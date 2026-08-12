Ziraat Bankası Katma Değer Odaklı Büyüme Anlayışı ile Liderliğini Sürdürüyor - Son Dakika
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Ziraat Bankası Katma Değer Odaklı Büyüme Anlayışı ile Liderliğini Sürdürüyor

Ziraat Bankası Katma Değer Odaklı Büyüme Anlayışı ile Liderliğini Sürdürüyor
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"Ziraat Bankası, güçlü bilanço yapısıyla 2026 yılının ikinci çeyreğinde de yatırımı, üretimi, tarımsal kalkınmayı ve ihracatı önceliklendiren katma değer odaklı büyüme anlayışı ile sektör liderliğini sürdürdü."

Bankacılık sektörünün lideri konumundaki Ziraat Bankası, 2026 yılının ikinci çeyreğinde de kesintisiz büyümesini devam ettirerek aktif büyüklüğünü 9.1 trilyon TL seviyesine taşıdı. Benimsediği müşteri ağırlıklı bilanço stratejisi ile temel bilanço kalemlerinde istikrarlı ve dengeli gelişimini sürdüren Banka, yılın ilk yarısında ulaştığı 74.2 milyar TL tutarındaki net kar ile özkaynaklarını güçlendirmeye, başta ana misyonu olan tarımın finansmanı olmak üzere, yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye devam etti.

Ziraat Bankası yılın ilk yarısında gerek yurt içi gerekse yurtdışı hizmet ağında sürekli olarak büyüyen finansal kapsayıcılığını geliştirmek üzere yatırımlarına devam ederken, ulaştığı yaklaşık 26 milyon aktif mobil bankacılık müşterisi ve geniş ürün seti ile müşterilerinin ihtiyaç duyduğu her an finansal ihtiyaçlarını karşılamaya devam etti.

Uygulanmakta olan OVP ile uyumlu olarak benimsediği seçici kredi politikası ile başta tarım olmak üzere, ülkemiz için kritik önemdeki birçok sektöre öncelikli olarak destek veren Banka, 2026 yılının ilk yarısı itibariyle nakdi kredi hacmini 4.9 trilyon TL, gayrinakdi kredi hacmini 2 trilyon TL olmak üzere toplam kredi hacmini yaklaşık 7 trilyon TL seviyesine taşıdı. Bankanın uyguladığı makro ihtiyatı politikalara uyumlu kredi politikası doğrultusunda TL kredilerin toplam krediler içindeki payı %66 olarak gerçekleşti.

Banka, kredi büyümesini kesintisiz olarak sürdürmenin yanında; benimsediği etkin kredi değerlendirme süreçleri ve etkin risk yönetimi politikası ile takip oranının %1.9 gibi sektörün oldukça altında bir oranda gerçekleşmesini sağladı.

Ana fonlama kaynağını 5,7 trilyon TL’yi aşan tabana yaygın mevduat ile oluşturan Banka; küresel belirsizliklerin baskın olduğu ikinci çeyrekte de yurtdışı fonlama tarafında aktif pozisyonunu korudu. Hali hazırda ulaşılan çeşitliliği yüksek ve maliyet etkin mevduat dışı fonlama yapısını, değişen koşullara rağmen aktif bir şekilde yöneterek uluslararası bankacılık alanında da Bankacılık sektörünün lideri olmaya devam etti.

Geleneksel bankacılık anlayışının ötesinde tarım ekosisteminin en temel stratejik çözüm ortağı olarak konumlanan Ziraat Bankası bu dönemde de; mekanizasyon, tarıma dayalı sanayileşme, verimlilik ve gıda güvenliği odaklı projeleri bütüncül bir yaklaşımla desteklemeye devam etti.

Ziraat Bankası Katma Değer Odaklı Büyüme Anlayışı ile Liderliğini Sürdürüyor

Banka bu dönemde de, Kırsal kalkınmaya, kadın ve genç çiftçilere, kooperatifleşmeye, karbon ayak izini azaltan çevreci uygulamalara, ulusal gıda arz güvenliğine ve kırsal ekonomiye sağladığı katkıyı artırmaya devam ederek, tarım kredisi hacmini 2026’nın ilk yarısında 1 trilyon TL seviyesine ulaştırmıştır.

Ziraat Finans Grubu’nu sadece Türkiye’de değil, bölgede de referans ve lider bir finansal güç haline getirme vizyonu doğrultusunda 145 ülkede 1.800’e yakın muhabir banka ve 20 ülkedeki iştirak/şube yapılanmasıyla hizmet veren Banka, Arnavutluk Tiran Şubesi’nin faaliyete geçmesiyle küresel coğrafi varlığını 21 ülkeye çıkardı. Banka Orta Koridor, Çin-Avrupa Deniz Yolu ve BRICS Kuşağı dâhil 12 küresel ticaret koridorunun tamamında %20’yi aşan bir dış ticaret pazar payına ulaştı ve Türkiye ihracatının %25’ine tek başına aracılık etti.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 2026 yılı ikinci çeyrek sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “2026 yılının ikinci çeyreği; küresel ölçekte belirsizliklerin devam ettiği, sıkı parasal koşulların ve bankacılık sektöründe yükselen fonlama maliyetlerinin kârlılık ile özkaynaklar üzerinde belirgin bir baskı oluşturduğu zorlu bir dönem olmuştur. Bu konjonktürde Bankamız; güçlü finansal yapısı, yaygın hizmet ağı ve proaktif bilanço yönetimi sayesinde son derece başarılı bir performans sergilemiştir. Bu dönemde aktif büyüklükten kredilere, mevduattan özkaynaklara ve dijital bankacılığa kadar birçok temel alanda sektöre yön veren ve liderliğini açık ara sürdüren banka konumumuzu pekiştirdik. Jeopolitik ve ekonomik dengelerin yeniden şekillendiği bu dönemde, yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı merkeze alan anlayışla Türkiye’nin önünde oluşan yeni fırsat alanlarını en etkin biçimde değerlendirerek; ülkemizin stratejik önceliklerine katkı sunmaya devam edeceğiz. Yurtiçindeki açık ara güçlü konumumuzu sürdürürken, uluslararası alanda da yeni coğrafyalarda büyüyoruz. Nihai hedefimiz; Ziraat’i yalnızca Türkiye’nin değil, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde de güven duyulan, referans alınan markalarından biri haline getirmektir. Dünyada çok önemli ekonomik dönüşümün yaşandığı ve rekabetin yeniden tanımlandığı bu dönemde üreticimizi, ihracatçımızı, girişimcimizi faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz."

ZİRAAT BANKASI

Genel Müdürlüğü

Ziraat Bankası, Son Dakika

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