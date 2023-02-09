Son Dakika Haziran Haberleri

17:09 Türkeli Ziraat Odası Başkanı Özçelik güven tazeledi Sinop'un Türkeli İlçesi Ziraat Odası Başkanlığı seçiminde mevcut başkan Günay Özçelik, tekrar başkan seçildi.

10:41 "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremin etkilediği Hatay'da bulunan tarihi camiler ve binaların kimi kısmen zarar görürken kimi yıkıldı.

11:49 Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı Küresel pay piyasaları, geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden daha fazla faiz artışına gidebileceğine yönelik endişelerin güçlenmesiyle negatif bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler başta ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) olmak üzere yoğun makroekonomik veri takvimi ve...

10:15 DENİZ BAYKAL: Siyasette geçen 55 yıl Doçent olduğu 1968'de CHP'ye girerek siyasal yaşama atılan Deniz Baykal, yarım asırdan fazla süren siyasi yaşamında, parti genel başkanlığından bakanlığa, milletvekilliğinden geçici TBMM Başkanlığına kadar birçok görevde bulundu.

10:41 "Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremin etkilediği Hatay'da bulunan tarihi camiler ve binaların kimi kısmen zarar görürken kimi yıkıldı.

10:15 DENİZ BAYKAL: Siyasette geçen 55 yıl Doçent olduğu 1968'de CHP'ye girerek siyasal yaşama atılan Deniz Baykal, yarım asırdan fazla süren siyasi yaşamında, parti genel başkanlığından bakanlığa, milletvekilliğinden geçici TBMM Başkanlığına kadar birçok görevde bulundu.

09:00 DENİZ BAYKAL İÇİN TAZİYE MESAJLARI Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Deniz Baykal için Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı.

08:19 Son Dakika! Deniz Baykal hayatını kaybetti Son dakika! Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal hayatını kaybetti. 84 yaşındaki Baykal'ın vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

20:53 UEFA maçlarında depremden etkilenenler için saygı duruşu yapılacak UEFA, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için gelecek haftaki maçlarda saygı duruşu yapılmasını kararlaştırdı.

20:35 UEFA'dan depremzedelere destek UEFA, Türkiye ve Suriye'ye 200 bin Euro yardım yapılacağını açıkladı.

19:26 UEFA'dan depremzedeler için 200 bin Euro yardım UEFA, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için ilk etapta 200 bin Euro yardım yapacağını duyurdu.

11:25 Deprem bölgesine giden Akşener seçim tarihi hakkında konuştu: 18 Haziran'a yetişir diye düşünüyorum Dün deprem bölgesine giden Meral Akşener seçimlerin yapılacağı tarihe ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Akşener açıklamasında, "Seçimlerin 14 Mayıs'a yetişeceğini sanmıyorum. Ama 18 Haziran'a kalacağını sanıyorum." dedi.

09:20 "Asrın felaketi"nden etkilenen iller için petrol piyasasında bazı süreli yükümlülükler ertelendi Asrın felaketi nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) kararı kapsamında olan iller için petrol piyasasında lisans sahiplerinin bazı süreli yükümlülükleri, 6 Şubat'tan itibaren OHAL süresi sonuna kadar ertelendi.

09:08 Küresel piyasalarda yön arayışı devam ediyor Küresel piyasalar, para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve ekonomiye yönelik endişelerle yön arayışını sürdürüyor.

02:33 Sel felaketini yaşayan İnebolu, depremzedeler için fırınlarını yaktı Sel felaketini yaşayan İnebolu, depremzedeler için fırınlarını yaktıKASTAMONU 11 Ağustos 2021 ve 27 Haziran 2022 yılında sel felaketi yaşayan Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde faaliyet gösteren fırıncılar, depremzedeler için pişirdikleri 7 bin 500 adet ekmeği deprem bölgesine gönderdi.

