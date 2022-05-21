Son Dakika Katma Değer Vergisi Haberleri

16:31 Bursa Ticaret Borsası, ELÜS ve TÜRİB tanıtımına ev sahipliği yaptı Bursa Ticaret Borsası, Türkiye'nin dört bir yanındaki tarım üreticisi ve tüketicilerini tek bir merkezi platformda toplayan, tarım sektörünün dijitalleşmesi adına devrim niteliği taşıyan Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) sisteminin tanıtımına ev sahipliği yaptı.

13:33 100. Yılında Türk- Yunan İlişkileri Kongresi Samsun'da Yapıldı Samsun DSİ konferans salonunda 21-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında 3 gün sürecek olan 100. yılında Türk- Yunan ilişkileri kongresi Samsun'da başladı. Karadeniz Rumeli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Salih Meriç, "Yurt içinde ve yurt dışında ve biraz özeleştiri yapmak gerekirse Türkiye’deki STK’ların onlara nazaran çok daha fazla çalışma yapması gerekiyor. Gerek akademik dünyada ve gerekse uluslararası toplumda bunları daha iyi bir şekilde dile getirmemiz gerekiyor" dedi.

11:43 Erdoğan Toprak: İktidarın Ek Borçlanma Yetkisi ve Ek Bütçe Talep Etmesi Zorunlu Görünüyor CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, bütçe açığında yaşanan artışa dikkat çekerek, “Nisanda bütçe açığındaki artış, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 200. İktidarın TBMM’den ek borçlanma yetkisi ve ek bütçe talep etmesi zorunlu görünüyor” dedi. "İktidarın yeni ekonomi modeli (YEM) her alanda tel tel dökülüyor” diyen Toprak, Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine yönelik itirazına ilişkin, “İktidar, ilk aşamasını geçen hafta bloke ettiği süreçte, Beyaz Saray’dan, Biden’dan gelecek bir randevuyla ikna olup geri adım atarsa sürpriz olmaz” değerlendirmesini yaptı.

09:30 Otomotiv yetkili satıcıları 2. ele odaklanıyor Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Dr. Altuğ Erciş, Avrupa'da bayilerin toplam satışlarının yüzde 48'ini 2. el araçlar temsil ederken, Türkiye'de bu oranın yalnızca 2 seviyesinde kaldığını belirterek, "Burada yüksek bir potansiyel olduğunu görüyoruz.

11:08 'KDV tevkifatı uygulaması demir çelik sektörüne finansman yükü oluşturacak' Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından KDV Genel Uygulama Tebliğine yapılan değişiklikle, 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 'Demir-Çelik ürünlerin teslimlerinde (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması öngörüldü.

14:26 Panora AVM'den zam iddialarına ilişkin açıklama Panora Alışveriş Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Panora AVM'nin kiralara yüzde 98.2 oranında zam yaptığı iddiası kesinlikle yalandır.

10:43 DHMİ Genel Müdürü Keskin, 89'uncu kuruluş yılı dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DMHİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, "Havalimanı işletmeciliği ve hava seyrüsefer hizmetlerinde ileri teknolojik altyapı ve yetişmiş insan gücümüzle dünyaya örnek olacak bir düzeydeyiz.

11:43 Darphane mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde doğrudan temin yoluna gidebilecek Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde doğrudan temin yapılabilecek.

00:25 Edirne'nin kanayan yarası Selimiye Meydanı hak ettiği görünüme kavuştu Edirne'nin kanayan yarası Selimiye Meydanı hak ettiği görünüme kavuştu Mimar Sinan'ın ustalık eseri çevre düzenlemesiyle ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Selimiye Meydanı'nda Ekim ayında başlayan çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

22:37 ÖTV'siz akaryakıt fiyatları ne kadar? ÖTV'siz akaryakıt fiyatları ne kadar diye merak edenler için tüm detaylarıyla vergi oranları ve güncel fiyatları bir araya getirdik.

