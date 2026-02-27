Soğuk hava yurdu terk etmiyor! 21 ilimize "sarı" alarm verildi, ikisi birden vuracak - Son Dakika
Soğuk hava yurdu terk etmiyor! 21 ilimize "sarı" alarm verildi, ikisi birden vuracak

Soğuk hava yurdu terk etmiyor! 21 ilimize "sarı" alarm verildi, ikisi birden vuracak
27.02.2026 08:22
Soğuk hava yurdu terk etmiyor! 21 ilimize "sarı" alarm verildi, ikisi birden vuracak
Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk hava devam edecek. Meteoroloji 21 il için "sarı" kodlu kar yağışı ve kuvvetli fırtına uyarısı yayımladı. Yeni haftada ise güneşli hava hakim olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğu bölümleri ile Denizli çevresinde yağış bekleniyor. Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun doğusunda yağışların kuvvetli olacağı öngörülüyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak görülecek, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

Soğuk hava yurdu terk etmiyor! 21 ilimize

21 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji; Adana, Ağrı, Artvin, Diyarbakır, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Mersin, Kars, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Van, Batman, Şırnak, Ardahan ve Iğdır için sarı kodlu uyarı yayımladı. Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu ve Tokat çevresinde yağışların yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği belirtildi.

Soğuk hava yurdu terk etmiyor! 21 ilimize

ÇIĞ RİSKİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli arazilerde çığ tehlikesi devam ediyor. Yetkililer, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

RÜZGAR 70 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Kıyı Ege’nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Saatte 70 kilometreye ulaşabilecek rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Soğuk hava yurdu terk etmiyor! 21 ilimize

HAFTA SONU YAĞIŞ, YENİ HAFTADA GÜNEŞ

Yağışların cumartesi günü iç, kuzey ve doğu kesimlerde süreceği; pazar günü ise Doğu Karadeniz kıyıları ile Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yeni haftayla birlikte ise yurt genelinde güneşli hava hakim olacak. Pazartesi günü hava sıcaklığının İstanbul’da 13, İzmir’de 17, Ankara’da ise 10 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Soğuk hava yurdu terk etmiyor! 21 ilimize

Son Dakika Hava Durumu Soğuk hava yurdu terk etmiyor! 21 ilimize 'sarı' alarm verildi, ikisi birden vuracak - Son Dakika

