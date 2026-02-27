Soğuk hava yurdu terk etmiyor! 21 ilimize "sarı" alarm verildi, ikisi birden vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğu bölümleri ile Denizli çevresinde yağış bekleniyor. Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun doğusunda yağışların kuvvetli olacağı öngörülüyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak görülecek, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.
Meteoroloji; Adana, Ağrı, Artvin, Diyarbakır, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Mersin, Kars, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Van, Batman, Şırnak, Ardahan ve Iğdır için sarı kodlu uyarı yayımladı. Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu ve Tokat çevresinde yağışların yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği belirtildi.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli arazilerde çığ tehlikesi devam ediyor. Yetkililer, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kıyı Ege’nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Saatte 70 kilometreye ulaşabilecek rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği değerlendiriliyor.
Yağışların cumartesi günü iç, kuzey ve doğu kesimlerde süreceği; pazar günü ise Doğu Karadeniz kıyıları ile Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yeni haftayla birlikte ise yurt genelinde güneşli hava hakim olacak. Pazartesi günü hava sıcaklığının İstanbul’da 13, İzmir’de 17, Ankara’da ise 10 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