20:48 Bulgaristan hükümeti kriz ve enflasyon karşıtı önlemler aldı Bulgaristan'da hükümet, Bulgar Levası kurunun yıllardır avroya sabitlenmiş olmasına rağmen yıl başından bu yana enflasyon oranının yüzde 14'ü aşması üzerine kriz karşıtı ve enflasyon düşürücü önlemler aldı.

16:52 AB, enerjide Rusya'ya bağımlılığı azaltmak için "REPowerEU" planını hazırladı Avrupa Birliği (AB), Rus petrol ve gazına bağımlılığını sona erdirmek için enerji alanında 300 milyar avroluk yatırım yapmayı planlıyor.

15:52 Çin'in Bütçe Gelirleri Ocak-Nisan Döneminde Düştü BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Yeni veriler, Çin'in bütçe gelirlerinin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla bu yılın ilk dört ayında yüzde 4,8 düştüğünü gösterdi.

14:22 AB, savunma harcamaları için ortak mekanizma planlıyor Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında Avrupa güvenlik mimarisindeki değişiklikleri göz önünde bulundurarak savunmada ortak harcama ve koordinasyonu öngören yeni bir planı değerlendirmeye hazırlanıyor.

11:59 'SELİMİYE CAMİ ÇEVRE VE KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ PROJESİ? TAMAMLANDI EDİRNE'de Selimiye Camisi'nin, 8 aylık sürecin ardından yapımı tamamlanan 'Selimiye Cami Çevre ve Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi'ni inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, Mimar Sinan dünyaca bilinen deha olduğunu belirterek, "Onun...

11:16 Ahmet Akın: Vatandaşlarımız İki Tür Enflasyonun Altında Eziliyor. Birincisi Gerçek Enflasyon, İkincisi Müjde Enflasyonu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Vatandaşlarımız iki tür enflasyonun altında eziliyor. Birincisi, hayat pahalılığını artıran gerçek enflasyon. İkincisi ise vatandaşı kandırdıkları müjde enflasyonu. Verdikleri sözde müjdeler, çözüm yerine daha çok zulme dönüşüyor. Saray, gerçek bir müjde vermek istiyorsa en kısa sürede seçim kararı almalıdır” dedi.

23:09 Çin, Büyümeyi İstikrara Kavuşturmak İçin Mali Politikalar ile Vergi Politikalarındaki Uygulamaları Hızlandırıyor BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanı Yardımcısı Xu Hongcai, Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in ekonomik büyümeyi desteklemek için bir dizi mali politika ile vergi politikasının uygulamasını hızlandırdığını söyledi.

11:31 Kütahya'nın Domaniç İlçesindeki Hastane İnşaatı Durdu Kütahya’nın Domaniç ilçesinde yapımına geçen yıl başlanan 10 yatak kapasiteli hastanenin inşaatı durdu. AKP iktidarının artık bir ilçe hastanesi bile yapamadığını belirten CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Bir ilçe, insanımızın sağlığı bu kadar önemsiz mi? Vekilleri göreve davet ediyoruz. Gerek Sağlık Bakanlığı gerekse Kütahya Valiliği’nin bu olayı hızlandırması için gereken adımları atmasını bekliyoruz” dedi.

08:35 Yurt dışından ürün almak! En fazla kaç para harcayabilirsiniz? Yurt dışından ürün almak istediğimizde bazı düzenlemeler ve kurallara tabi oluruz. Peki sınır ne kadar? En fazla kaç para harcayabilirim?

17:34 Çay Üreticileri: İnsanca Yaşayacağımız Taban Fiyatı Açıklansın Çay üreticileri; Hopa Çay Üreticileri Kooperatifi’nin düzenlediği “Artık yeter, çay üreticileri konuşuyor” programında iktidara, “ÇAYKUR tarafından uygulanan kota ve kontenajan kaldırılsın. Özel firmaların taban fiyatın altında yaş çay alımı yasaklansın. Gübre fiyatları düşürülsün. İnsanca yaşayacağımız bir yaş çay taban fiyatı açıklansın. 7 yıldan beri artırılmayan destekleme fiyatı 1 liraya çıkarılsın” çağrısı yaptı.

