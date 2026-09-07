Serdar Ünsal: “Dilucu Şehitlerimizi Unutmadık, Unutmayacağız”

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı ve TADDEF Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, 8 Eylül 2015 tarihinde terör örgütü PKK’nın hain saldırısı sonucu şehit olan 13 polis memurunu şehadetlerinin yıl dönümünde rahmet ve minnetle andı.

Ünsal, yaptığı açıklamada Dilucu şehitlerinin Türk milletinin hafızasında daima yaşayacağını belirterek, şehitlerin fedakârlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını ifade etti.

“ACIMIZ İLK GÜNKÜ GİBİ TAZE”

Şehitlerin vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin huzuru için görev başında hayatlarını kaybettiğini belirten Ünsal, şöyle konuştu:

“8 Eylül 2015 tarihinde hain bir saldırı sonucu şehit olan 13 kahraman polis memurumuzu unutmadık, unutmayacağız. Aradan yıllar geçmesine rağmen acımız ilk günkü gibi tazedir. Onlar, vatanımızın ve milletimizin huzuru için canlarını feda eden kahramanlarımızdır.”

“AZİZ HATIRALARI SONSUZA KADAR YAŞAYACAK”

Dilucu şehitlerinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayan Ünsal, “Şehitlerimizin aziz hatıraları milletimizin gönlünde sonsuza kadar yaşayacaktır. Bizlere düşen görev, onların uğruna can verdiği vatanımıza, bayrağımıza ve bağımsızlığımıza sahip çıkmaktır. Şehitlerimizi her yıl olduğu gibi bundan sonra da rahmet, minnet ve dualarla anacağız.” dedi.

Ünsal, açıklamasının sonunda başta Dilucu şehitleri olmak üzere vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirterek, gazilere de şükranlarını sundu.

“Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Aziz hatıraları sonsuza kadar yaşayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Haber: Servet Arslan