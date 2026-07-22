Ziraat Bankası’nın Uluslararası Ağı Arnavutluk ile Güçlendi - Son Dakika
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Ziraat Bankası’nın Uluslararası Ağı Arnavutluk ile Güçlendi

Ziraat Bankası’nın Uluslararası Ağı Arnavutluk ile Güçlendi
22.07.2026 10:15
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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın Teşrifleriyle Açılan Arnavutluk Şubesi, Ziraat Bankası’nın Uluslararası Büyüme Yolculuğunda Yeni Bir Dönüm Noktası Oldu

Türkiye’nin uluslararası alanda en yaygın hizmet ağına sahip bankası olan Ziraat Bankası, küresel büyüme vizyonu doğrultusunda Balkanlar’daki varlığını bir adım daha ileri taşıdı.

Tiran'da yapılan Ziraat Bankası şubesi açılış törenine, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Delina Ibrahimaj, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Ceyhun Erciyes, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Erdem Cantimur, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Türk ve Arnavut kurumlarının temsilcileri, banka çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Arnavutluk şubesi Türkiye ile Arnavutluk arasındaki köklü dostluğun, karşılıklı güvenin ve giderek gelişen ekonomik ortaklığın güçlü bir sembolü oldu. Finans sektörü ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin de yoğun katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreni, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirildi.

Türkiye ile Arnavutluk Arasında Finansal Köprü Güçleniyor

Arnavutluk Merkez Bankası’ndan faaliyet iznini alarak hizmet vermeye başlayan Arnavutluk Şubesi ile birlikte Ziraat Bankası; Bulgaristan, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova ve Yunanistan’ın ardından Balkanlar’da faaliyet gösterdiği ülke sayısını 6’ya, dünya genelindeki ülke sayısını ise 23’e yükseltti.

163 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye’nin üretim gücünü, girişimcilerini ve yatırımcılarını dünyanın farklı coğrafyalarında destekleyen Ziraat Bankası, Arnavutluk’taki yeni yatırımıyla uluslararası bankacılık ağını daha da güçlendirirken; dış ticaretin finansmanına, yatırımların artırılmasına ve bölgesel ekonomik entegrasyonun gelişmesine katkı sunmayı sürdürecek.

Açılış töreninde konuşan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, "Ziraat Bankası, Türkiye ekonomisinin en gurur verici bayrak taşıyıcılarından birisi, bu yüzden sizi ağırlamak büyük bir gurur." dedi. Ziraat Bankasının sadece Türkiye deneyimine değil uluslararası deneyime de sahip olduğunu belirten Rama, Bankanın ülkede açılmış olmasının piyasalara büyük değer katmasını beklediklerini dile getirdi. Ziraat Bankasının Arnavutluk’ta faaliyete başlamasının büyük bir rekabet ortamı oluşturacağını da vurgulayan Rama, bu gelişmenin iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi açısından son derece önemli bir adım olduğunu düşünüyorum ifadelerini kullandı.

Alpaslan Çakar: “Arnavutluk Şubemiz, Ortak Geleceğimize Duyduğumuz Güvenin Somut Bir Göstergesidir”

Açılış töreninde konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Arnavutluk’ta hizmete başlayan yeni şubenin yalnızca Banka açısından değil, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ekonomik ilişkiler bakımından da stratejik bir yatırım niteliği taşıdığını belirterek şunları söyledi:

“Ekonomik gelişimini istikrarlı şekilde sürdüren Arnavutluk’ta hizmet vermeye başlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Arnavutluk Şubemizin; Türkiye ile Arnavutluk başta olmak üzere Balkan ülkeleri arasındaki ticaretin, yatırımların ve finansman akışlarının daha etkin, hızlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Uluslararası hizmet ağımızı kararlılıkla genişletirken, ülkemizin dış ticaretini desteklemeyi ve Türk iş dünyasının yurt dışındaki faaliyetlerine daha güçlü finansal çözümler sunmayı stratejik önceliklerimiz arasında görüyoruz. Türkiye’nin dış ticaret işlemlerinin yaklaşık yüzde 20’sini tek başına gerçekleştiren Bankamız, sahip olduğu geniş yurt dışı şubeleri ve güçlü muhabir bankacılık ağıyla bu alandaki lider konumunu daha da ileri taşımayı hedeflemektedir.

Bugün Tiran’da açılışını gerçekleştirdiğimiz şubemiz, yalnızca yeni bir hizmet noktası değildir. Bu yatırım; Türkiye ile Arnavutluk arasında uzun yıllara dayanan dostluğun, karşılıklı güvenin ve ortak kalkınma iradesinin güçlü bir tezahürüdür. Balkanlar’daki varlığımızı daha da pekiştiren bu adımın; ticaretin finansmanına, yatırımların gelişmesine ve bölgesel ekonomik iş birliğinin derinleşmesine önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyoruz.

Ziraat Bankası olarak, ülkemizin üretim ve ihracat odaklı büyümesine uluslararası ölçekte destek vermeyi; güçlü sermaye yapımız, yaygın yurt dışı hizmet ağımız ve köklü bankacılık tecrübemizle, faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda sürdürülebilir büyümeye katkı sunan güvenilir bir finans köprüsü olmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

163 Yıllık Güven, Küresel Vizyon

Türkiye’nin uluslararası alandaki finansal gücünü temsil eden Ziraat Bankası, köklü geçmişinden aldığı güç ve geleceğe duyduğu güvenle, faaliyet gösterdiği her ülkede olduğu gibi Arnavutluk’ta da müşterilerine değer üretmeye, ekonomileri buluşturmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 ZİRAAT BANKASI

Genel Müdürlüğü

Ziraat Bankası, Edi Rama, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ziraat Bankası Ziraat Bankası’nın Uluslararası Ağı Arnavutluk ile Güçlendi - Son Dakika

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