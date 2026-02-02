Yusuf Şimşek: Altay'dan Istifa Nedeni Finansal Problemler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Yusuf Şimşek: Altay'dan Istifa Nedeni Finansal Problemler

Yusuf Şimşek: Altay\'dan Istifa Nedeni Finansal Problemler
02.02.2026 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, yöneticilerin zorlaması sonucu istifa ettiğini belirtti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da cumartesi günü deplasmanda 2-1 yenilgiyle sonuçlanan Eskişehirspor maçından bir gün önce istifa eden Teknik Direktör Yusuf Şimşek, yönetimin zorlaması nedeniyle görevi bırakmak zorunda kaldığını ileri sürdü. "Ben çok istememe rağmen yöneticilerimiz bizim kalmamızı istemediler" diyen tecrübeli teknik adam, "Devre arasına girerken hak edilmiş 2 maaş ve 4 maç priminden 1 lira bile ödeme yapılmasa da antrenmanları sürdürdük. Ödeme istediğimizde, 'Bende para var, vermeyeceğim. Çünkü bu bir ölü yatarım' cevabı almamıza rağmen umudumuzu yitirmeden savaşmaya devam ettik. Bize prim ödeyemeyeceğini söyleyip, Eskişehir'e prim götürerek maç gecesi dağıtması bile bunun en büyük kanıtıdır" şeklinde konuştu.

Kulüpte yaklaşık 1 aydır aşçı ve masör bulunmadığını, başarılarının değersizleştirildiğini ve hiçbir iyi niyet göremediklerini kaydeden Teknik Direktör Şimşek, "Benim ücretimi erteleyin ancak ekibimin maaşını ödeyin ya da kısa süreli evrak verin seçeneklerimden yanıt alamayınca bu kararı almak zorunda kaldım. Bu iş para işi olmaktan çıktı. Ben para için bıraktı diyenlere rağmen, hak etmiş olduğumuz yaklaşık 2 milyon TL'yi almadan, karşılıksız bırakarak ayrılmak zorunda kaldım. Beni ve ekibimi suçluymuş gibi gösterip kendilerini kahraman gibi göstermeye çalışanlara rağbet edilmemesi için ve gördüğüm lüzum üzerine bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım" ifadelerine yer verdi. Teknik Direktör Yusuf Şimşek ve Altay Başkanı Sinan Kanlı'nın arası, deneyimli çalıştırıcının aralık ayında kulübün durumuyla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle gerilmişti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yusuf Şimşek, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yusuf Şimşek: Altay'dan Istifa Nedeni Finansal Problemler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara’ya iniş yaptı İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı
Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum’da 8 tekne kıyıya vurdu Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum'da 8 tekne kıyıya vurdu
Sadettin Saran’dan transfer sorusuna yanıt Sadettin Saran'dan transfer sorusuna yanıt
Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı

12:24
Epstein Adası’ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
11:54
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
11:44
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi Mourinho hakemin üzerine yürüdü
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü
11:04
Dünya devinde büyük kriz Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
Dünya devinde büyük kriz! Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
11:00
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
10:34
Nereden nereye Rafael Nadal’ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
Nereden nereye! Rafael Nadal'ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
10:23
Epstein dosyalarında büyük skandal Bakanlık apar topar kaldırdı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
09:50
’’Türkiye’yi kim yönetsin’’ anketi İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
''Türkiye'yi kim yönetsin?'' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 12:54:02. #7.11#
SON DAKİKA: Yusuf Şimşek: Altay'dan Istifa Nedeni Finansal Problemler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.