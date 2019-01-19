Son Dakika Haberleri: Yurtta Hava Durumu

Yurtta Hava Durumu

1 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, İstanbul, Yalova, Bursa, Manisa ve Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, İstanbul, Yalova, Bursa, Manisa ve Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülkenin iç ve kuzeydoğu kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ülke genelinde güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve az bulutlu 5 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 12 İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13 Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 12 Adana: Parçalı bulutlu 14 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 Samsun: Parçalı ve az bulutlu 10 Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 10 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -5 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 7

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:11 Kaynak: İHA

Antalya, Bursa, İstanbul, Güncel
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