22:30 Ali Koç: "Bu kulüplerin mali yükünü her birlikte göğüsleyeceğiz" - Ali Koç: "Bu kulüplerin mali yükünü her birlikte göğüsleyeceğiz" Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptıkları toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün mali yükünü hep birlikte göğüsleyeceğiz" dedi.

22:30 Ali Koç: "Bu kulüplerin mali yükünü her birlikte göğüsleyeceğiz" - Ali Koç: "Bu kulüplerin mali yükünü her birlikte göğüsleyeceğiz" Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptıkları toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün mali yükünü hep birlikte göğüsleyeceğiz" dedi.

21:52 Ali Koç yeni kararı paylaştı! Süper Lig maçları şifresiz yayınlanabilir Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, TFF ile yapılan toplantının ardından futbolda yapılan yeni planlamaları açıkladı. Koç, deprem felaketiyle mücadele eden ülkemizin maçları şifresiz seyredebilmesi için yayıncı kuruluşla görüşeceklerini söyledi.

21:13 TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Spor Toto Süper Lig'e başlama tarihinin 3 Mart olarak belirlenmesinin doğru bir karar olduğunu belirterek, "Daha zaman alacak bir durumla karşı karşıyayız. İnşallah takvimi değiştirmek zorunda kalmayız." dedi.

19:32 Mehmet Büyükekşi: Hatayspor maçlarını oynayamayacağını bize bildirdi "Ligleri 3, 4 Mart'tan itibaren başlatma kararı aldık"Ali Koç: Sözün bittiği yerdeyiz"Bütün kulüpler ellerinden gelenin fazlasını yapıyor""Haftaları kaydırmadan takvim devam ettirmek istiyoruz"Olgucan KALKAN – Serhan TÜRK / İSTANBUL,- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi,...

18:08 İspanya'dan peş peşe deprem felaketleriyle sarsılan Türkiye'ye tam destek Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Türkiye'ye yardım gönderen ülkelerin başında İspanya geldi. İspanya, sığınmacı krizinde ve Patriot hava savunma sistemleri konusunda da Türkiye'ye diplomatik destek vermişti.

17:58 İspanya'dan peş peşe deprem felaketleriyle sarsılan Türkiye'ye tam destek Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Türkiye'ye yardım gönderen ülkelerin başında İspanya geldi. İspanya, sığınmacı krizinde ve Patriot hava savunma sistemleri konusunda da Türkiye'ye diplomatik destek vermişti.

17:27 Zelenskiy, Avrupa başkentlerindeki temaslarından olumlu izlenim aldığını söyledi Açıklaması Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa başkentlerindeki temaslarında ülkesine sağlanacak uçak, ağır silah yardımı ve askeri eğitimlerle ilgili olumlu izlenimler aldığını, ancak şimdilik kamuoyuyla paylaşmak istemediğini belirtti.

16:04 Sel felaketini yaşayan İnebolu esnafı fırınlarını depremzedeler için yaktı 11 Ağustos 2021 ve 27 Haziran 2022 yılında sel felaketi yaşayan Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde faaliyet gösteren fırıncılar, depremzedeler için pişirdikleri 7 bin 500 adet ekmeği deprem bölgesine gönderdi.

15:36 AB, Twitter'ın dezenformasyonla mücadelesini yetersiz buldu Avrupa Birliği (AB), sosyal medya platformu Twitter'ın dezenformasyona karşı aldığı tedbirleri açıklayan raporunu yeterli bulmadı.

14:28 Sgk, Deprem Bölgesinde Prim Borçlarının Ödenme Sürelerini Erteledi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde yıkıma uğrayan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde prim borçlarının ödenme süresini erteledi. Buna göre, söz konusu illerde 6 Şubat'tan önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, aylarına ait prim borçları, gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31 Ağustos'a kadar ertelendi.

23:42 İngiltere ile Ukrayna arasında "Londra Deklarasyonu" imzalandı İngiltere ile Ukrayna arasında imzalanan "Londra Deklarasyonu"nda, "Rus ekonomisinin kilit sektörlerine, Rusya'da veya Rusya dışında savaşı destekleyen veya savaştan kar elde edenlere karşı yeni yaptırımlar uygulayacağız." ifadesi yer aldı.

