Son Dakika Haziran Haberleri

- 17:09 Türkeli Ziraat Odası Başkanı Özçelik güven tazeledi
Sinop'un Türkeli İlçesi Ziraat Odası Başkanlığı seçiminde mevcut başkan Günay Özçelik, tekrar başkan seçildi.
- 10:41 "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremin etkilediği Hatay'da bulunan tarihi camiler ve binaların kimi kısmen zarar görürken kimi yıkıldı.
- 11:49 Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı
Küresel pay piyasaları, geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden daha fazla faiz artışına gidebileceğine yönelik endişelerin güçlenmesiyle negatif bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler başta ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) olmak üzere yoğun makroekonomik veri takvimi ve...
- 10:15 DENİZ BAYKAL: Siyasette geçen 55 yıl
Doçent olduğu 1968'de CHP'ye girerek siyasal yaşama atılan Deniz Baykal, yarım asırdan fazla süren siyasi yaşamında, parti genel başkanlığından bakanlığa, milletvekilliğinden geçici TBMM Başkanlığına kadar birçok görevde bulundu.
- 10:41 "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremin etkilediği Hatay'da bulunan tarihi camiler ve binaların kimi kısmen zarar görürken kimi yıkıldı.
- 10:15 DENİZ BAYKAL: Siyasette geçen 55 yıl
Doçent olduğu 1968'de CHP'ye girerek siyasal yaşama atılan Deniz Baykal, yarım asırdan fazla süren siyasi yaşamında, parti genel başkanlığından bakanlığa, milletvekilliğinden geçici TBMM Başkanlığına kadar birçok görevde bulundu.
- 09:00 DENİZ BAYKAL İÇİN TAZİYE MESAJLARI
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Deniz Baykal için Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı.
- 08:19 Son Dakika! Deniz Baykal hayatını kaybetti
Son dakika! Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal hayatını kaybetti. 84 yaşındaki Baykal'ın vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
- Dün Dün 20:53 UEFA maçlarında depremden etkilenenler için saygı duruşu yapılacak
UEFA, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için gelecek haftaki maçlarda saygı duruşu yapılmasını kararlaştırdı.
- Dün Dün 20:35 UEFA'dan depremzedelere destek
UEFA, Türkiye ve Suriye'ye 200 bin Euro yardım yapılacağını açıkladı.
- Dün Dün 19:26 UEFA'dan depremzedeler için 200 bin Euro yardım
UEFA, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için ilk etapta 200 bin Euro yardım yapacağını duyurdu.
- Dün Dün 11:25 Deprem bölgesine giden Akşener seçim tarihi hakkında konuştu: 18 Haziran'a yetişir diye düşünüyorum
Dün deprem bölgesine giden Meral Akşener seçimlerin yapılacağı tarihe ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Akşener açıklamasında, "Seçimlerin 14 Mayıs'a yetişeceğini sanmıyorum. Ama 18 Haziran'a kalacağını sanıyorum." dedi.
- Dün Dün 09:20 "Asrın felaketi"nden etkilenen iller için petrol piyasasında bazı süreli yükümlülükler ertelendi
Asrın felaketi nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) kararı kapsamında olan iller için petrol piyasasında lisans sahiplerinin bazı süreli yükümlülükleri, 6 Şubat'tan itibaren OHAL süresi sonuna kadar ertelendi.
- Dün Dün 09:08 Küresel piyasalarda yön arayışı devam ediyor
Küresel piyasalar, para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve ekonomiye yönelik endişelerle yön arayışını sürdürüyor.
- Dün Dün 02:33 Sel felaketini yaşayan İnebolu, depremzedeler için fırınlarını yaktı
Sel felaketini yaşayan İnebolu, depremzedeler için fırınlarını yaktıKASTAMONU 11 Ağustos 2021 ve 27 Haziran 2022 yılında sel felaketi yaşayan Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde faaliyet gösteren fırıncılar, depremzedeler için pişirdikleri 7 bin 500 adet ekmeği deprem bölgesine gönderdi.
- 09.02.2023 09 Şub 22:30 Ali Koç: "Bu kulüplerin mali yükünü her birlikte göğüsleyeceğiz"
- Ali Koç: "Bu kulüplerin mali yükünü her birlikte göğüsleyeceğiz" Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptıkları toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün mali yükünü hep birlikte göğüsleyeceğiz" dedi.
- 09.02.2023 09 Şub 22:30 Ali Koç: "Bu kulüplerin mali yükünü her birlikte göğüsleyeceğiz"
- Ali Koç: "Bu kulüplerin mali yükünü her birlikte göğüsleyeceğiz" Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptıkları toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün mali yükünü hep birlikte göğüsleyeceğiz" dedi.
- 09.02.2023 09 Şub 21:52 Ali Koç yeni kararı paylaştı! Süper Lig maçları şifresiz yayınlanabilir
Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, TFF ile yapılan toplantının ardından futbolda yapılan yeni planlamaları açıkladı. Koç, deprem felaketiyle mücadele eden ülkemizin maçları şifresiz seyredebilmesi için yayıncı kuruluşla görüşeceklerini söyledi.
