Zonguldak\'ta maden ocağında göçük: 4 işçi mahsur kaldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki madende göçük meydana geldi. Göçükte 3 işçi mahsur kaldı.

Olay, Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren Gelik Maden Ocağı'nda meydana geldi. İlk bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle ocakta göçük oluştu. Göçük sırasında yer altında bulunan 3 işçinin mahsur kaldığı öğrenildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve maden kurtarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin ocak içinde arama-kurtarma çalışması başlattığı belirtildi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin, Göçük altında 4 işçi kaldı, 1 işçi ile iletişim sağladık" dedi.