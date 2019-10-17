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Yurtta hava durumu

1 saat önce

Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Diyarbakır ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği...

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Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Diyarbakır ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24


İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22


İzmir: Parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 25


Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32


Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 21


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 21


Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 21


Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 - İSTANBUL

Güneydoğu Anadolu, Diyarbakır, Karadeniz, Marmara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:47 Kaynak: İHA
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