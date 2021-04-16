Zülfü Tolga Ağar: "Depremin yaralarını hızlıca sardık" - Son Dakika

Zülfü Tolga Ağar: "Depremin yaralarını hızlıca sardık"

16.04.2021 11:53
Zülfü Tolga Ağar:

KOCAELİ (İHA) – AK Parti Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Elazığ depreminin yaralarını hızlıca sardıklarını belirterek, "Bugüne kadar yaklaşık 8 binin üzerinde konut teslim edilirken yıl sonuna kadar hedefimiz 20 bin 697 adet konutu hak sahiplerine kazandırmaktır" dedi.

KOCAELİ (İHA) – AK Parti Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Elazığ depreminin yaralarını hızlıca sardıklarını belirterek, "Bugüne kadar yaklaşık 8 binin üzerinde konut teslim edilirken yıl sonuna kadar hedefimiz 20 bin 697 adet konutu hak sahiplerine kazandırmaktır" dedi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Elazığ depreminin ardından yapılan çalışmalar ve gelinen noktayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ tarihinin en büyük afetini yaşadıklarını ifade eden Ağar, "Deprem olduktan sonra henüz birkaç saat geçmemişti ki, bakanlarımız Süleyman Soylu, Murat Kurum ve Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Elazığ'a varmıştı. Depremin hemen sabahında Cumhurbaşkanımız Elazığ'a gelerek yıkılan binaları yerinde incelemiş ve ilk ağızdan talimatlarını vermişlerdi. Tüm acil yardımlar sağlanırken diğer yandan da gerek Elazığ'da görev yapan gerekse de bakanımız Murat Kurum'un talimatlarıyla ilimize gelen çevre ve şehircilik personelleri hızlı bir şekilde hasar tespitlerine başladı" dedi.

Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, bugüne kadar yaklaşık 8 binin üzerinde konutun teslim edildiğini ifade ederken, "Yıl sonuna kadar hedefimiz 20 bin 697 adet konutu hak sahiplerine kazandırmaktır. Yine, afet konutu çalışmaları kapsamında 13 adet okul/yurt ve 12 adet camimizin yapımı devam etmektedir. Yine Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bakanımız Murat Kurum, Türkiye'nin en kapsamlı kentsel dönüşüm uygulamasını Elazığ'da başlattı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir doğal afet sonrası devlet bu kadar hızlı bir şekilde organize olarak harekete geçti. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 19 yıldır ülkemizin geldiği seviyeyi Elazığlılar olarak tecrübe ettik" diye konuştu.

19 yılda AK Parti iktidarıyla Elazığ'a çok sayıda hizmet geldiğini vurgulayan Ağar, "Toplamda Elazığ'a 14 milyar TL'nin üzerinde bir yatırım sağlandı. 12 binin üzerindeki projede yer alan tarım, enerji, ulaştırma, konut, eğitim, sağlık ve diğer kamu yatırımlarının toplamı 13 milyar TL'nin üzerinde. Yardım, destek ve hibelerin toplamı ise 1 milyar TL'yi aşmış bulunmakta" diye konuştu.

Türkiye'nin ilk gençlik merkezinin Elazığ'a yapıldığını ifade eden Zülfü Tolga Ağar, "Açılışı Cumhurbaşkanımız tarafından gerçekleştirildi. Harput'a tarihi dokuyu bozmadan ülkemizin en büyük külliyelerinden bir tanesi yapılmakta. Sıralamakla bitiremeyeceğimiz kadar çok yatırım yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Organize Sanayi Bölgemiz teşvikte 6. Bölge kapsamına alınarak ilimize çeşitli alanlarda faaliyet gösteren sermaye sahiplerinin yatırım yapması sağlanmış oldu. Sulama başta olmak üzere 2021 ve sonrası dönem için genel bütçeden şehrimize gerekli payın aktarılması hususunda gerek ilgili bakanlarımız, gerekse de Cumhurbaşkanımız gereken desteği sağlamakta" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, bölgemizde oyun kurucu hale geldi"

Terör operasyonları ile ilgili de konuşan Zülfü Tolga Ağar, "Küresel oyun kurucuların kucağında oturup, binlerce insanı şehit eden PKK terörünü bitirme noktasına geldik çok şükür. PKK'nın nasıl alçak bir örgüt olduğunu en son Gara operasyonu sırasında 13 silahsız masum vatandaşımızı şehit etmeleriyle bir daha gördük. Sahada polisimiz, askerimiz kahramanca mücadele ediyor. Ülkesine, bayrağına bağlı yurttaşlar olarak bize düşen her alanda terörle ve teröre destek olanlarla mücadeleye katkı sağlamaktır. Terörle arasına mesafe koyamayan, şehitlerimiz için içi yanmayan her kim varsa, ister terörist olsun, ister siyasetçi olsun, bizim gözümüzde aynıdır. Ulusal güvenliğimizi tehdit eden konularda siyaset yapmadan tek yürek olmanın dışarıdan gelen saldırılarda elimizi nasıl güçlü kıldığını daha önce Kıbrıs Barış Harekatı'nda gördük. Biz AK Parti olarak terör başta olmak üzere tüm milli menfaatlerimize siyaset üstü bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Aynı hassasiyeti tüm siyasi partilerin de göstermesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi. - KOCAELİ

Zülfü Tolga Ağar: Depremin yaralarını hızlıca sardık
Zülfü Tolga Ağar: Depremin yaralarını hızlıca sardık

Zülfü Tolga Ağar, Milletvekili, AK Parti, Elazığ, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Zülfü Tolga Ağar: 'Depremin yaralarını hızlıca sardık' - Son Dakika


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