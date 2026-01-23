Zelenskiy: Üçlü Görüşmeler BAE\'de Yapılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Rusya'nın da yer alacağı ve üçlü görüşmelerin yapılacağını söyledi.

İsviçre'nin Davos kentinde ABD Başkanı Donald Trump ile biraraya gelen Zelenskiy, "Tek bir konuya odaklandık ve bu konunun farklı versiyonlarını görüştük, bu da çözülebilir olduğu anlamına geliyor" dedi.

Zelensky Ukrayna'nın doğusunun gelecekteki statüsünün çözülmemiş sorun olmaya devam ettiğini doğruladı ve "Her şey toprakla ilgili. Henüz çözülmemiş olan sorun bu" dedi.

Ukrayna lideri, BAE'deki üçlü görüşme için, "Rusların uzlaşmaya hazır olması gerekiyor" dedi.

Davos'ta kürsüde yaptığı konuşmada da Zelenskiy Avrupalı liderleri hedef aldı ve "Grönland modu" içinde olmakla eleştirdi.

AB liderlerini Donald Trump'tan talimat beklemekle suçladı.

Zelenskiy, "Geçen yıl burada, Davos'ta, konuşmamı 'Avrupa'nın kendini nasıl savunacağını bilmesi gerekiyor' sözleriyle bitirmiştim. Bir yıl geçti ve hiçbir şey değişmedi" dedi.

"Avrupa hâlâ Grönland modunda: Belki birileri bir yerlerde bir şeyler yapar" diyerek jeopolitik konularda ABD'nin liderliğinin beklenmesini eleştirdi.

Ukrayna'da ateşkes için diplomatik çabalar hızlanırken, Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gitti.

Trump'ın damadı Jared Kushner ile birlikte Moskova'ya giden Witkoff, bir anlaşma konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Witkoff, "Eğer her iki taraf da bunu çözmek istiyorsa, çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD, Kiev'i ikna etmek için, Donbas'ın bir serbest ticaret bölgesine dönüştürülmesi karşılığında güvenlik garantileri sunuyor.

Zelensky Davos'ta bu konuya da değindi ve bir anlaşma olması durumunda, güvenlik garantileri konusunda Trump ile bir anlaşmaya vardığını da söyledi.

Ukrayna lideri, garantiler konusunda ayrıntı vermediği ancak bunların ABD Kongresi ve Ukrayna parlamentosundan geçmesi gerektiğine işaret etti.

Ukrayna'nın doğusunda son durum

Zelenskiy 29 Aralık'ta ABD'nin Ukrayna'ya 15 yıl boyunca güvenlik garantisi teklif ettiğini söylemişti.

Ocak ayının başında Fransa ve İngiltere de barış anlaşması durumunda, açıkladılar.

Ancak Trump bu açıklama için "ABD olmadan hiçbir güvenlik garantisi işe yaramaz" diyor.

Zelensky Aralık ayında, ABD'nin savaşı sona erdirmek için hazırladığı 20 maddelik planın %90 oranında hazır olduğunu söylemişti.

Volodimir Zelensky, Rusya'nın da aynı şeyi yapması şartıyla, Donetsk'in kontrolleri altında olan %25'inden askerlerini 40 km kadar geri çekmeyi, Rusya'nın da aynısı yapması karşılığında kabul ediyor.

Kiev, Donbas'ta Ukrayna tarafından denetlenen, askerden arındırılmış bir bölge veya serbest ekonomik bir bölge oluşturulmasını da öneriyor.

Mevcut cephe hattının ise uluslararası güçler tarafından denetlenmesi öngörülüyor.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov Perşembe günü, Witkoff'un bir anlaşmaya varılması konusundaki iyimserliğini paylaşıp paylaşmadığı konusunda yorum yapmaktan kaçındı.