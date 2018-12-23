Yılın Olayları 2018 - Kasım (2)

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Erdoğan'ın Makam Aracında Vatandaş İle Sohbeti Sosyal Medyada Gündem Oldu

Oltayla 21 Kilo Ağırlığında Dev Kılıç Balığını Böyle Yakaladı

Düğün Sırasında Ateş Eden Maganda Dehşet Saçtı! 4'ü Kadın Çok Sayıda Yaralı Var