Yüzüne Ahtapot yapışan balıkçı az kalsın ölüyordu! Kurtulmak için bambu sopasına sarıldı

Denizde yakaladığı ahtapotun yüzüne yapışmasıyla büyük bir korku yaşayan balıkçı, deniz canlısından kurtulabilmek için teknede bulunan bambu sopasını kullanmak zorunda kaldı.

Balıkçı Cervantes'in yaşadığı olay, ahtapotların ne kadar güçlü kavrama yeteneğine sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Deneyimli balıkçı, yakaladığı ahtapotun kısa süre içerisinde kontrolünden çıkmasıyla hayatının en korkutucu anlarından birini yaşadı.

Cervantes, ahtapotun kollarını yüzünden ayırmaya çalışırken deniz canlısının güçlü vantuzları nedeniyle büyük zorluk yaşadı. Ahtapot, kollarını balıkçının yüzüne sıkıca dolarken vantuzlarıyla derisine tutundu ve tüm çabalara rağmen bırakmadı.

Balıkçı ilk olarak ahtapotun vantuzlarını tek tek kaldırarak hayvanın kavrayışını gevşetmeye çalıştı. Ancak ahtapotun direncini artırması üzerine durum daha da zorlaştı.

Çaresiz kalan Cervantes, teknede bulunan kesilmiş bir bambu sapını eline aldı. Ahtapotun yüzündeki kavrayışını gevşetebilmek için bambu sopasını kullanarak deniz canlısına birkaç kez vurmak zorunda kaldı.

Uzun süren uğraşın ardından balıkçı sonunda ahtapotun kollarını yüzünden ayırmayı başardı.

Yaşanan korku dolu anların ardından Cervantes, ahtapotu öldürmek yerine yeniden denize bıraktı. Böylece olay, hem balıkçının kurtulması hem de deniz canlısının yeniden doğal ortamına dönmesiyle sona erdi.

Olayın şokunu atlattıktan sonra yaşadıklarını anlatan Cervantes, yakaladığı ahtapotla başa çıkmanın son derece zor olduğunu söyledi.

Balıkçı, ahtapotun yüzüne yapışmasının ardından durumun neredeyse kontrol edilemez hale geldiğini belirterek, "Yakaladığım ahtapotla başa çıkmak neredeyse imkansızdı. Az kalsın yüzümü koparacaktı," ifadelerini kullandı.

Ahtapotların savunma mekanizmaları, onları deniz dünyasının en dikkat çekici canlılarından biri haline getiriyor. Genellikle insanlardan uzak duran bu canlılar, tehdit altında olduklarını hissettiklerinde kollarını ve vantuzlarını kullanarak kendilerini savunabiliyor.

Özellikle yakalanan ahtapotlar, serbest kalmak için son derece güçlü bir mücadele verebiliyor. Kollarındaki yüzlerce vantuz sayesinde yüzeylere veya diğer canlılara sıkıca tutunabilen ahtapotların kavrayışını gevşetmek bu nedenle oldukça zor olabiliyor.

Cervantes'in yaşadığı olayda da ahtapotun güçlü vantuzları balıkçının yüzüne sıkıca tutunmasına neden oldu. Balıkçının ilk müdahalelerinin sonuç vermemesi üzerine bambu sapını kullanması ise mücadelenin daha da dikkat çekici hale gelmesine yol açtı.

Uzmanların değerlendirmelerine göre görüntülerdeki ahtapotun, insanlar açısından doğrudan ölümcül bir tehdit oluşturmayan bayağı ahtapot, yani common octopus, olması muhtemel.

Bayağı ahtapotlar dünyanın farklı bölgelerinde yaygın olarak görülen türlerden biri olarak biliniyor. Son derece gelişmiş kamuflaj yeteneklerinin yanı sıra güçlü kolları ve vantuzlarıyla dikkat çekiyorlar.

Bu türlerin bazı toksinler üretebildiği bilinse de bunların insanlarda doğrudan ölümcül sonuçlara yol açması beklenmiyor. Bununla birlikte uzmanlar, yabani deniz canlılarının elle tutulmasının veya yakalanmaya çalışılmasının her zaman risk taşıdığı konusunda uyarıyor.

Ahtapotlar kendilerini tehdit altında hissettiklerinde yalnızca vantuzlarını kullanmakla kalmıyor, aynı zamanda kollarını son derece hızlı şekilde hareket ettirebiliyor. Bazı türler ayrıca mürekkep salgılayarak avcılarının görüşünü engellemeye çalışıyor.

Cervantes'in yaşadığı olay da deniz canlılarının doğal ortamlarında ne kadar güçlü olabileceğini gösteren sıra dışı örneklerden biri oldu.

Balıkçının yaşadığı korkuya rağmen olayın daha ciddi bir sonuca ulaşmaması ise büyük bir şans olarak değerlendirildi. Özellikle ahtapotun göz, burun ve ağız çevresine tutunması, balıkçı için ciddi bir tehlike oluşturabilirdi.

Olayın ardından ahtapotun tekrar denize bırakılması da dikkat çekti. Balıkçı, yaşadığı korkuya rağmen deniz canlısını öldürmek yerine doğal yaşam alanına geri göndermeyi tercih etti.

Deneyimli balıkçıların aktardığı bilgilere göre, ahtapotların yakalandıklarında ani şekilde savunmaya geçmesi alışılmadık bir durum değil. Bu nedenle uzmanlar, denizden çıkarılan canlıların çıplak elle kontrol edilmeye çalışılmaması gerektiğini belirtiyor.

Cervantes için sıradan başlayan balıkçılık günü ise yüzüne yapışan ahtapot nedeniyle unutamayacağı bir maceraya dönüştü.

Bambu sopasıyla verdiği mücadele sonunda ahtapottan kurtulan balıkçı, yaşadığı olayın ardından denizde karşılaşılabilecek beklenmedik tehlikelere karşı daha dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha görmüş oldu.