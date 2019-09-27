Yunusemre'de hedef 3 puan

Lige 3 puanla başlayan BAL 8. Grup ekiplerinden Yunusemre Belediyespor, 2. haftada deplasmanda oynayacağı Aydın Yıldızspor maçında da 3 puanı hedefliyor.



2019-2020 sezonuna Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta yer alan ve ilk haftayı kendi evinde 5-1'lik Manisa Sanayispor galibiyeti ile lider kapatan Yunusemre Belediyespor, Aydın Yıldızspor maçında da 3 puanı hedefliyor. Maç hazırlıklarını Karaali Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesislerinde sürdüren mavi beyazlı takımda, maç öncesinde sakat olan Aykut Eren'in tedavisi devam ediyor. Aykut Eren'in durumunun maç günü netleşeceği öğrenilirken, Yunusemre Belediyespor, 29 Eylül Pazar günü Adnan Menderes Stadı'nda saat 15.00'te Aydın'da rakibiyle karşılaşacak.



BAL 8. Grubun 29 Eylül Pazar günü saat 15.00'da oynanacak olan 2. hafta maç programı ise şöyle: "Aydın Yıldızspor-Yunusemre Belediyespor, Bolvadin Belediyespor- Salihli Belediyespor, Bergama Belediyespor- Bornova Yeşilova, Manisa Sanayispor-Sökespor, Bigadiç Belediyespor-Bölmespor, Aliağa Futbol A.Ş- Ayvalıkgücü Belediyespor, Gönen Belediyespor-Sandıklıspor." - MANİSA