12:03 CHP'li Güzelmansur, Yabancıya Gayrimenkul Satışında Kdv İstisnasının Kaldırılmasını İstedi CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, yabancıya konut ve işyeri satışında KDV istisnasının kaldırılmasını öngören kanun teklifi sundu.

14:14 Bakan Nebati: Enflasyonist Ortamı Fırsatçılığa Çevirmeye Çalışan Kimseye Asla İzin Verilmeyecek Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Enflasyonist ortamı fırsatçılığa çevirmeye çalışan kimseye asla izin verilmeyecek, kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Bakanlığımız tüm kaynaklarıyla süreci her an izliyor, analiz ediyor ve denetliyor. Enflasyon sorununu el birliğiyle çözeceğimizden, kimsenin fırsatçılara göz açtırmayacağından da şüphe duymuyorum" dedi. Enerji maliyetlerine işaret eden Bakan Nebati, "Enerji maliyetleri, ekimi yapılamayan arazilerin artmasına yol açıyor" diye konuştu.

12:58 Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi buluşması - Hazine ve Maliye Bakanı Nebati (2) Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2022 yılında tarımsal üreticilere bir önceki yıla göre iki katından fazla bir artışla 9,8 milyar TL tutarında faiz desteği sağlamayı öngörüyoruz.

00:27 ÖTV'siz araba fiyatları ne kadar olurdu? Birçok marka ve modelin satıldığı ülkemizde en popüler otomobillerin ÖTV'siz fiyatlarını bir araya getirdik.

14:36 Bakan Nebati gıda sektörü temsilcileriyle görüştü: Fiyatlarda cesur adım için mutabık kaldık Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gıda sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Nebati "Fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçmek ve istikrara kavuşmasını sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

14:27 Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, gıda sektörü temsilcileriyle bir araya geldi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, gıda sektörü temsilcileriyle bir araya geldi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık" Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gıda sektörü ile...

12:22 Bakan Nebati: Firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık.

21:50 Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Türkiye, dünyanın en seçkin mutfak kültürüne sahip ilk üç ülkesinden biri" - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Türkiye, dünyanın en seçkin mutfak kültürüne sahip ilk üç ülkesinden biri" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye, dünyanın en seçkin mutfak kültürüne sahip ilk üç ülkesinden biri. Bunu ülkemiz için bir faydaya dönüştürmek bizim sorumluluğumuz" dedi.

20:50 Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu için "Görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla savcılığa gidildi! Esenler Belediye Meclisi'nin CHP'li Üyesi Kemal Şahin, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun görevi kötü kullandığı iddiasıyla savcılığa gitti. CHP'li Şahin'in suç duyurusu dilekçesinde Göksu'nun geri dönüşüm işini bedelsiz ve ihalesiz şekilde eski AK Parti ilçe yöneticisi Hüseyin Aydın'a verdiği ileri sürüldü. Dilekçede ayrıca belediyenin ihale sebebiyle 12 yılda toplamda 17 milyon 39 bin TL + KDV zarara uğradığı iddia edildi.

17:48 Konyalı Çiftçi: Geçen Sene Kilovatı 800 Lira Olan Elektrik, Bu Sene Kdv Hariç Bin 500 Liraya Geliyor Konya’nın Altınekin ilçesinde çiftçilik yapan vatandaşlar, yaşadıkları sorunları İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu’na anlattı. Bir çiftçi, “Bana bu ay gelen faturalar 100 bin lirayı geçti. Bize elektriğin dönüm başına maliyeti 400 lira oluyor. Geçen sene kilovatı 800 lira olan elektrik, bu sene KDV hariç bin 500 liraya geliyor" dedi.

