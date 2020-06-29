'YKS KISITLAMASI' SONRASINDA İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM - Son Dakika

'YKS KISITLAMASI' SONRASINDA İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAİstanbul'da YKS sınavı nedeniyle iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yeni haftanın ilk sabahında trafik yoğunluğu yaşandı.

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Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

İstanbul'da YKS sınavı nedeniyle iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yeni haftanın ilk sabahında trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk günü yoğunlukla başladı. 15 Temmuz Şehitler köprüsü yoğunluğu Avrupa istikametine yoğunluk Çamlıca'dan başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Uygulaması üzerinde saat 10.00 itibariyle trafiğin yüzde 44 olduğu görüldü.

Görüntü dökümü:

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-15 Temmuz Şehitler köprüsünden görüntü

-Trafikten görüntü

-Genel ve detay görüntüler


İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 10:18 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'YKS KISITLAMASI' SONRASINDA İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM - Son Dakika

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