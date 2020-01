Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın: Türk yüzmesini ihya ve inşa ediyoruz

"Temel felsefemiz ve kriterimiz sürdürülebilir bir başarı"

"2023 hedefinde 10 bin altyapı sporcusuna ulaşmayı amaçlıyoruz"

"Kurumsal oluşum sayesinde gelen taleplere anında çözüm buluyoruz"

"Tarihimizde ilkleri yaptık"

"Milletimize, yüzücü ailemize en güzel şartlarda en güzel tesislerden yararlanma imkanı sunacağız"

"Antrenörlerimizin emeği tartışılmayacak kadar büyüktür, en büyük pay onlarındır"

"Küçük şeylerle uğraşmıyoruz, daha büyük hedeflerimiz var"

"Sporcu takip sistemiyle kolay ulaşılabilirliğin zeminini hazırladık"

"Bakanımız kanayan yaramıza çözüm buldu"

"2020'nin ilk çeyreğinde U21'i kuruyoruz"

"2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde şu ana kadar 5 kotamız var"

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN/İSTANBUL, - Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, "Göreve geldiğimizde verdiğimiz sözü tutarak yüzmeyi ihya ve inşa ediyoruz" dedi.

Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı özel açıklamada, Türk yüzücülüğünü ihya ve inşa ettiklerini belirterek, altyapıya verdikleri destek ile piramidin alt tarafını sağlam oluşturup omurgayı sağlam zemine oturtacaklarını söyledi. Federasyonda işleyen sistemi değiştirdiklerini ve kurumsal bir oluşum sayesinde gelen taleplere anında çözüm bulduklarını kaydeden Erkan Yalçın, Türk yüzücülüğünün büyüdüğünü, Avrupa yarışları statüsünde yarışlar çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun sporcuların eğitimi konusunda kanayan yaraya çözüm bulduğunun da altını çizen Başkan Yalçın, üniversitelerle yapılan anlaşmanın 28'den 70'e çıkarılacağını da sözlerine ekledi.

"TEMEL FELSEFEMİZ VE KRİTERİMİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BAŞARI"

Başkan Erkan Yalçın 3 yıl önce göreve geldiklerinde yüzücülük ailesine söz verdiklerini hatırlatarak, "Biz yüzmeyi ihya ve inşa edeceğimize söz verdik. Bugün geldiğimiz noktada evet, yüzmeyi ihya ve inşa ediyoruz. Altyapı, geldiğimiz zaman federasyon karması, minikler, yıldızlara uzanan yol, çok küçük bir yoldu. Minikler yok denecek kadar azdı, altyapımız sınırlı bir sayıdaydı. Bugün itibarıyla bunun haklı gururunu yaşayabiliyoruz. Nedir bu? Dünlerden bugüne geldiğimiz noktada çok kısa bir zaman önce Ankara'da 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi yaptık, proje kapsamında yaklaşık bin 381 yüzücümüzü finalde yüzdürdük. Bunun geneline baktığınız zaman toplamı 4 bin 580 kişidir. Asıl geneline baktığınız zaman biz geçen seneden bugüne barajları yüzde 30 zorlaştırdığımız halde bugün bu dereceleri ve kalabalığı alabiliyoruz. Onun için tamamen gelişime odaklanıyoruz, onun için şunu söylüyoruz; 'Sürdürülebilir bir başarı bizim kriterimiz ve temel felsefemiz bu.' Bunun üzerinden hareketle kabiliyet alanını sergiliyoruz" dedi.

"2023 HEDEFİNDE 10 BİN ALTYAPI SPORCUSUNA ULAŞMAYI AMAÇLIYORUZ"

