Yusuf Şimşek: Altay\'dan Istifa Nedeni Finansal Problemler

Kulüpte yaklaşık 1 aydır aşçı ve masör bulunmadığını, başarılarının değersizleştirildiğini ve hiçbir iyi niyet göremediklerini kaydeden Teknik Direktör Şimşek, "Benim ücretimi erteleyin ancak ekibimin maaşını ödeyin ya da kısa süreli evrak verin seçeneklerimden yanıt alamayınca bu kararı almak zorunda kaldım. Bu iş para işi olmaktan çıktı. Ben para için bıraktı diyenlere rağmen, hak etmiş olduğumuz yaklaşık 2 milyon TL'yi almadan, karşılıksız bırakarak ayrılmak zorunda kaldım. Beni ve ekibimi suçluymuş gibi gösterip kendilerini kahraman gibi göstermeye çalışanlara rağbet edilmemesi için ve gördüğüm lüzum üzerine bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım" ifadelerine yer verdi. Teknik Direktör Yusuf Şimşek ve Altay Başkanı Sinan Kanlı'nın arası, deneyimli çalıştırıcının aralık ayında kulübün durumuyla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle gerilmişti.