16:19 Gelişmiş ekonomiler de yüksek enflasyonun pençesinde Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu derin ekonomik gerilemenin ardından toparlanmaya geçen gelişmiş ülkelerde fiyat artışlarının gevşemesi beklenirken Ukrayna-Rusya savaşıyla artan enerji, gıda ve emtia fiyatları sonucu enflasyon yükselmeye devam ediyor.

11:35 BAKAN ERSOY: BU YILIN HEDEFLERİNİ 2023'TE 2 KATINA ÇIKARACAĞIMIZI ÖNGÖRÜYORUZ 3. Global Gastroekonomi Zirvesi'nde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Galataport, Costa Venezia kruvaziyer gemisini ağırladı.

11:06 Kültür ve Turizm Bakanı: "Türkiye, dünyanın en seçkin mutfak kültürüne sahip ilk üç ülkesinden biri" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye, dünyanın en seçkin mutfak kültürüne sahip ilk üç ülkesinden biri. Bunu ülkemiz için bir faydaya dönüştürmek bizim sorumluluğumuz" dedi.

10:00 CHP'li meclis üyesi Şahin'den Tevfik Göksu hakkında suç duyurusu! "Belediyeyi 17 milyon liralık kamu zararına uğrattı" iddiası Esenler Belediye Meclisi'nin CHP'li Üyesi Kemal Şahin, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu hakkında belediyeyi 17 milyon TL zarara uğrattığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Yapılan suç duyurusunda, Esenler Belediyesi'nin geri dönüşüm işinin bedelsiz ve ihalesiz şekilde eski AK Parti ilçe yöneticisi Hüseyin Aydın'ın şirketine devrettiğini ve bu şekilde milyonlarca liralık kamu zararına sebebiyet verildiği öne sürüldü.

16:56 ERDOĞAN ONLARA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ aktüel görüntü ERDOĞAN: ONLARA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ (3) aktüel görüntüGökçe KARAKÖSE, İdris TİFTİKÇİ, İbrahim MAŞE / İSTANBUL, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki Suriyelilerin durumuyla ilgili, "Kapımız açık, onlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz.

15:46 Eren Bülbül'ün adı Akdeniz'e yaşayacak Mersin'de, Akdeniz Belediye Meclis üyelerinin oyçokluğu ile Huzurkent Bahşiş Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parka, 'İyi ki varsın Eren-Eren Bülbül' adının verilmesini içeren gündem maddesi kabul edildi.

15:40 Tütün kooperatifleri tüm yönleriyle masaya yatırıldı Adıyaman Ziraat Odasının ev sahipliğinde tütün işletme kooperatiflerinin başkanları siyasilerle bir araya geldi.

10:27 ÖTV'siz iPhone fiyatları ne kadar olurdu? Dolar kuru, vergi ve enflasyon sebebiyle teknolojik cihazların fiyatları giderek artıyor. Peki ÖTV'siz iPhone fiyatları ne kadar olurdu?

18:35 TBMM Plan- Bütçe Komisyonu Başkanından asgari ücret açıklaması: Hükümetimiz ücretleri enflasyona ezdirmedi Bir süredir gündemde olan ve herkesin merakla beklediği asgari ücret ile ilgili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz "Asgari ücretle ilgili değerlendirmenin ne zaman yapılacağını göreceğiz. Hükümetimiz başından beri hiçbir zaman ücretleri enflasyona ezdirmedi" dedi.

14:16 MASKİ, malzeme stokunu güçlü tutuyor Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaşanabilecek olabilecek arızalarda kullanılmak üzere 4,5 milyon TL'lik bedelle 200 adet dalgıç elektrik motoru ve pompa alımı yaparak malzeme stokunu güçlendirmeye devam etti.

10:59 Son dakika! Eski cep telefonlarını ekonomiye kazandıracak yenileme merkezi sayısı 18'e ulaştı Gelen son dakika haberlerine göre Ticaret Bakanlığının, kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin yenilenmesi ve garantili şekilde satışa sunulması için yetki belgesi verdiği yenilenmiş ürün merkezi sayısı, yaklaşık 1 yılda 18'e ulaştı.