Altyapıya verilen destek ve önemle genç sporcu sayısının artmaya devam ettiğini kaydeden Erkan Yalçın, "Geçen sene Trabzon'da yaptığımız yarışta yine aynı şekilde bin 250 sporcumuz vardı bu sene ise bin 381. Geldiğimiz yere baktığımız zaman evet, çok ciddi bir yol almışız ama yeterli mi? Elbette değil. Niye? 85 milyon nüfuslu bir ülkede eğitim ve öğretimde 20 milyon çocuğumuzun olduğu noktada söylemiş olduğumuz rakamlar, 4 bin 500'ler yeterli değil. İnşallah 2023 hedefinde bu rakamların 10 bin olmasını amaçlıyoruz. Buradaki ana bakış açısı, başarıyla odaklı. Nasıl başarıyla odaklı? Bir piramitten bahsediyoruz, her verdiğim röportajda ve basını bildirisinde şunu söylüyorum; piramidin alt tarafını sağlam oluşturacağız, omurganın sağlam oluşması gerekiyor. Yakın bir örneği; göreve geldikten sonra EYOF için Macaristan'a Györ'e gittik. EYOF için seçim yaparken 32 sporcu üzerinden yaptık, bugünkü noktada ise biz Kazan'dan tarihi bir başarı olarak 10 madalya ile geldik. Bu bizim tarihimizde yok, büyük bir başarı ve oradan olimpiyat ağı barajı çıktı. Bunun sebebi nedir? Altyapıya verdiğimiz önem, 32 kişiden değiş 180 kişiden. Bunu ne kadar genişletirsek, bu seçimi 500 kişi, bin kişi üzerinden yaptığımız zaman bu başarı katlanacaktır. Temel olan bakış açısı, altyapının sağlamlığıdır. Hakeza göreve geldiğimiz gün milletimize ve yüzme ailesine şunu söyledik; 'Yarışları daha çok yapacak ve sizi göndereceğiz.' Federasyon karması kurduk. Bu çocukları ve antrenörleri deneyim ve tecrübe kazansınlar diye yurt dışına götürdük. Orada tecrübe ve deneyim kazanıp 11-12 yaşın devamı olarak yıldızlara, gençlere karşı bir altyapı oluşturduk" diye konuştu.

"KURUMSAL OLUŞUM SAYESİNDE GELEN TALEPLERE ANINDA ÇÖZÜM BULUYORUZ"

Başkan Yalçın, federasyonda işleyen sistemi değiştirdiklerini, kurumsal bir oluşum sayesinde gelen taleplere anında çözüm bulduklarını dile getirdi. Macaristan Budapeşte'de bir ilke imza attıklarını ifade eden Erkan Yalçın, "Bu neydi? Biz bayrak takımında tarihimizde ilk defa finaller gördük ve bizim bayrak takımımız, genç milli takımımız orada yarışan ülkeler içerisinde en genç bayrak takımıydı. Bunun da altını özellikle çizmek istiyorum, bu başarıda emeği geçen genç ve dinamik teknik ekibimiz var. Çünkü federasyonda işleyen sistemi değiştirdik. Ben yönetici olarak ve benim ekibim yönetim ekibi olarak, imkan, olanak ve zaman sundu. Bu zamana endeksli olarak onlara neler yapabiliriz diye düşündük ve bu noktaya geldik. Başlangıçta bunları kategorilere ayırdık ve büyükler, gençler, yıldızlar, 11-12 yaş diye. Bunların hepsinin başına birer sorumlu, milli takım antrenörü getirdik. Hepsini kurumsal bir noktada kategori haline getirdik. Milli takımı, genel koordinatörlük seviyesine getirdik, 4 tane genel koordinatörlüğe ayırdık ve bunun üzerinden kategorileri yönetme fırsat verdik. Onlar da bize taleplerini bildirdikleri zaman bunlara anında cevap verebilme hakkına getirdik, anında dertlerini dinleyebildik, onların sorunlarına çözüm oluşturduk. Bugün başarılar tesadüf değil, buna imkan, zaman ve olanak ayırıyorsunuz. Bu imkanı yerli ve milli olan kendi antrenörlerimizi ve kendi sporcularımızla yapıyoruz. Önümüzde Emre Sakçı olayı, Ümitcan olayı, alttan gelen Beril olayı vs. devam edecek, bir Berkay olayı. Bunların hepsi bizim kendi çocuklarımız hakeza antrenörlerimiz. Daha önceki röportajlarımda iddialı olarak söyledim, 'Benim ekibim dünyadaki ilk 10 ekipten bir tanesi' dedim. Şimdi bunu huzurunuzda değiştiriyorum; 'Benim ekibim, dünyadaki ilk 5 ekipten bir tanesi', genç, yetenekli ve dinamik. İnşallah onlara olan güvenimiz bizleri güzel noktalara getirecek" şeklinde konuştu.

