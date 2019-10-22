Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ülkemizdeki işveren ve kendi hesabına çalışanlar içindeki kadın oranı yüzde 16. Bu tabii ki bizim istediğimiz seviyede değil, fakat geçmişe kıyasla baktığımızda son 17 yılda büyük bir ivmeyi yakaladığımızı görmekteyiz." dedi.

Selçuk, bir otelde, Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) tarafından düzenlenen "İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı" projesinin tanıtım toplantısına katıldı.

Kadın girişimciliği açısından sosyal, kültürel, ekonomik şartların en doğru şekilde değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Selçuk, yapılan çalışmalarla kadın istihdamı ve girişimciliğinin daha yüksek seviyelere ulaşacağını dile getirdi.

Selçuk, "Ülkemizdeki işveren ve kendi hesabına çalışanlar içindeki kadın oranı yüzde 16. Bu tabii ki bizim istediğimiz seviyede değil, fakat geçmişe kıyasla baktığımızda son 17 yılda büyük bir ivmeyi yakaladığımızı görmekteyiz. Önemli bir gelişme sergiliyoruz." diye konuştu.

Kadın istihdamında ilerleme sağlandığını vurgulayan Selçuk, 2007'den 2018'e kadar kadın istihdamında 4 milyona yakın artış gerçekleştirildiğini bildirdi.

Selçuk, Ulusal İstihdam Stratejisi ile istihdam potansiyelini değerlendirmeye yönelik çok önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini, kadınlara pozitif ayrımcılık yapan teşvikler sağlandığını aktardı.

Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aktif İşgücü programlarına baktığımız zaman 2002 yılında yalnızca 571 kadınımız bu programlardan yararlanıyorken, bugün 300 bini aşkın kadınımız yararlanıyor. Yine iş kulüplerimizde kadın yararlanma oranımız artıyor. İŞKUR aracılığıyla 2002 yılında yalnız 4 bin 543 kadın işe yerleşmişken, 2018'e geldiğimizde bugün neredeyse 96 kat artışla 440 bine yakın işe yerleştirme yaptık."

"Kadınların birbirine güç vermesi çok önemli"

"Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve Koordinasyon Kurulu"nun çalışmalarına değinen Selçuk, kadınların sermayeye ulaşma ve finansal kaynak bulma sıkıntısının, kadın girişimciliğini etkileyen en önemli noktalardan olduğunu ifade etti.

Tüm kamu kurumlarıyla kadınların her daim yanında olmaya devam edileceğini belirten Selçuk, iş deneyimi, öz güven eksikliği ve pazara erişimde yaşanan sorunların kadın girişimciliğini engelleyen nedenler arasında bulunduğuna dikkati çekti.

İş deneyimi ve özgüven eksikliği, koçluk ve danışmanlık ihtiyacı noktasında sivil toplum kuruluşlarına görev düştüğünü anlatan Selçuk, mentörlük ile bilgi ve tecrübeyi artıracak çalışmaların, özgüven eksikliğinin önüne geçeceğini söyledi.

Selçuk, 2018-2023 yıllarını kapsayan "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi Eylem Planı"nın önemine değinerek, son 17 yılda kadınların ve kızların eğitime ulaşması noktasında bir ivme sağlandığını, bunu sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle sürdüreceklerine aktardı.

İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı'nın, Türkiye'yi kapsayacak şekilde güçlü bir noktaya taşıyacağına inandığının altını çizen Selçuk, "Mentörlük çalışmaları, tecrübe ve iletişim paylaşımı çok önemli. Kadınların birbirine güç vermesi çok önemli. Kadınlar birbirine güç verdikçe daha güçlü bir Türkiye olacak." ifadelerini kullandı.

"Kadın işveren sayımız 112 binlere yükseldi"

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ise projenin önemli olduğunu belirterek, sadece kadınları değil toplumu da yakından ilgilendirdiğini bildirdi.

Kadının ekonomik hayata katılmasının ülkenin refah seviyesine katkı kazandırmasının yanı sıra kişiye de bireysel olarak güç kattığına dikkati çeken Batur, kadınların iş hayatındaki varlığının sürdürülebilir kalkınmanın en önemli göstergesi olduğunu kaydetti.

Son 15 yılda girişimci kadın sayısında olumlu gelişmeler olduğunu ifade eden Batur, "Kadın işveren sayımız 2003-2019 yılları arasına bakıldığında, 40 binlerden 112 binlere yükselmiş durumda. Kendi hesabına çalışan kadın sayısına baktığımızda da 490 binden 875 bine yükseldiğini görüyoruz." şeklinde konuştu.

KAGİDER Başkanı Emine Erdem de koordinatörlüğünü yaptıkları projenin, Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) ile Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneğinin (BUİKAD) paydaşları olduğu bilgisini verdi.

Erdem, kadınların iş pazarlarına ulaşmaları ve etkin biçimde iletişim ağı kurabilmeleri için Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen projenin, kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanması hedeflerinin gerçekleştirilmesinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu anlattı.

Kadınların iş hayatına katılımının önemine işaret eden Erdem, kadın girişimciliğinin yaygınlık kazanmasının ekonomik büyüme üzerinde büyük etkisinin olduğunu dile getirdi.

Toplantıya, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Bülent Özcan, KAİSDER Başkanı Göknur Atalay ve BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu katıldı.