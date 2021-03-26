Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak'tan kısa kısa

26.03.2021 17:01
Zonguldak'tan kısa kısa, System.String[]

Ereğli ilçesinde yüksekten düşen işçi ağır yaralandı.

Ereğli ilçesinde yüksekten düşen işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde tadilatta olan 3 katlı binanın ikinci katında balkonda çalışan Dikran T. (52) kopan moloz ve kurulu portatif demir iskeleyle birlikte yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Dikran T, sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri güzergahta güvenlik önlemi aldı.

Ortaokul öğrencisi ödüllendirildi

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Devlet Su Işleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce "Dünya Su Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Suyun Değeri" konulu kompozisyon yarışmasında, "Elimdeki Su Tanesi" başlıklı eseriyle Türkiye birincisi olan Alaplı Kasımlı Ortaokulu öğrencisi Cemre Şu Çilingir'i, kol saati ve şiltle ödüllendirdi.

Alaplı Belediyesinden yapılan açıklamada, Çilingir'in, Kasımlı Ortaokulu Müdürü Bahattin Duman ve Türkçe öğretmeni Demet Çoban ile birlikte Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'i ziyaret ettiği belirtilerek, "Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Türkiye birincisi olan öğrencimizi, öğretmeni ve okul müdürünü canı gönülden kutlayarak, bu başarının kendilerini gururlandırdığını söylemiştir. Kendilerine, üzerinde fındık motifli şilt takdim etmiş, ayrıca öğrencimize saat hediye etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Alaplılı öğrenci kompozisyon yarışmasında Türkiye birincisi oldu

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün "Çanakkale Savaşlarının 106. Yıl Dönümü Anma Törenleri" kapsamında düzenlediği ortaokullar arası kompozisyon yarışmasında, Alaplı Kasımlı Ortaokulu'ndan Medine Gül Çelikgöz'ün "Koca Çınar'ın Seslenişi" isimli eseriyle Türkiye birincisi olduğu bildirildi.

Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik,, öğrenciyi başarılarından dolayı tebrik etti.

İŞKUR'dan başarılı çalışmalara destek Akademik Çalışma Programı

İŞKUR Akademik Çalışma Programı kapsamında her bir başarılı çalışma için lisans öğrencilerine 2 bin 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine 5 bin lira ve doktora öğrencilerine 7 bin 500 lira destek sağlanıyor.

İŞKUR Zonguldak İl Müdürü Gönül Demirsu, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri için akademik çalışmaları teşvik amacıyla İŞKUR tarafından 15 Mart -14 Nisan tarihleri arasında başvuruların alındığını belirtti.

Bu çalışmayla lisans öğrencilerine 2 bin 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine 5 bin lira ve doktora öğrencilerine 7 bin 500 lira akademik çalışma karşılığında destek sağlanacağını anlatan Demirsu, "Başvurular https://akademi.iskur.gov.tr/ adresinden yapılabilecek. Bir kişi sadece bir proje için başvurabiliyor. Tek çalışma üzerinden grup halinde değil, bireysel başvurular yapılabiliyor." dedi.

Zonguldak, Hisarcık, Türkiye, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika


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