"TARİHİMİZDE İLKLERİ YAPTIK"

Yüzme Federasyonu'nun ivme kazanması ile lisanslı sporcu sayısında artış yaşanması ve gelen talepler ile ilgili de konuşan Başkan Erkan Yalçın, "Tabii, taleplerde ciddi bir artış var. Halkımızın ve milletimizin bu konuda bir teveccühü var. Bu teveccüh karşısında onlar için en iyisini nasıl yapabiliriz, bunun modelini üretmeye çalışıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, Avrupa kısa kulvardan geldik ve tarihi bir başarıyla geldik. Kendi stillerinde tarihte ilkleri yaptılar, hakeza Emre, Ümitcan ve diğer ekip, çok güzel yarışlar çıkardılar. 4 madalyamızı biliyorsunuz ki saliselik farkla kaçırdık. 6 finalimiz, 6 yarı finalimiz var. Dün ile bugün arasındaki fark, bana sorarsanız, dünlerde katılımcı olan bir Türkiye, bugünlerde iddialı bir Türkiye. Sadece katılımcı değiliz, kimseye bakmıyoruz artık. Biz iddialıyız, orada biz varız ve herkes bunu görüyor, herkes bizden bahsediyor. Diğer başarılarımız çok büyük başarılar. Tarihe geriye doğru bakın, bunlar sizin elinizde mevcuttur. Tarihimizde böyle bir başarı yok, biz ilk defa takım sıralamasında erkeklerde ve kadınlarda 1'inci olduk. Tarihimizde İlk defa takım sıralamasında İtalya'dan sonra 2'nci olduk. İsviçre'nin Sursee kentinde düzenlenen Multination Yüzme Şampiyonası'nda tarihimizde ilkleri yaparak 1'inci olduk. Bunlar bizim için çok önemli başarılar, bunlar altyapının kazanımlarıdır, altyapıya verdiğiniz önemle alakalıdır bunlar. Yani şunu ifade etmek istiyorum; ülkemiz ne kadar büyük bir ülkeyse, Türkiye'mizin dünyaya bakışı nasılsa biz de aynı bakışı yüzmede göstermek zorundayız. Çünkü biz milletimize inanıyoruz ve onlara güveniyoruz. Bu ara sizin aracılığınızla da özellikle bunda emeği geçen bütün yüzücü velilerimize huzurunuzda teşekkür ediyorum, onların bu konuda emeği çok büyük. Desteklerinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"MİLLETİMİZE, YÜZÜCÜ AİLEMİZE EN GÜZEL ŞARTLARDA EN GÜZEL TESİSLERDEN YARARLANMA İMKANI SUNACAĞIZ"

Yüzmede zaman zaman havuz sıkıntısı yaşandığını ancak Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ciddi anlamda emek sarf ettiğini belirten Erkan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hemen hemen şu an itibarıyla 80 tane havuz ülkemizde mevcut ama yeterli değil çünkü yüzme büyüyor. Ülkemizde bir yüzme kültürü oluşuyor ve bu kültürün oluşumunda da ciddi emekler sarf ediyoruz. Biz ilk defa bir federasyon olarak, biliyorsunuz yarışlarımıza çok hassasiyetle yaklaşıyoruz. A'dan Z'ye organizasyondan tutun ne yapmamız gerekirse yapmaya gayret ediyoruz. Avrupa yarışları statüsünde yarışlar çıkarmaya çalışıyoruz. Bunu da içeriye bir yansıması var, en son Ankara'da yaptığımız 11-12 Yaş Ulusal Gelişim'de bin 381 sporcudan bahsediyorum, 4 bin 500'e yakın velimiz vardı. Salondaki toplam insan sayısı 6 bin civarıydı, bu büyük bir teveccüh. Barajları yükselttiğimiz halde bu noktalardayız, bu ülkede bir yüzme kültürü inşa ediliyor. Belli şehirlerde ciddi bir havuz problemi yaşıyoruz, İstanbul, İzmir ve Antalya'da yaşıyoruz. Buraların da ihaleleri yapıldı, en yakın zamanda Bakanlığımızla koordineli olarak buralarda da havuz, tesis sorunumuzu çözeceğiz. Milletimize, halkımıza, yüzücü ailemize en güzel şartlarda en güzel tesislerden yararlanma imkanı sunacağız."