- 09.02.2023 09 Şub 21:13 TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Spor Toto Süper Lig'e başlama tarihinin 3 Mart olarak belirlenmesinin doğru bir karar olduğunu belirterek, "Daha zaman alacak bir durumla karşı karşıyayız. İnşallah takvimi değiştirmek zorunda kalmayız." dedi.
- 09.02.2023 09 Şub 19:32 Mehmet Büyükekşi: Hatayspor maçlarını oynayamayacağını bize bildirdi
"Ligleri 3, 4 Mart'tan itibaren başlatma kararı aldık"Ali Koç: Sözün bittiği yerdeyiz"Bütün kulüpler ellerinden gelenin fazlasını yapıyor""Haftaları kaydırmadan takvim devam ettirmek istiyoruz"Olgucan KALKAN – Serhan TÜRK / İSTANBUL,- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi,...
- 09.02.2023 09 Şub 18:09 Depremden etkilenen 10 ili kapsayan OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulunda
BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, "OHAL kararını destekliyoruz.
- 09.02.2023 09 Şub 18:08 İspanya'dan peş peşe deprem felaketleriyle sarsılan Türkiye'ye tam destek
Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Türkiye'ye yardım gönderen ülkelerin başında İspanya geldi. İspanya, sığınmacı krizinde ve Patriot hava savunma sistemleri konusunda da Türkiye'ye diplomatik destek vermişti.
- 09.02.2023 09 Şub 17:58 İspanya'dan peş peşe deprem felaketleriyle sarsılan Türkiye'ye tam destek
Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Türkiye'ye yardım gönderen ülkelerin başında İspanya geldi. İspanya, sığınmacı krizinde ve Patriot hava savunma sistemleri konusunda da Türkiye'ye diplomatik destek vermişti.
- 09.02.2023 09 Şub 17:27 Zelenskiy, Avrupa başkentlerindeki temaslarından olumlu izlenim aldığını söyledi Açıklaması
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa başkentlerindeki temaslarında ülkesine sağlanacak uçak, ağır silah yardımı ve askeri eğitimlerle ilgili olumlu izlenimler aldığını, ancak şimdilik kamuoyuyla paylaşmak istemediğini belirtti.
- 09.02.2023 09 Şub 16:04 Sel felaketini yaşayan İnebolu esnafı fırınlarını depremzedeler için yaktı
11 Ağustos 2021 ve 27 Haziran 2022 yılında sel felaketi yaşayan Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde faaliyet gösteren fırıncılar, depremzedeler için pişirdikleri 7 bin 500 adet ekmeği deprem bölgesine gönderdi.
- 09.02.2023 09 Şub 15:36 AB, Twitter'ın dezenformasyonla mücadelesini yetersiz buldu
Avrupa Birliği (AB), sosyal medya platformu Twitter'ın dezenformasyona karşı aldığı tedbirleri açıklayan raporunu yeterli bulmadı.
- 09.02.2023 09 Şub 14:28 Sgk, Deprem Bölgesinde Prim Borçlarının Ödenme Sürelerini Erteledi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde yıkıma uğrayan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde prim borçlarının ödenme süresini erteledi. Buna göre, söz konusu illerde 6 Şubat'tan önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, aylarına ait prim borçları, gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31 Ağustos'a kadar ertelendi.
- 08.02.2023 08 Şub 23:42 İngiltere ile Ukrayna arasında "Londra Deklarasyonu" imzalandı
İngiltere ile Ukrayna arasında imzalanan "Londra Deklarasyonu"nda, "Rus ekonomisinin kilit sektörlerine, Rusya'da veya Rusya dışında savaşı destekleyen veya savaştan kar elde edenlere karşı yeni yaptırımlar uygulayacağız." ifadesi yer aldı.
- 08.02.2023 08 Şub 18:26 Samsun ve çevre illerden afet bölgesine yardım
Samsun, Kastamonu, Tokat, Çorum ve Amasya'dan deprem bölgesine yardım tırları gönderildi.
- 08.02.2023 08 Şub 12:25 Sakarya'daki cinsel istismar davasında yargılanan sanığa verilen hapis cezası onandı
Yargıtay, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan E.F.Ş'ye "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan verilen 10 yıl 5 ay hapis cezasını onadı.
- 08.02.2023 08 Şub 10:20 A Milli Kadın Basketbol Takımı, Polonya ile 19. randevuda
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda yarın deplasmanda karşılaşacağı rakibi Polonya ile tarihinde 19. kez karşı karşıya gelecek.
- 08.02.2023 08 Şub 01:17 26 saat sonra enkazın altından bir kadın sağ çıkartıldı
26 saat sonra enkazın altından bir kadın sağ çıkartıldıKASTAMONU Yaşanan depremler sonrasında Kahramanmaraş'ta görev yapan Bozkurt itfaiye ekipleri, 26 saat sonra enkazın altından bir kadını sağ kurtardı.
