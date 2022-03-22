Zeytinburnu'nda hamile eşini öldüren şahıs hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda hamile eşini öldüren şahıs hakkında iddianame hazırlandı

22.03.2022 11:22
Zeytinburnu'nda hamile eşini öldüren şahıs hakkında iddianame hazırlandı

Zeytinburnu'nda boşanma aşamasındaki hamile eşini bıçaklayan Afganistan uyruklu Mohammad Tajık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Zeytinburnu'nda boşanma aşamasındaki hamile eşini bıçaklayan Afganistan uyruklu Mohammad Tajık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Tajık'in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Zeytinburnu'nda 14 Eylül 2021 tarihinde boşanma aşamasındaki hamile eşi Fatemeh Haideri'yi bıçaklayarak öldüren Mohammad Tajık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay günü Yeşiltepe Mahallesi Taş Camii önünde sanık Tajık'in maktul Haideri'yi bıçakladığı ve yaralı kadının hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

"Öldürme amacı ile gitmedim bir anlık öfke ile oldu"

Sanık Tajık soruşturma kapsamında alınan savunmasında yaklaşık 4 yıl önce eşi ve kızı ile Türkiye'ye geldiğini söyleyerek, "Bir yıl kaldıktan sonra deport edildim. Sonra tekrar Türkiye'ye geldim eşim beni kabul etmediği için Sinop'ta yaşamaya başladım. Bu süre zarfında ara ara eşim ve kızım ile görüştüm. Eşim beni boşanmayı görüşmek için İstanbul'a çağırdı. Olay gününden önce buluştuk. Bana başkasından hamile olduğunu söyleyerek doğacak çocuğa babalık yapmamı teklif etti. Ben kabul etmedim. Kendi kızımı yanıma almak istedim. Eşim de bunu kabul etmedi. Olay günü eşim beni arayarak tekrar buluşmak istedi. Zeytinburnu'nda bir kafede buluştuk. Bana doğacak çocuğuna bakacak birini bulduğunu söyledi. Kızımı o adamla yaşatmak istemediğimi söyledim. Sonra yolda yürürken tartışmaya başladık. Yolda giderken bir tepsi üzerinde gördüğüm bıçağı aldım. Eşime bu bıçak ile vurmuş olabilirim. Öldürme amacı ile gitmedim bir anlık öfke ile oldu" şeklinde konuştu.

Öte yandan Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından hazırlanan raporda, maktulün otopsisinde 20-21 hafta gelişim gösteren fetüs tespit edildiği ve fetüsün ölümünün annenin ölümü sonucu meydana geldiği aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede Mohammad Tajık'in 'gebe olduğu bilinen kadını öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tajık'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. - İSTANBUL

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Ağırlaştırılmış Müebbet, Zeytinburnu, Afganistan, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda hamile eşini öldüren şahıs hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika


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