Silahların Gölgesinde Siyaset Olmaz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Demokrasi diyorsak hepimizin şiddeti, terörü bir kenara koyması lazım. Sivil siyaseti, demokratik siyaseti savunmamız lazım. Silahların gölgesinde bir siyaset, demokratik siyaset olamaz dedi.

Siirt Ekonomi Zirvesi Programı, Siirt Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nin Konferans Salonunda düzenlendi. Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, AK Parti Milletvekili Mervan Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Siirt çok kıymetli bir ilimiz. Tarihten çok önemli değerleri bugüne taşımış, getirmiş bir ilimiz. Üç dilden de bahsedildi. Ben de o dillerde sizi selamlamak istiyorum. Öncelikle 'hoş geldiniz, baş göz üstüne geldiniz' diyorum. 'Ala ayni ala rasi' diyorum. 'Serseran serçavan' diyorum. Bu diller hepsi kardeş diller. Nasıl insanımız kardeşse diller de kardeş. Türkçemiz, ortak dilimiz, resmi dilimiz, Arapça yine insanımızın, birçok Arap insanımızın konuştuğu ve mukaddes kitabımızın dili, Kürtçe aynı şekilde insanımızın dili. Dolayısıyla bunları karşı karşıya getirmek, sanki birbirinin alternatifi, rakibiymiş gibi ortaya koymak son derece yanlış. Bunları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Dolayısıyla bir kez daha ben kardeşliğimizin altını çizmek istiyorumö dedi.

'BİZ İSTİŞAREYE İNANAN BİR SİYASİ HAREKETİZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, istişareye inanan bir siyasi hareket olduklarını ifade ederek, "Ortak akıl deniyor şimdi daha modern ifadeyle. Hangi konu olursa olsun ister yerelde ister merkezde, istişarede rahmet var gerçekten. Herkesin aklına elbette saygı duyuyoruz. Ama bu akıllar bir araya geldiğinde çok daha nitelikli sonuçlar çıkıyor ortaya. Biz de ekonomi politikalarımızı yerelde olsun merkezde olsun şekillendirirken ilk sorduğumuz soru şu; bu tartıştığımız konunun ilgili tarafları kim? O ilgili taraflar kimse onlarla bir araya gelip paydaş dönüyor şimdi daha modern ifadesinde. Onlarla bir araya gelip bu meseleleri konuşmalıyız diyoruz. Özel sektörle, sivil toplumla, meslek kuruluşlarıyla, üniversitelerle, akademik dünyayla kimse o konunun ilgilisi onlarla bir araya gelip politikalarımızı şekillendiriyor ve uyguluyoruzö diye konuştu.

'DOĞU'DA, GÜNEYDOĞU'DA CİDDİ YATIRIMLAR YAPTIK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda farklı bir zihniyetle hareket ettiklerini kaydeden Yılmaz, "Bakın Doğu'da, Güneydoğu'da özellikle, bu yollar yapıldıysa, bu üniversiteler kurulduysa, köylere bu hizmetler gittiyse, bu kadar hastane, okul inşa edildiyse, şehir altyapıları yapıldıysa, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri inşa edildi ise bunlar rastgele olmadı. Bunlar bir zihniyetin yansıması olarak yapıldı. Nedir o zihniyet? Batıda ne varsa doğuda da o olacak. Kuzeyde ne varsa güneyde de o olacak. 86 milyon biriz, beraberiz, kardeşiz ve bu ülkenin eşit vatandaşlarıyız. Bu anlayışla hareket edilir. Bu zihniyet olmasa bu hizmetler olmazdı. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Son 23 yılda bütün ülkemize hizmet ettik tabii. Hangi beldeye, köye, ilçeye giderseniz mutlaka bu eserlerle karşılaşırsınız. Biz hep söylüyoruz, bizim zihniyetimiz eser ve hizmet zihniyetidir. Laf üstüne laf etme değil, taş üstüne taş koyma zihniyetidir. Bu bölgemizde de Doğu'da, Güneydoğu'da ciddi yatırımlar yaptık.ö

'BU BÖLGEMİZDE UZUN YILLARIN İHMALLERİNİ DE GİDERMEYE ÇALIŞTIK'

81 ilin hiçbirinin birbirinden farklı olmadığını vurgulayan Yılmaz, "İki meseleyle aynı anda uğraşmak zorunda kaldık. Ben yıllarca Kalkınma Bakanlığı yaptığım için çok daha işin içinden konuşuyorum. Bir, bugünün ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. İki, geçmişin ihmallerini telafi etmek için uğraştık. Başka bazı bölgelerimizde bugünün ihtiyaçlarıyla uğraşıyoruz. Ama bu bölgemizde uzun yılların ihmallerini de gidermeye çalıştık biz. İkisini aynı anda yapmaya çalıştık. Bu böyle kolay bir iş değil. ve bir yere kadar getirdiğimize inanıyoruz. Mutlaka eksikler vardır. Mutlaka daha yapılacaklar vardır. Onu tartışmıyorum. Gelirken sergiyi de gördük. Eski Siirt, yeni Siirt. Aslında hakikaten biraz hafızalarımızı zorlarsak, nasıl şartlar içinde olduğumuzu, nereden nereye geldiğimizi her birimiz herhalde hayatımızdan söyleyebiliriz. Hangi ilimizde, 81 ilimizde bizim için bir, hiçbir farkı yok. Hangi ilde doğmuş olursa olsun, bir çocuğumuz, hangi aileden, sosyoekonomik geçmişten geliyor olursa olsun, devlet olarak, hükümet olarak bizim görevimiz o çocuğumuza fırsat eşitliği sunmaktır. Değerlendirip değerlendirmemek kişiye kalmış bir şey. Orada bir şey yapamayız. Orada bireysel çaba önemli elbette. İşte o yüzden yurtlar inşa ettik, okullar inşa ettik, öğretmen sayılarını arttırdık. Mesleki eğitime önem verdik. Burslar sağladık. Dünyanın çok az ülkesinde yüksek öğretim bedavadır arkadaşlar ve bunlardan biri Türkiye Cumhuriyeti. Bazen unutuyoruz diye konuştu.

Silahların gölgesinde bir siyasetin demokratik siyaset olamayacağını söyleyen Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Demokrasi diyorsak hepimizin şiddeti, terörü bir kenara koyması lazım. Sivil siyaseti, demokratik siyaseti savunmamız lazım. Silahların gölgesinde bir siyaset, demokratik siyaset olamaz. Çok açık ve net. Silahların olmadığı, terörün olmadığı bir ortamda kimin ne diyeceği varsa siyaseten demokratik bir ortamda çıkar, savunur. Kim halkı ikna edebiliyorsa o yönde demokratik bir ortamda kararlar alınıp ilerlenir. Bizim zihniyetimiz budur. Dolayısıyla terörün olmadığı bir Türkiye, terörsüz bir Türkiye hem demokrasi açısından hem de kalkınma bakımından çok çok önemli. Kalkınma açısından önemi yatırım ortamıyla ilgili. Yatırım ortamı dediğimiz bir kavram var. Bu sadece fiziki altyapı, sadece insan kaynağı, teşviklerle olmuyor. Huzur, güven ortamıyla oluyor aynı zamanda. İşte bu huzur güven ortamı pekiştiği zaman özel sektör yatırımları da artıyor. Başka yerlerden size sermaye de gelmeye başlıyor. Bölge çok daha hızlı bir şekilde kalkınıyor.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,