Zelenski'nin canlı yayındaki hareketi kafaları karıştırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ABD merkezli NBC televizyonuna verdiği röportajdan paylaşılan kısa bir görüntü, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Röportaj sırasında Zelenski'nin yaptığı hareket, sağlık durumuna ilişkin soruları ve kanıta dayanmayan iddiaları beraberinde getirdi.

BURNUNU KAPATIP DERİN NEFES ALDI

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde Zelenski'nin konuşma sırasında elini yüzüne götürerek burnunu kapattığı ve derin bir nefes aldığı görülüyor. Ukrayna liderinin kısa süreli hareketi, görüntülerin paylaşılmasının ardından kullanıcıların dikkatini çekti.

MADDE KULLANIMI İMASINDA BULUNDULAR

Görüntüleri yorumlayan bazı sosyal medya kullanıcıları, Zelenski'nin soğuk algınlığı geçiriyor olabileceğini öne sürdü. Bazı kullanıcılar ise hareketinden yola çıkarak madde kullanımı imasında bulundu.

Ancak söz konusu görüntüler, bu iddiaları doğrulayacak herhangi bir kanıt içermiyor. Zelenski'nin hareketinin nedeni hakkında resmi bir açıklama da bulunmuyor.