- 07.02.2023 07 Şub 19:16 KALP NAKLİ BEKLEYEN 15 YAŞINDAKİ MÜNİRE'DEN ACI HABER
MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde yapay kalple yaşayan ve 4 yıldır kalp nakli için bekleyen 15 yaşındaki Münire Cemre Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
- 07.02.2023 07 Şub 16:48 Adıyaman'da depremde enkazda kalan AK Parti Milletvekili Yakup Taş'ın cenazesine ulaşıldı
Adıyaman'da depremde enkazda kalan AK Parti Milletvekili Yakup Taş'ın cenazesine ulaşıldı.
- 07.02.2023 07 Şub 16:15 Berlin'de öğretmenler uyarı grevine giderek okullardaki çalışma şartlarını protesto etti
Almanya'nın başkenti Berlin'deki öğretmenler, iki günlük greve giderek okullardaki çalışma koşullarını protesto etti.
- 07.02.2023 07 Şub 15:58 Enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin yıkımlara neden olduğu Adıyaman'da enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, yaşamını yitirdi. Taş'ın acı haberini de AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verdi.
- 07.02.2023 07 Şub 15:29 26 saat sonra enkazın altından sağ çıkartıldı
Yaşanan depremler sonrasında Kahramanmaraş'ta görev yapan Bozkurt itfaiye ekipleri, 26 saat sonra enkazın altından bir kadını kurtardı.
- 07.02.2023 07 Şub 15:29 26 saat sonra enkazın altından sağ çıkartıldı
Yaşanan depremler sonrasında Kahramanmaraş'ta görev yapan Bozkurt itfaiye ekipleri, 26 saat sonra enkazın altından bir kadını kurtardı.
- 07.02.2023 07 Şub 13:26 Kırmızı bültenle aranırken yakalanan Rusya vatandaşı DEAŞ'lıya 6 yıl hapis
TERÖR örgütü DEAŞ'a üye olduğu gerekçesiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranırken, geçen yıl Ankara'da yakalanan ve tutuksuz yargılanan Rusya vatandaşı Ayshat Rzaeva, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
- 07.02.2023 07 Şub 12:51 Dervişan Cem Karaca, vefatının 19. yılında anılıyor
"Namus Belası", "Tamirci Çırağı", "Ceviz Ağacı" ve "Islak Islak"ın da aralarında bulunduğu pek çok unutulmaz esere imza atan rock müziği sanatçısı, besteci, tiyatrocu, sinema oyuncusu Cem Karaca'nın vefatının üzerinden 19 yıl geçti.
- 07.02.2023 07 Şub 12:00 Bursa'da anneanne ile torununun ölümüne neden olan tutuklu sürücü tahliye edildi
Bursa'nın Mudanya ilçesinde otomobiliyle çarptığı kadın ile torununun ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.
- 07.02.2023 07 Şub 11:46 Samsun ve çevre illerden deprem bölgesine yardımlar sürüyor
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Samsun ve çevre illerden bölgeye yapılan yardımlar devam ediyor.
- 07.02.2023 07 Şub 09:42 Okulun mutfağında çıkan yangın paniğe neden oldu
Okulun mutfağında çıkan yangın paniğe neden olduKOCAELİ Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ilkokulun mutfağında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
- 06.02.2023 06 Şub 22:21 Hatay Müftüsü Kütahyalı Ömer Faruk Bilgili depremde hayatını kaybetti
Kütahyalı Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.
- 06.02.2023 06 Şub 22:21 Hatay Müftüsü Kütahyalı Ömer Faruk Bilgili depremde hayatını kaybetti
Kütahyalı Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.
- 06.02.2023 06 Şub 16:52 Rusya, bazı şirketler için döviz satma zorunluluğunu kaldırdı
Rusya'da döviz kazançlarının bir kısmını hükümete satmaya yönelik mecburiyet bazı ihracatçı şirketler için kaldırıldı.
- 06.02.2023 06 Şub 16:52 Rusya, bazı şirketler için döviz satma zorunluluğunu kaldırdı
Rusya'da döviz kazançlarının bir kısmını hükümete satmaya yönelik mecburiyet bazı ihracatçı şirketler için kaldırıldı.
- 05.02.2023 05 Şub 23:50 Mısır ve Katarlı yetkililer, Kahire'de ilk istişare toplantısını gerçekleştirdi
Mısır ve Katarlı yetkililer arasında başkent Kahire'de ilk istişare toplantısı düzenlendi.
- 05.02.2023 05 Şub 20:13 Togg'a ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması başladı
Togg akıllı cihaza ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması bu akşam saat 19.23 itibarıyla Trumore uygulamasında başladı. NFT satın alan kullanıcılar, ön siparişe katılma ve teslim alma sıralamasını belirleme hakkı kazanacak.
- 05.02.2023 05 Şub 18:14 Suudi Arabistan Enerji Bakanı, "enerji arzı krizi" konusunda uyarıda bulundu
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, "yaptırımlar nedeniyle, enerji arzının kesilmesi" endişesini taşıdığını belirtti.