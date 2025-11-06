Kavga değil meydan savaşı! O anlar kameralarda - Son Dakika
Kavga değil meydan savaşı! O anlar kameralarda

Kavga değil meydan savaşı! O anlar kameralarda
06.11.2025 18:27
Kavga değil meydan savaşı! O anlar kameralarda
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle iki grup ayrılırken, kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezinde iki grup arasında çıkan kavga, kısa sürede caddeye taşarken; polis ekiplerinin müdahalesi ile sona erdi.

Hakkari'de adeta meydan savaşı çıktı. Edinilen bilgilere göre, Yüksekova ilçesinin işlek noktalarından olan Cengiz Topel Caddesi Kültür Sanat Sokağı'nda iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.

CADDEYE SIÇRADI

İki grup arasındaki kavga kısa sürede Cengiz Topel Caddesi'ne sıçradı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle iki grup ayrılırken, kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Kavga değil meydan savaşı! O anlar kameralarda - Son Dakika

