Son Dakika Haberleri: Yerli EBYS Yazılımı Envision İle 20 Ülkeye İhracat 

Yerli EBYS Yazılımı Envision İle 20 Ülkeye İhracat 

2 saat önce

CBKSoft Yazılım A.Ş. Genel Müdürü Salih Kanlı, kuruldukları 2004 yılından günümüze 20 ülkeye Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) yazılımı ihracatı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Yerli EBYS Yazılımı Envision İle 20 Ülkeye İhracat , System.String[]

Son yıllarda Türk yazılım firmaları yurtdışına gerçekleştirdikleri ihracatlar ile isimlerinden söz ettiriyor. Ankara merkezli Bilkent Cyberpark firmalarından CBKSoft Yazılım, geliştirdiği Elektronik Belge, Form ve Süreç Yönetim Sistemi enVision ile sadece Türkiye'de değil, 3 kıtadan 20 ülkede kurumsal müşterilerine çözümler sunuyor.

CBKSoft'un Genel Müdürü Salih Kanlı, Türkiye'de kamu kurumları, belediyeler, üniversiteler, bankalar, holdingler, enerji ve inşaat firmaları ile çalıştıklarının altını çizdikten sonra, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Son yıllarda ülkemizin katma değer yaratan ihracat kalemlerinin başında artık yazılım geliyor. CBKSoft kurulduğu ilk günden itibaren hep global bir firma olma hedefi ile ilerlemiştir. Bu hedefimizi halen korumaktayız ve adım adım da yaklaşmaktayız. Gerek ülkemizde, gerek Ortadoğu, Körfez Bölgesi, Kuzey Afrika ve diğer pazarlarda artan bir ivme ile büyüyoruz."

Orta Doğu ve Afrika'da 'Fiziki Arşiv Yönetimi ve Sayısallaştırma' çözümlerinde 2000 kurumsal müşterisi ile pazar lideri olan Dubai merkezli InfoFort ile 2015 yılında birleşme kararı aldıklarını belirten Salih Kanlı, bu karardan sonra enVision ile yurtdışında çok ciddi bir büyüme yakaladıklarını kaydetti.

DÜNYA GENELİNDE 350 BİN KULLANICI

Kanlı, gerçekleştirdikleri projeler ile enVision kullanan ülkeleri şöyle sıraladı: Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman, Kuveyt, Katar, Ürdün, Lübnan, Mısır, Tunus, Cezayir, Kenya, Gana, Uganda, Nijerya, Bangladeş, Türkmenistan, Kosova, Hırvatistan ve KKTC.

Önümüzdeki 3 yıl için 6 milyon dolarlık ihracat hedefi koyduklarını belirten CBKSoft Genel Müdürü Kanlı, "Farklı sektörlerden kullanıcı sayımız dünya genelinde 350 bini aştı. Türkiye'deki bir üniversite, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir kamu kurumu, Suudi Arabistan'daki bir holding, Bahreyn'deki bir banka, Umman'daki bir liman, Ürdün'deki bir havacılık firması ve Mısır'daki bir hastane bizim yazılımımızı kullanıyor. Çalıştığımız kurumlarda kağıt bazlı tüm iş süreçlerini kesintisiz otomasyon ile tam entegre dijital bir ortama dönüştürdük. Ciddi bir zaman ve maliyet tasarrufu sağladık." diyerek sözlerini noktaladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:52 Kaynak: Bültenler

Türkiye, İhracat, Güncel
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