20:03 Kaymakam Yapıcı, Başkan Posbıyık'ı yalanladı Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın üniversite kampüsü için bağış yapan hayırseverlerin paralarının pul olduğu yönündeki açıklamasının doğru olmadığını ifade etti.

15:30 Tcmb: Nisan Ayı Enflasyonuna En Belirgin Katkı Gıda, Enerji ve Hizmet Gruplarından Geldi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yıllık enflasyondaki artışa en belirgin katkı başta gıda olmak üzere enerji ve hizmet gruplarından geldi.

15:06 Şehzadeler Belediyesi kendi enerjisini üretecek Şehzadeler Belediyesi kendi enerjisini üretecek Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik Sancaklıbozköy Mahallesinde düzenlenen Çok Amaçlı Salon ve çevre düzenlemesi açılışında yaptığı konuşmada, bundan sonra Şehzadeler Belediyesinin GES ile kendi enerjisini üretmeye başlayacağını ve yıllık...

11:44 Merkez Bankası Nisan Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı Açıklaması Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'na göre, nisanda tüketici yıllık enflasyonundaki artış alt gruplar geneline yayılırken bu gelişmeye en belirgin katkı başta gıda olmak üzere enerji ve hizmet gruplarından geldi.

11:39 TCMB: "Enflasyona en belirgin katkı başta gıda olmak üzere enerji ve hizmet gruplarından geldi" TCMB enflasyon değerlendirmesinde tüketici yıllık enflasyonundaki artışın alt gruplar geneline yayılırken bu gelişmeye en belirgin katkının başta gıda olmak üzere enerji ve hizmet gruplarından geldiği belirtildi.

19:55 Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yüksek enflasyon sebebiyle insanımızın yaşadığı sıkıntıların her birinin farkındayız ve sorunları asla görmezden gelmemiz söz konusu dahi olamaz" dedi.

17:42 Kesk'ten İktidara Çağrı: "Temmuz Ayını Beklemeden Tüm Kamu Emekçilerinin, Emeklilerin Maaşlarını İnsanca Yaşamaya Yetecek Bir Seviyeye Çekmeli" Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK), TÜİK tarafından açıklanan verilerin en az iki katı bir hayat pahalılığı yaşandığını ispatladığına dikkat çekerek; iktidara, temmuz ayını beklemeden tüm kamu emekçileri ve emeklilerin maaşlarını insanca yaşamaya yetecek bir seviyeye çıkarma çağrısı yaptı. Ayrıca KESK, “Tüm tüketim maddelerine yapılan zamlar geri alınmalı, KDV tamamen kaldırılmalıdır. Tükettiğimiz her şeye zam olarak yansıyan akaryakıt ürünlerinde ÖTV ve KDV sıfırlanmalıdır” görüşünü bildirdi.

15:24 Mesob Başkanı Şevket Keskin: "Kamu Araçlarını Kendi Menfaatinize Kullanmayın. Bu Milletin Malıdır" Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, "Kamu araçlarını kendi menfaatinize kullanmayın. Bu milletin malıdır. Kendi yapacağınız tesislerde kamu araçlarını kullanmayın. Yazıktır, günahtır. Müslümanım diyorsunuz ama yapmadığınız iş de kalmıyor" dedi.

09:45 Mehmet Cengiz'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Tutturmuşlar çete diye buna isyan ediyorum Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Kılıçdaroğlu'nun "5'li çete" suçlamasına tepki göstererek, "Ulaştırma Bakanlığı 38 adet yap işlet devret ihale yaptı. Ben yalnız 2'sinden iş almışım. Tutturmuşlar bir çete, çete çete. Ne çetesi kardeşim? Buna isyan ediyorum. Benim üzerimden kimse siyaset yapmasın kardeşim. Bir insanın bir insanı sevmesiyle arkadaş olmasıyla yorum yapmaya hakkın yok" ifadelerini kullandı.

