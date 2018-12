Yüzmede 13 Türkiye Rekoru Kırıldı

Haluk Önem: "Ciddi anlamda performans gelişimi seyrediliyor""Yüzmenin tabana yayılması gelişerek devam ediyor"Emre Sakçı: "Olimpiyatlarda yüzüp Türk bayrağını oralarda dalgalandırmak istiyorum" İzmir 'de tesis sıkıntısı yaşıyoruz"Beril Böcekler: "Rekorlar kırmaya devam edeceğim"MUSTAFA AKIN/ İSTANBUL, - Türkiye Yüzme Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Turkcell Türkiye Kulüpler Arası Genç ve Açık Yaş Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası devam ediyor. Beylikdüzü Spor Kompleksi Olimpik Havuzunda 47 kulüpten 280 sporcunun katılını ile gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü gününde 13 Türkiye rekoruna imza atıldı.Bugün yapılan yarışlarda;4x100m serbest bayrak erkekler 15-16 yaşta 3: 29.64'lük derece elde den TED Mersin Kolejleri'nden Alper Kepir, Eren Genç, İsmail Kara Melikşah Düğen takım olarak, 100m serbest stil 17-18 yaşta 53.84'lük derece yapan Fenerbahçe sporcusu Selen Özbilen, 100m serbestte 19+ yaşta 46.68'lik derece alan Fenerbahçe sporcusu Emre Sakçı, 800m serbestte 14/15-16/ 17-18/ 19+ 8: 29.34'lük derece elde eden Beril Böcekler, 80m serbestte 19+ yaşta 7.55.232'lük derece alan Ergecan Gezmiş, 800m serbestte 19+ yaşta 7: 50.66'lık derece elden eden Fenerbahçe'den Batuhan Hakan, 800m serbest 15-16/ 17-18 yaşta 7: 59.34'lük derece elde eden Baturap Ünlü, 4x100m bayanlarda 19+ yaşta 3: 40.67'lik derece alan Fenerbahçe sporcuları Sezin Eligül, Sıla Bilgi, Selen Özbilen takım olarak, 4x100m serbest bayrak erkeklerde 15-16 yaşta 3: 23.38'lik derece yapan Galatasaray sporcuları Bora Gülşen, Berke Saka, Mert Efe Cömertel, Ekin Demirbaş takım olarak rekora imza atan isimler oldular.HALUK ÖNEM: "CİDDİ ANLAMDA PERFORMANS GELİŞİMİ SEYREDİLİYOR"20-23 Aralık tarihleri arasında Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonasını geride bıraktıklarını hatırlatan Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Haluk Önem, 18'i İstanbul , 97'si ise Anadolu'dan olmak üzere 115 kulüpten 620 sporcunun mücadele ettiğini dile getirdi.Yüzmenin sadece İstanbul'da değil yurdun her yerinde olduğunu ve her yerde sporcu yetiştirme konusunda federasyonun projesi olduğunu kaydeden Haluk Önem, "Bu hafta da Gençler ve Büyükler Açık Yaş Türkiye Şampiyonası var. Bu organizasyona da 12'si İstanbul, 35 tanesi de Anadolu'dan olmak üzere 47 kulüp katılıyor. Dünkü 3 rekorun ardından bugün de 13 rekor ile ciddi anlamda performans gelişimi seyrediliyor. Bu tabii ki tüm yüzme camiası için ciddi anlamda mutluluk verici. Katılan bütün sporcular kendi derecelerini geliştirmek ve performanslarını artırmak için ciddi mücadele veriyorlar. Bu noktada antrenörlerimiz, velilerimiz ve sporcularımız ile birlikte ciddi bir emek sarf ediyorlar. Federasyon olarak biz de elimizden gelen desteği kulüplerimize, sporcularımıza ve antrenörlerimize vermeye çalışıyoruz" dedi."YÜZMENİN TABANA YAYILMASI GELİŞEREK DEVAM EDİYOR"Bir hafta önce Trabzon 'da 11-12 yaşta Ulusal Gelişim Projesi gerçekleştirdiklerini dile getiren Haluk Önem, "Türkiye genelinde baraj geçen sporcularımız Türkiye finalleri adı altında Trabzon'da toplandılar. 1280 sporcunun katılım gösterdi. Bu noktada da federasyon en büyük organizasyonu yaptı. Çok şükür hem performans gelişimi hem de sporcularımızın takibi anlamında bize geleceğe yönelik motivasyon sağladı. Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın ve Yönetiminin de bu anlamdaki en büyük bakış açısı sporun tabana yayılması. Piramidin tabanının geniş olması. Bu da aşağıdan yukarıya doğru ciddi anlamda gelişme sağlayarak devam etmekte" diye konuştu.EMRE SAKÇI: "OLİMPİYATLARDA YÜZÜP TÜRK BAYRAĞINI ORALARDA DALGALANDIRMAK İSTİYORUM" Çin 'in Hangzou kentinde düzenlenen 14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda "50 metre kurbağalama" kategorisinde 25.89'luk derecesiyle dünya beşincisi olan Fenerbahçe sporcusu Emre Sakçı, "Olimpiyattan sonra düzenlenen en büyük organizasyon. Orada güzel bir yarışta Türkiye rekoru kırarak dünya 5'incisi oldum. Bu dünden bugüne olmuş bir başarı değil. Altında birçok yılın emeği var. Onların meyvelerini yeni yeni toplamaya başlıyoruz. Yavay yavaş daha yukarılara doğru tırmanmayı istiyoruz hedefimiz o. Olimpiyatlarda yüzüp Türk bayrağını oralarda dalgalandırmak istiyorum. Kulübüme, antrenörlerim Türker Oktay ve Bahar Oktay 'a teşekkür etmek istiyorum. Çin'den hemen sonra buraya geldik. Biraz onun yorgunluğu var ama güzel geçiyor. Güzel bir turnuva geçiriyoruz. Bugün de üçüncü günü tamamladık. 2 günümüz daha var" şeklinde konuştu."İZMİR'DE TESİS SIKINTISI YAŞIYORUZ"Çalışmalarını İzmir'de sürdürdüğünü söyleyen Emre Sakçı, "Orada bir tesis sıkıntımız var. Uzun kulvar havuzumuz yok 50 metrelik. Olimpiyat da 50 metrelik havuzda yapılıyor. Kısa kulvar havuzumuz var federasyon başkanımız ve Nedim Sandalcıoğlu'nun desteği ile İTÜ Geliştirme Vakfı'nın havuzlarını kullanıyoruz. Kısa kulvara bu şekilde hazırlanabiliyorum ama olimpiyatlara uzun kulvara da hazırlanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.BERİL BÖCEKLER: "REKORLAR KIRMAYA DEVAM EDECEĞİM"14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 400 ve 800 metrede yarıştığını hatırlatan ENKA sporcusu Beril Böcekler, "800 metrede dünya 16'ncısı oldum. 400 metrede açık yaş rekoru kırdım ve dünya 18'incisi oldum. Çin benim için iyiydi ama yaş gurubu olarak çok altlardaydım. İstanbul'da ise ilk gün yarışlarında 1500 metre açıkta rekor kırdım. Dün 4x200 bayrakta 14 yaş rekoru kırdım. Bugün ise finallerde 800 metrede kendi rekorumu tekrar kırdım. Şu anda 200 ve 400 metre kaldı onlarda da rekorlar kırmaya çalışacağım" dedi.