin Madımak Oteli'nde yakılarak katledilmesinin 28. Yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenledi.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Cumhuriyet Salonunda düzenlenen 'unutMADIMAKlımda' anma etkinliğinde İlkay Akkaya ve Turhan Alıcı, türkü ve şiirlerini katliamda yaşamını yitirenler için seslendirdi.

Anma etkinliğine Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, Mersin Cemevi Başkanı Hasan Kılavuz, Mersin Cemevi İnanç Kurulu Başkanı Erdoğan Sevinç, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, CHP Yenişehir İlçe Kadın Kolları Başkanı Nuray Emre, başkan yardımcıları,meclis üyeleri, oda başkanları, sivil toplum örgütlerinin başkanları,muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Barışa, huzura doğru yürüyeceğiz"

Dönemin tanıklarının anlatımlarının yer aldığı belgesel gösterimi ve saygı duruşu ile başlayan anma etkinliğinde konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Sivas Katliamı'nın Türkiye Cumhuriyeti tarihine kazınmış kara bir leke olduğunu söyledi.

Başkan Özyiğit, "Amacımız o acıları tazelemek, yenilemek değil sırtımızı dönüp gitmekhiç değil. Biz bunu unutmadığımızı bütün dünyaya haykırmak zorundayız ki böyle acılar tazelenmesin, yenilenmesin. 33 aydın, 2 emekçi yaşamlarının baharında bizlerden koparıldı. Onlar artık türkü söyleyemiyor, şiir yazamıyor ama biz bu türküleri söylemeye devam ediyoruz" dedi.

Madımak'ta yanan ateşin hiç sönmediğini ifade eden Başkan Özyiğit, "Halk Ozanı Mustafa Yılmaz İsmailoğlu'nun da bir şiirinde söylediği gibi'Kalbin varsa türkü yakarsın, kalbin yoksa insan yakarsın'. Umudumuz hiç kaybetmiyoruz, barışa, aydınlığa, bu güzelim ülkede dostça, kardeşçe, farklılıklarımızı ve kültürlerimizi zenginlik sayarak yaşamaya devam edeceğiz.Hiç kimseden çekinmeden barışa, huzura ve özgürlüğe doğru yürüyeceğiz" diye konuştu.