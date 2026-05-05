Yurtlig futbol heyecanı Ağrı’da finalle sona erdi

05.05.2026 10:25
Ağrı’da düzenlenen Yurtlig Doğu Anadolu Futbol Grup Müsabakaları, final karşılaşmaları ve ödül töreniyle tamamlandı. Elazığ takımı şampiyon olurken, genç sporcuların centilmence mücadelesi ve organizasyonun birlik mesajı dikkat çekti.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yurtlig Doğu Anadolu Futbol Grup Müsabakaları, büyük bir heyecana sahne olan final karşılaşmalarıyla sona erdi. Vali Lütfi Yiğenoğlu Şehir Stadyumu’nda oynanan müsabakalar, hem sporcular hem de izleyiciler için unutulmaz anlara sahne oldu.

PROTOKOL ÜYELERİ FİNAL HEYECANINA ORTAK OLDU

Final karşılaşmasını Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi ile birlikte çok sayıda protokol üyesi tribünden takip etti. Genç sporcuların sahadaki mücadelesi büyük beğeni toplarken, izleyiciler de heyecana ortak oldu.

Organizasyon boyunca sergilenen centilmence rekabet, sporun birleştirici yönünü bir kez daha gözler önüne serdi. Protokol üyeleri, genç sporcuların azmi ve disiplininden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

“SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ SERGİLEDİK”

Turnuva sonunda değerlendirmelerde bulunan Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, organizasyonun sadece bir spor etkinliği olmadığını vurguladı. Karataş, Yurtlig’in bölge illeri arasında dostluk köprüleri kurduğunu belirterek, gençlerin bu tür organizasyonlarla kaynaşmasının önemine dikkat çekti.

Sahada mücadele eden tüm sporcuları tebrik eden Karataş, turnuvanın Ağrı’da başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

ŞAMPİYON ELAZIĞ TAKIMI OLDU

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Turnuvada şampiyon olan Elazığ takımı, Yurtlig Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti.

Tören, sporcuların protokol üyeleriyle birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafı ile sona ererken, organizasyon bölgedeki spor kültürüne önemli katkı sağladı.

Haber: Servet Arslan

Yerel Haberler, Yerel, Spor, Ağrı, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
