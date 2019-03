Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle. Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz 'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Rize ile Artvin 'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz 'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece, kuzey ve iç bölgelerde ise 5- 9 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve kuzeybatı, yarın öğle saatlerinden sonra batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara : Az bulutlu ve açık 17 İstanbul : Parçalı ve az bulutlu 19 İzmir : Az bulutlu ve açık 22 Adana : Parçalı, zamanla çok bulutlu 20 Antalya : Parçalı ve az bulutlu 20 Samsun : Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu 19 Trabzon : Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu 16 Erzurum : Parçalı ve az bulutlu 3 Diyarbakır : Az bulutlu ve açık 16(İHA)