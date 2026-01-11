İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta kura çekilecek iller - Son Dakika
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta kura çekilecek iller

İşte Yüzyılın Konut Projesi\'nde bu hafta kura çekilecek iller
11.01.2026 15:21
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta; 12 Ocak Pazartesi Gümüşhane ve Bayburt'ta, 15 Ocak Perşembe Artvin ve Rize'de, 17 Ocak Cumartesi Erzurum ve Malatya'da ve 18 Ocak Pazar günü ise Erzincan'da kura çekimi yapılacağını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 7 ilde daha hak sahiplerini belirlemek için kura çekilişi yapılacağını bildirdi.

16 İLDE KURA ÇEKİMİ TAMAM

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde ilk 2 hafta geride kaldı. 29 Aralık'ta başlayan kura süreci, bugün Tunceli'de yapılan kura töreniyle birlikte 16 il için tamamlandı.

Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl ve Tunceli'de toplam 54 bin 307 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

BU HAFTA 7 İL İÇİN KURA ÇEKİLECEK

Bakan Kurum da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 12-18 Ocak haftasının kura takvimini paylaşarak, şunları kaydetti:

"16 ilimiz tamam. 'Ev Sahibi Türkiye' diyerek bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanı yaşanacak. Yüzyılın Konut Projesi ile kuraları çektiğimiz illerde konutlarımızın yapımlarına hızla başlayacağız. 1,5 trilyon dolarlık bu projeyle, 300'e yakın sektörümüz canlanacak, istihdamımız artacak, ekonomimiz güçlenecek. 86 milyon vatandaşımız kazanacak."

Kura takvimine göre yarın Gümüşhane'de 940 ve Bayburt'ta 723, 15 Ocak Perşembe günü Artvin'de 1020 ve Rize'de 2 bin 42, 17 Ocak Cumartesi günü Erzurum'da 4 bin 905 ve Malatya'da 9 bin 659, 18 Ocak Pazar günü ise Erzincan'da 1760 konut için kura çekimi yapılacak.

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta kura çekilecek iller

21 BİN KONUTUN HAK SAHİPLERİ BELİRLENECEK

Böylece 12-18 Ocak haftasında toplam 21 bin 49 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. 17 Ocak Cumartesi günü Malatya'da gerçekleştirilecek kura törenine Bakan Murat Kurum'un da katılması bekleniyor.

Diğer illerin kura tarihleri ise şöyle:

  • 5 Şubat'ta Ankara,
  • 11 Şubat'ta Çankırı ve Bursa,
  • 12 Şubat'ta Bolu,
  • 13 Şubat'ta Eskişehir ve Balıkesir,
  • 15 Şubat'ta Konya ve Çanakkale,
  • 16 Şubat'ta Edirne,
  • 17 Şubat'ta Karaman ve Tekirdağ,
  • 18 Şubat'ta Mersin ve Kırklareli,
  • 20 Şubat'ta Adana ve Kocaeli,
  • 22 Şubat'ta Afyonkarahisar,
  • 24 Şubat'ta Uşak,
  • 25 Şubat'ta Isparta,
  • 26 Şubat'ta Burdur,
  • 27 Şubat'ta Denizli,
  • 3 Mart'ta Muğla,
  • 4 Mart'ta Aydın,
  • 5 Mart'ta Manisa,
  • 6 Mart'ta İzmir,
  • 9-12 Mart 2026 tarihleri arasında İstanbul.
Kaynak: AA

Murat Kurum, Politika, Ekonomi, Güncel, Emlak, Çevre

Son Dakika Güncel İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta kura çekilecek iller - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • karaaslan2121 karaaslan2121:
    diyarbakır????? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
