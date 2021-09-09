Yılın Ahisi seçilen Özhamurkar'a kaftan giydirildi - Son Dakika

Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından "Ahi Evran Yılı" dolayısıyla yılın Ahisi seçilen KTO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mustafa Nevzat Özhamurkar'a törenle kaftan giydirildi.

Odanın konferans salonundaki törenden konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, 2021 yılının Ahi Evran Yılı olarak ilan eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Ahilik teşkilatının sadece bir esnaf teşkilatı olmadığını belirten Gülsoy, "Aslında yıllardır Anadolu Ahilik teşkilatını insanımıza yanlış anlattığımız kanaatindeyim. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin sadece Anadolu toprakları değil, Balkanlara, hatta daha da ileriye Avrupa'nın ortasına ve doğusuna kadar giderek, bu coğrafyanın İslamlaşması ve Türkleşmesi için çalışmış yüzlerce gönül ehli var." dedi.

Ahinin bir çok özelliği bir arada bulundurduğunun altını çizen Gülsoy, şunları kaydetti:

"Temelleri Kayseri'de atılan Ahilik teşkilatı, elbette bir esnaf örgütüdür. Ancak bu teşkilatın içinde sadece esnafımız değil, o dönemde adalet dağıtan kadılar, ilim öğreten müderrisler, devlet adamları hatta askerler de yer almış. Yani bir Ahi elbette adı üzerine kardeşlik hukukuna özen göstermiş ve cömertliği kuruluş gayesine uygun olarak şiar edinmiştir. Ahi, ahlaklı ticaret yapan kişi demektir. Ahi, ölçü ve tartıda hile yapmayan kişidir. Ahi, paylaşmasına bilen kendi siftah yapmışsa komşusunun da siftah etmesini isteyen kişidir. Ahi, varlık karşısında şükreden, yokluğa, çileye karşı da sabreden kişidir. Ahi, helal haram ölçüsünü şiar edinmiş, ustasının, ortağının, çırağının, yamağının hakkını gözeten, devletine vergisini, milletine zekatını eksiksiz veren kişidir. Ahi, bir öğretmendir. Ahi, bir gönül ehlidir. Ahi, dedikodu yapmayan, fitneden uzak duran, ne komşusunu, ne aynı sektördeki meslektaşını ne de herhangi birinin açığını, eksiğini arayan kişidir. Ahiliğe bu günlerde o kadar çok ihtiyacımız var ki. Sadece esnaf kesiminin değil, tüm toplumun ihtiyacı var. Ahiliği bizim yaşatmamız gerekiyor. Tüm bireylerin de Ahilik kültürünü yaşaması gerekir. Güzel ahlakı, iyiliği, sevgiyi, başkalarının hakkına saygıyı, adil ve eşit olmayı öğütleyen Ahilik kültürü, geçmişten günümüze uzanan, gelecekte de yaşatılması gereken önemli bir yaşam felsefesidir."

Konuşmanın ardından, temsili şed kuşanma töreni sergilendi, yılın Ahisi seçilen Mustafa Nevzat Özhamurkar'a kaftan giydirildi.

Törene Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Muammer Kılıç, Kayseri Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve davetliler katıldı.