"ANTRENÖRLERİMİZİN EMEĞİ TARTIŞILMAYACAK KADAR BÜYÜKTÜR, EN BÜYÜK PAY ONLARINDIR"

Başarılı olan sporcuların arkasında başarılı antrenörlerin bulunduğu yönündeki bir soruya ise Başkan Erkan Yalçın şöyle cevap verdi: "Antrenörler bizim olmazsa olmazımız, ailemizin en emektar insanları. Biz yönetim olarak onlara ne destek vermemiz gerekiyorsa veriyoruz. Eksiklerimiz, hatalarımız var mıdır? Elbette vardır. İnsanın olduğu yerde eksiklik ve hata elbette olmalıdır ama bunu minimalize etmeye çalışıyoruz. ve diyoruz ki kendi antrenörümüze, kendi sporcumuza ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz, yapmak zorundayız. Çünkü biz onlara imkan ve olanakları verdiğimiz zaman bu başarı ortaya çıkıyor. Bu başarı onların, hocalarımızın, milli takım teknik direktörümüzün ve ekibinin, genel koordinatörlerin, oradaki branş hocalarımızın hepsinin ciddi bir emeği var. Aile oluyorsunuz, ailenin gereği budur. Birlikte vahdet vardır, vahdette bereket vardır. Biz aile olduk, biz bir yüzme ailesiyiz. Bu birlik ve beraberliği havuza yansıtıyoruz, onlar güvertede büyük işler çıkarıyor, büyük mücadeleler veriyorlar ve sonunda mutlu sona ulaşıyoruz. Elbette yeterli değil, biz daha büyüklerine, en büyüklerine layığız. Sonuna kadar inanıyorum, yine söylüyorum altın söz burası; 'Siz ve biz bu çocuklara inanırsak ve onlara imkan, olanak verirsek inanın başarı kaçınılmazdır'. Onun için antrenörlerimizin emeği tartışılmayacak kadar büyüktür, en büyük pay onlarındır."

"KÜÇÜK ŞEYLERLE UĞRAŞMIYORUZ, DAHA BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR"

Federasyon olarak küçük şeylerle uğraşmadıklarını, daha büyük hedefleri olduğunu dile getiren Erkan Yalçın, "Tabii olaya bütünüyle bakıyoruz, biz geldiğimiz zaman dedik ki, 'Federasyon artık kurumsal bir federasyon olacak'. Bunlar aslında çok küçük şeyler, bahsetmek istemiyorum. Çünkü ben ve yönetim küçük şeylerle uğraşmıyoruz, daha büyük hedeflerimiz var. Geldiğimizde internet sitemize bir fotoğraf yükleyemiyorduk çünkü düşüyordu, yoktu öyle bir imkan. Bugün internet sitemizde hakem portalımızdan tutun A'dan Z'ye sporcu takip ve analiz sistemleri her şey mevcut. Dedik ki 'Federasyon olarak bürokratik oligarşiyi ortadan kaldıracağız'. Bugün federasyonda her kapı açık, her telefon açık olmak zorunda. Çünkü orası milletimizin yeri, biz orada idareciyiz, emanetçiyiz. Biz milletimize layık olma ve devletin emanetini millete sunma anlamında ne yapılması gerekiyorsa onu yapmakla mükellefiz. Onun için bunlar küçük kalıyor. Hedeflerimiz büyük, hedeflerimiz olimpiyat, dünya şampiyonaları ve dünya arenasında bayrağımızı göndere çekip İstiklal Marşımızı tüm dünyaya haykırarak dinletmek. Bizim ülkemize yakışan neyse biz de yüzmede onu yapmak zorundayız çünkü bizim hedeflerimiz var, 2023 ve 2071 hedeflerimiz var, bu hedeflere ulaşmak zorundayız" dedi.

