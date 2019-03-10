Son Dakika Haberleri: Yurtta Hava Durumu

Yurtta Hava Durumu

1 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle. Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurtta Hava Durumu, System.String[]
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle. Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece, kuzey ve iç bölgelerde ise 5- 9 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve kuzeybatı, yarın öğle saatlerinden sonra batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu ve açık 17 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 19 İzmir: Az bulutlu ve açık 22 Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu 20 Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20 Samsun: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu 19 Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu 16 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 16

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:21 Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz, Rize, Akdeniz, Artvin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kız Öğrenci Sınıfta Şakalaştığı Arkadaşını Kalemtıraş Bıçağı ile Yaraladı Mesut Yılmaz'dan Kötü Haber! Kanser Tedavisi Görüyor

Çalışanlara Müjde! 10 Yılı Dolduranlar Tazminat ve Emeklilik Hakkına Kavuşacak Türkiye'nin İlk "Siyahi Başkanı" Olmak İçin Yarışıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 10:45:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yurtta Hava Durumu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]