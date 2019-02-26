Son Dakika Haberleri: Yunus Emre Ödül Töreni" - Eskişehir

Yunus Emre Ödül Töreni" - Eskişehir

1 saat önce

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Eskişehir Tanıtım Grubu (ETG) tarafından düzenlenen "Yunus Emre Ödül Töreni"nin bu yıl 6'ncısı gerçekleştirildi.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Eskişehir Tanıtım Grubu (ETG) tarafından düzenlenen "Yunus Emre Ödül Töreni"nin bu yıl 6'ncısı gerçekleştirildi.

ESO binasında düzenlenen törende konuşma yapan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir'in, binlerce yıllık kadim medeniyetlere beşiklik eden Türkiye'nin parlayan yıldızı bir kent olduğunu söyledi.

Kentteki sanayinin gelişmiş olduğunun altını çizen Çakacak, "Eskişehir bütün dinamikleriyle iyi bir noktaya geldi. Biz bunu yeterli görmüyoruz. Parlayan yıldız olan kent gelecekte daha da parlayacak. Eskişehir raylı sistemlerden havacılığa ve imalata her sektörde adından övgüyle söz ettirecektir. Kenti bir adım daha yukarıya çıkartma gayretindeyiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından ödüller sahiplerini buldu. Siyasetten spora, ekonomiden bürokrasiye ödüle layık görülenler şöyle:

Vali Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, CHP Milletvekili Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Sarar Giyim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar, Arçelik, Eskişehir Lüle Taşı Tanıtım Grubu Başkanı Behçet Aktaş, Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı, iş adamları Can ve İnan Kıraç.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:02 Kaynak: AA

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