Ankara\'da yürüyen merdivenleri durduranlar hakkında soruşturma

Ankara'da Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) şikayeti sonrası kentin çeşitli noktalarındaki yürüyen merdivenlerin kasıtlı olarak durdurulduğu iddiaları ile ilgili soruşturma başlattı.

ANKARA'DA YÜRÜYEN MERDİVENLERİ DURDURAN KİŞİLERE SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB'nin yaptığı şikayet doğrultusunda; Metro, Ankaray ve kentin çeşitli noktalarındaki istasyonlarda yürüyen merdivenlerin kasıtlı olarak durdurulduğu ve arızalı gibi gösterildiği iddiaları sonrası soruşturma başlattı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Polis ekipleri, tüm istasyonlardaki güvenlik kameralarını detaylı şekilde incelemeye aldı. İlk tespitlerde; kişilerin merdivenleri durdurmaya çalıştığına ilişkin görüntülere ulaşıldı. Polis ekipleri, soruşturma doğrultusunda kimliği belirlenen şüpheliler hakkında çalışma başlattı.