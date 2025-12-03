Ankara'da yürüyen merdivenleri durduranlar hakkında soruşturma - Son Dakika
Ankara'da yürüyen merdivenleri durduranlar hakkında soruşturma

Ankara\'da yürüyen merdivenleri durduranlar hakkında soruşturma
03.12.2025 15:01
Ankara\'da yürüyen merdivenleri durduranlar hakkında soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şikayeti üzerine yürüyen merdivenlerin kasıtlı olarak durdurulup arızalı gibi gösterildiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan bazı kişilerin yürüyen merdivenleri durdurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'da Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) şikayeti sonrası kentin çeşitli noktalarındaki yürüyen merdivenlerin kasıtlı olarak durdurulduğu iddiaları ile ilgili soruşturma başlattı.

ANKARA'DA YÜRÜYEN MERDİVENLERİ DURDURAN KİŞİLERE SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB'nin yaptığı şikayet doğrultusunda; Metro, Ankaray ve kentin çeşitli noktalarındaki istasyonlarda yürüyen merdivenlerin kasıtlı olarak durdurulduğu ve arızalı gibi gösterildiği iddiaları sonrası soruşturma başlattı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Polis ekipleri, tüm istasyonlardaki güvenlik kameralarını detaylı şekilde incelemeye aldı. İlk tespitlerde; kişilerin merdivenleri durdurmaya çalıştığına ilişkin görüntülere ulaşıldı. Polis ekipleri, soruşturma doğrultusunda kimliği belirlenen şüpheliler hakkında çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