10:28 Vatandaşa nefes aldıracak Hal Yasası'nın detayları ortaya çıktı Hükümetin üç yıldan beri çalışmalarını sürdürdüğü Hal Yasası'na ilişkin taslakta sona yaklaşıldı. Artık hallerde 'mafya' diye nitelendirilen yapılanmalara son verilecek.

15:46 AK Parti'li Turan: "2023, Çanakkale'ye dünyanın en büyük köprüsünü yapanlarla köprüyü sadece polemik konusu yapıp oradan bizi denize dökeceğini... Çanakkale'de partisinin bayramlaşma törenine katılan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü eleştirenleri sert bir dille eleştirerek, "2023, Çanakkale'ye dünyanın en büyük köprüsünü yapanlarla köprüyü sadece polemik konusu yapıp oradan...

11:31 Türk Telekom, yenilenmiş ikinci el akıllı telefonları satışa sunuyor Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen yenileme merkezleri, TSE standartlarında akıllı telefon yenileme ve satış süreçlerine başladı.

13:37 Bayram öncesi otogarlardaki yoğunluk yüzde 40'lara düştü Kayseri Otobüs İşletmecileri ve Terminal Yardımlaşma Derneği Başkanı Sedat Mirza Binboğa, bayram öncesinde otogarlardaki yoğunluğun yüzde 40 seviyelerine kadar düştüğünü söyleyerek, "Yakıtta indirim olursa biz de daha ucuza daha fazla yolcu taşıyabiliriz" dedi.

13:36 Muhittin Böcek, Kadir Gecesi'nde Elmalılılar'la Buluştu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kadir Gecesi'nde, Elmalı halkıyla bir araya geldi. 5 bin kişiyle iftar yapan Başkan Böcek, STK ve muhtarlarla da buluştu. Başkan Böcek, 19 ilçenin kırsal bölgelerinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların aboneliklerinde düzenleme yapacaklarını söyledi.

12:54 Çinli Firmalar 1 Trilyon Yuanı Aşkın Vergi Politikası Desteği Aldı BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin'de yayımlanan resmi verilere göre ülkenin vergi makamları, tüm ülkedeki şirketlere 1 Ocak ile 20 Nisan tarihleri arasında 1 trilyon yuanı (yaklaşık 152,4 milyar ABD doları) aşkın çeşitli türlerde vergi ve harç politikası desteği sağladı.

11:35 ATO Meclis Başkanı Acı: "İsraf, iflasa götürmemeli" Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı İsmail Acı, Birleşmiş Milletler Gıda İsrafı Raporuna göre, Türkiye'nin en fazla gıdanın israf edildiği ülkeler arasında yer aldığını belirterek, "Türkiye'de 7,7 milyon tondan fazla gıda israf ediliyor.

00:09 Kütahya Belediyesi'nde kiralık araç dönemi sona erdi Kütahya Belediyesi'nde kiralık araç dönemi sona erdi Kütahya'da belediyenin yeni araçlarının tanıtımı, belediye binası önünde gerçekleştirildi.

19:54 Bakan Nebati: "KKMH ile dövizdeki oynaklıklar ülke gündeminden çıktı" Bakan Nebati: "KKMH ile dövizdeki oynaklıklar ülke gündeminden çıktı" "Uzun vadeli sürdürülebilir ekonomik büyüme önceliklerimizdendir" "İhracatçılara ve turizmcilere 150 milyar liralık düşük faizli kredi imkanı sağlanacak" "Öncü göstergeler ilk çeyrekte büyümenin yüzde 6-7 olacağına işaret...

19:14 İSO Meclisi'nin nisan ayı olağan toplantısı İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Küresel değer zincirlerinde kartlar yeniden dağıtılırken bu sürece hazırlıklı olan ülkeler oyunun kazananı olacak.