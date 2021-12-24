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YTB Başkanı Eren, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

YTB Başkanı Eren, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

24.12.2021 15:24
YTB Başkanı Eren, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Eren, AA'nın 2012'den sonra geleneksel hale getirdiği oylamada 825 bin fotoğraf karesi arasından seçilen, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorisindeki 64 fotoğrafı tek tek inceledi.

Haber kategorisinde özellikle Muhammed Said'in "Savaşın çocukları" fotoğrafının kendisini etkilediğini kaydeden Eren, Rusya'ya ait savaş uçaklarının Suriye'de sivilleri bombalamasının ardından yaralanan çocukları anlatan fotoğrafların insanın içini parçaladığını söyledi.

Eren, bu yıl Belarus ile Polonya sınırındaki mültecilerin durumunun da çok konuşulduğunu, bunun geçmiş yıllarda da var olan küresel bir sorun olduğunu ve artarak devam edeceğini vurguladı.

Bu yıla özel bir meselenin Afganistan olduğunu belirten Eren, bu nedenle seçimini Haroon Sabawoon'un Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyen sivillerin Kabil Havalimanına akınını anlatan "Kabil'den kaçış" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Eren, haber kategorisindeki fotoğrafların hepsinin çok acı olduğunu, Suriye ve Gazze'ye yürek dayanmadığını belirterek özellikle bu yıl Afgan sivillerin Hamit Karzai Uluslararası Kabil Havalimanı'ndan kaçmaya çalıştığı görüntülerinin ibret verici olduğunu vurguladı.

YTB Başkanı Eren, "spor" kategorisinde ise oyunu Ali Atmaca tarafından çekilen ve 2020 Tokyo Olimpiyatlarında klasik yay bireysel kategorisinde mücadele eden milli okçu Mete Gazoz'un kazandığı müsabaka sonrası sevincini gösteren "Şampiyon Mete Gazoz" isimli fotoğraftan yana kullandı.

Mete Gazoz'un olimpiyat şampiyonu olduğunu hatırlatan Eren, "Profesyonel okçulukta Türkiye'ye muazzam bir gurur kazandırdı. Mete'nin hikayesi bir başarı hikayesi. Kendisi inanılmaz çalışkan ve disiplinli. Gururumuz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yaşam" kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın İstanbul'daki Kapalıçarşı ve Fatih Camisi'nde havadan çektiği fotoğrafları çok beğendiğini kaydeden Eren, fotoğrafları ilk bakışta çizim sandığını söyledi.

Eren, ancak duygu yüklü olması sebebiyle bu kategorideki seçimini İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

YTB Başkanı Eren, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
YTB Başkanı Eren, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
YTB Başkanı Eren, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
YTB Başkanı Eren, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Abdullah Eren, Suriye, Kabil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YTB Başkanı Eren, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: YTB Başkanı Eren, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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