"SPORCU TAKİP SİSTEMİYLE KOLAY ULAŞILABİLİRLİĞİN ZEMİNİNİ HAZIRLADIK"

Erkan Yalçın, sporcu takip sistemi hakkında bilgiler vererek, "Bunu teknik ekibin takip ettiği bir iş. Yüzme ailemizin kolay ulaşılabilirliğini sağlamak adına biz sadece onlara zemini hazırlıyoruz. Örneğin bir sporcumuzla ilgili havuzdaki tüm yarışları, bunlar teknik ve analiz ekibi tarafından A'dan Z'ye aktarılıyor, biliyorsunuz ki biyomekanikçimiz, kuvvetçimiz, kuvvet anrenörümüz, analizciler var; bunların hepsi milli takıma hizmet ediyor. Milli takım da artık eskisi gibi değil. Bugün diyetisyenimizden tutun, psikolog desteğinden tutun, ergolojik destekten tutun bütün destekleri gerek sporcularımıza gerek antrenörlerimize veriyoruz. Bu da bunlardan bir tanesi, bunu da çok büyük görmüyorum çünkü bunlar hedeflerimizde yapılması gerekenlerdi. Bugünlere kadar kaldı ama daha iyisini yapmak için uğraş vermeliyiz, daha büyüklerine bakmalıyız" şeklinde konuştu.

"BAKANIMIZ KANAYAN YARAMIZA ÇÖZÜM BULDU"

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın vakıf üniversiteleri ile imzaladığı anlaşma kapsamında uluslararası seviyede başarı kazanan milli sporcular tam burslu okuyabilecekler. Başkan Erkan Yalçın, başlatılan çalışmayı tarihin yeniden yazılması diye nitelendirirken, şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle bu konuda emeği geçen Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na huzurunuzda teşekkür ediyorum. Kanayan bir yaramızdı, bu kanayan yaramıza gereken yapıldı ve biz orayı aştık. Sporcularımız, yüzücülerimiz böyle bir sıkıntıya girmeyecekler. Türkiye'deki şu an itibarıyla yapılan anlaşma 28 üniversite üzerinden, bunun 70'e çıkacağı çalışmaları var. Bunun kriterleri de ilerleyen zamanlarda anlatılacak, bu çocuklarımız buraya burs sistemiyle girecek. Bu bizim için tarihi bir olay, sporculuğun devamlılığı açısında bir olay. Biz burada devamlılığı sağlamak adına bu sıkıntıları ciddi bir şekilde yaşıyorduk. Zaten biz de buna önlem olarak ve bu tam burslu sistemin devamlılığını sağlayan bir nitelikte biz de inşallah 2020'den sonra 2021 ve 2024 arası, 2020'nin ilk çeyreğinde başlayacağımız U21'i kuruyoruz. Bu sistemin devamlılığı için, bizim temel felsefemiz sürdürebilir bir başarının devamını sağlamak. Bu devamlılığı sağlayabilmek, yukarıya taşıyabilmek önemli. Emre gibi sporcularımızı, onlara aday olan sporcularımızı, gençlerimizi yukarılara taşımamız gerekiyor ve bunu devam ettirmemiz gerekiyor ki yüzmede çığır açabilelim. Altyapıya verdiğimiz önem kadar üstte de bunu yapmamız gerekiyor onun için U21'i hayata koyuyoruz, onunla yeni bir başlangıç yapıyoruz, bununla birlikte federasyon karması son hızıyla devam ediyor. Çocuklarımız bu yıl yine aynı imkanlarla yurt dışındaki yarışlara gidecekler, deneyim ve tecrübe kazanacaklar. 2021'de bunu daha geniş bir yelpazeye yayacağız."

"2020 TOKYO OLİMPİYATLARI ÖNCESİNDE ŞU ANA KADAR 5 KOTAMIZ VAR"

Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde şu ana kadar yüzmede Türkiye'nin 5 kotası olduğunu hatırlatarak, "Hüseyin Emre Sakçı, Berkay Ömer Öğretir, Beril Böcekler ve Victoria Zeynep Güneş. Yine yeterli değil ama yine tarihte ilkleri yapıyoruz, 5 kotadayız ve A kotasıyla gidiyoruz. Bunu en yukarılara çıkarma arzusundayız, inşallah o noktalara da geleceğiz. İyi bir katılımla gideceğimizi umut ediyorum. Sadece katılımcı olarak değil orada mücadeleci, iddialı bir Türkiye göreceğiz. Olimpiyatta inşallah ülkemize yakışır, bayrağımıza yakışır bir şekilde ülkemizi temsil edeceğiz. İyi bir kadroyla gideceğimiz umut ediyorum" dedi.

