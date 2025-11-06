Kavga değil meydan savaşı! O anlar kameralarda

Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezinde iki grup arasında çıkan kavga, kısa sürede caddeye taşarken; polis ekiplerinin müdahalesi ile sona erdi.

Hakkari'de adeta meydan savaşı çıktı. Edinilen bilgilere göre, Yüksekova ilçesinin işlek noktalarından olan Cengiz Topel Caddesi Kültür Sanat Sokağı'nda iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.

CADDEYE SIÇRADI

İki grup arasındaki kavga kısa sürede Cengiz Topel Caddesi'ne sıçradı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle iki grup ayrılırken, kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.