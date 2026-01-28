Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu - Son Dakika
Yaşam

Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
28.01.2026 09:29  Güncelleme: 09:32
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
Soğuk havayı anlatmak için kullanılan "kedi damdan dama atlarken havada dondu" efsanesi Hakkari'de gerçek oldu. Yüksekova ilçesinde etkili olan ve -32'ye kadar düşen dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek arayışındaki bir tilki, kar kütlesi üzerinde ayakta donmuş vaziyette bulundu.

Hakkari genelinde etkisini sürdüren şiddetli kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor. Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesi Kerem Zeydan Mahallesi'nde sabah saatlerinde çarpıcı bir manzara yaşandı.

AYAKTA DONMUŞ HALE BULUNDU

Yerleşim yerine yiyecek bulmak için indiği tahmin edilen tilkiyi kar üzerinde hareketsiz gören mahalle sakinleri, hayvana yaklaştıklarında acı gerçekle karşılaştı. Uzun süre kıpırdamadan duran tilkinin, dondurucu soğuk nedeniyle olduğu yerde donarak telef olduğu belirlendi.

"HEYKEL GİBİ AYAKTA DONDU"

Bölgedeki zorlu kış mevsimine dikkat çeken mahalle muhtarı Arif Genç, "Kar kütlesinin üzerinde bir tilkinin hiç hareket etmeden durduğunu gördük. Önce kaçar diye bekledik ama tepki vermeyince şüphelendik. Yanına gittiğimizde hayvanın adeta bir heykel gibi ayakta donduğunu fark ettik. Çok üzücü bir durum. Burada gece sıcaklıklar eksi 28-30 dereceleri buluyor. Doğadaki hayvanlar yiyecek bulmakta çok zorlanıyor" dedi.

Yetkililer, kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı ve soğukların etkisini artırdığı bölgede, yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine yaklaşabileceği konusunda uyarıda bulundu. Vatandaşlardan, yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için uygun alanlara yem bırakılması konusunda duyarlı olmaları istendi.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Yüksekova, Hakkari, Dünya, Yaşam, kedi, Doğa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Apple User Apple User:
    aç kalmasaydı donmazdı soğuğa dayanıklı yaratılan hayvan ancak aç kalınca donarak ölür. 44 1 Yanıtla
  • Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    yazık yavrum 44 0 Yanıtla
  • hk123456 hk123456:
    böyle soğuk zamanlarda yaban hayvanlarını ve sokak hayvanlarını besleyip doyurmak çok önemli demekki yeterli bilinçlenme yok halkımızda muhtarlıklar belediyeler ve kaymakamlıklar bu gibi durumlarda aktif olmak zorunda diye düşünüyorum 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
