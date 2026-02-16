Zonguldak\'ta maden ocağında göçük: 4 işçi mahsur kaldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki madende göçük meydana geldi. Göçükte 3 işçi mahsur kaldı.
Olay, Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren Gelik Maden Ocağı'nda meydana geldi. İlk bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle ocakta göçük oluştu. Göçük sırasında yer altında bulunan 3 işçinin mahsur kaldığı öğrenildi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve maden kurtarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin ocak içinde arama-kurtarma çalışması başlattığı belirtildi.
Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin, Göçük altında 4 işçi kaldı, 1 işçi ile iletişim sağladık" dedi.