12:25 Sakarya'daki cinsel istismar davasında yargılanan sanığa verilen hapis cezası onandı Yargıtay, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan E.F.Ş'ye "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan verilen 10 yıl 5 ay hapis cezasını onadı.

10:20 A Milli Kadın Basketbol Takımı, Polonya ile 19. randevuda A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda yarın deplasmanda karşılaşacağı rakibi Polonya ile tarihinde 19. kez karşı karşıya gelecek.

01:17 26 saat sonra enkazın altından bir kadın sağ çıkartıldı 26 saat sonra enkazın altından bir kadın sağ çıkartıldıKASTAMONU Yaşanan depremler sonrasında Kahramanmaraş'ta görev yapan Bozkurt itfaiye ekipleri, 26 saat sonra enkazın altından bir kadını sağ kurtardı.

19:16 KALP NAKLİ BEKLEYEN 15 YAŞINDAKİ MÜNİRE'DEN ACI HABER MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde yapay kalple yaşayan ve 4 yıldır kalp nakli için bekleyen 15 yaşındaki Münire Cemre Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

15:58 Enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, yaşamını yitirdi Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin yıkımlara neden olduğu Adıyaman'da enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, yaşamını yitirdi. Taş'ın acı haberini de AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verdi.

15:29 26 saat sonra enkazın altından sağ çıkartıldı Yaşanan depremler sonrasında Kahramanmaraş'ta görev yapan Bozkurt itfaiye ekipleri, 26 saat sonra enkazın altından bir kadını kurtardı.

15:29 26 saat sonra enkazın altından sağ çıkartıldı Yaşanan depremler sonrasında Kahramanmaraş'ta görev yapan Bozkurt itfaiye ekipleri, 26 saat sonra enkazın altından bir kadını kurtardı.

13:26 Kırmızı bültenle aranırken yakalanan Rusya vatandaşı DEAŞ'lıya 6 yıl hapis TERÖR örgütü DEAŞ'a üye olduğu gerekçesiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranırken, geçen yıl Ankara'da yakalanan ve tutuksuz yargılanan Rusya vatandaşı Ayshat Rzaeva, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

12:51 Dervişan Cem Karaca, vefatının 19. yılında anılıyor "Namus Belası", "Tamirci Çırağı", "Ceviz Ağacı" ve "Islak Islak"ın da aralarında bulunduğu pek çok unutulmaz esere imza atan rock müziği sanatçısı, besteci, tiyatrocu, sinema oyuncusu Cem Karaca'nın vefatının üzerinden 19 yıl geçti.

12:00 Bursa'da anneanne ile torununun ölümüne neden olan tutuklu sürücü tahliye edildi Bursa'nın Mudanya ilçesinde otomobiliyle çarptığı kadın ile torununun ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

11:46 Samsun ve çevre illerden deprem bölgesine yardımlar sürüyor Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Samsun ve çevre illerden bölgeye yapılan yardımlar devam ediyor.

09:42 Okulun mutfağında çıkan yangın paniğe neden oldu Okulun mutfağında çıkan yangın paniğe neden olduKOCAELİ Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ilkokulun mutfağında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

22:21 Hatay Müftüsü Kütahyalı Ömer Faruk Bilgili depremde hayatını kaybetti Kütahyalı Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

22:21 Hatay Müftüsü Kütahyalı Ömer Faruk Bilgili depremde hayatını kaybetti Kütahyalı Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

16:52 Rusya, bazı şirketler için döviz satma zorunluluğunu kaldırdı Rusya'da döviz kazançlarının bir kısmını hükümete satmaya yönelik mecburiyet bazı ihracatçı şirketler için kaldırıldı.

16:52 Rusya, bazı şirketler için döviz satma zorunluluğunu kaldırdı Rusya'da döviz kazançlarının bir kısmını hükümete satmaya yönelik mecburiyet bazı ihracatçı şirketler için kaldırıldı.