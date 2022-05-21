Son Dakika Katma Değer Vergisi Haberleri

- Dün Dün 16:31 Bursa Ticaret Borsası, ELÜS ve TÜRİB tanıtımına ev sahipliği yaptı
Bursa Ticaret Borsası, Türkiye'nin dört bir yanındaki tarım üreticisi ve tüketicilerini tek bir merkezi platformda toplayan, tarım sektörünün dijitalleşmesi adına devrim niteliği taşıyan Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) sisteminin tanıtımına ev sahipliği yaptı.
- Dün Dün 13:33 100. Yılında Türk- Yunan İlişkileri Kongresi Samsun'da Yapıldı
Samsun DSİ konferans salonunda 21-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında 3 gün sürecek olan 100. yılında Türk- Yunan ilişkileri kongresi Samsun'da başladı. Karadeniz Rumeli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Salih Meriç, "Yurt içinde ve yurt dışında ve biraz özeleştiri yapmak gerekirse Türkiye’deki STK’ların onlara nazaran çok daha fazla çalışma yapması gerekiyor. Gerek akademik dünyada ve gerekse uluslararası toplumda bunları daha iyi bir şekilde dile getirmemiz gerekiyor" dedi.
- Dün Dün 11:43 Erdoğan Toprak: İktidarın Ek Borçlanma Yetkisi ve Ek Bütçe Talep Etmesi Zorunlu Görünüyor
CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, bütçe açığında yaşanan artışa dikkat çekerek, “Nisanda bütçe açığındaki artış, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 200. İktidarın TBMM’den ek borçlanma yetkisi ve ek bütçe talep etmesi zorunlu görünüyor” dedi. "İktidarın yeni ekonomi modeli (YEM) her alanda tel tel dökülüyor” diyen Toprak, Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine yönelik itirazına ilişkin, “İktidar, ilk aşamasını geçen hafta bloke ettiği süreçte, Beyaz Saray’dan, Biden’dan gelecek bir randevuyla ikna olup geri adım atarsa sürpriz olmaz” değerlendirmesini yaptı.
- Dün Dün 09:30 Otomotiv yetkili satıcıları 2. ele odaklanıyor
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Dr. Altuğ Erciş, Avrupa'da bayilerin toplam satışlarının yüzde 48'ini 2. el araçlar temsil ederken, Türkiye'de bu oranın yalnızca 2 seviyesinde kaldığını belirterek, "Burada yüksek bir potansiyel olduğunu görüyoruz.
- 21.05.2022 21 May 11:08 'KDV tevkifatı uygulaması demir çelik sektörüne finansman yükü oluşturacak'
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından KDV Genel Uygulama Tebliğine yapılan değişiklikle, 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 'Demir-Çelik ürünlerin teslimlerinde (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması öngörüldü.
- 20.05.2022 20 May 17:25 Kılıçdaroğlu, Bucak Belediyesi özel halk otobüsü durağını ziyarette konuştu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Orta direği temsil eden sizsiniz.
- 20.05.2022 20 May 14:26 Panora AVM'den zam iddialarına ilişkin açıklama
Panora Alışveriş Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Panora AVM'nin kiralara yüzde 98.2 oranında zam yaptığı iddiası kesinlikle yalandır.
- 20.05.2022 20 May 10:43 DHMİ Genel Müdürü Keskin, 89'uncu kuruluş yılı dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DMHİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, "Havalimanı işletmeciliği ve hava seyrüsefer hizmetlerinde ileri teknolojik altyapı ve yetişmiş insan gücümüzle dünyaya örnek olacak bir düzeydeyiz.
- 19.05.2022 19 May 11:43 Darphane mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde doğrudan temin yoluna gidebilecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde doğrudan temin yapılabilecek.
- 19.05.2022 19 May 00:25 Edirne'nin kanayan yarası Selimiye Meydanı hak ettiği görünüme kavuştu
Edirne'nin kanayan yarası Selimiye Meydanı hak ettiği görünüme kavuştu Mimar Sinan'ın ustalık eseri çevre düzenlemesiyle ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Selimiye Meydanı'nda Ekim ayında başlayan çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.
- 18.05.2022 18 May 22:37 ÖTV'siz akaryakıt fiyatları ne kadar?
ÖTV'siz akaryakıt fiyatları ne kadar diye merak edenler için tüm detaylarıyla vergi oranları ve güncel fiyatları bir araya getirdik.
- 18.05.2022 18 May 20:48 Bulgaristan hükümeti kriz ve enflasyon karşıtı önlemler aldı
Bulgaristan'da hükümet, Bulgar Levası kurunun yıllardır avroya sabitlenmiş olmasına rağmen yıl başından bu yana enflasyon oranının yüzde 14'ü aşması üzerine kriz karşıtı ve enflasyon düşürücü önlemler aldı.
- 18.05.2022 18 May 17:09 AB'nin Rusya'dan enerji ithalatını azaltma planı neleri öngörüyor?
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'dan fosil yakıt ithalatını azaltmak için planını açıkladı.
- 18.05.2022 18 May 16:52 AB, enerjide Rusya'ya bağımlılığı azaltmak için "REPowerEU" planını hazırladı
Avrupa Birliği (AB), Rus petrol ve gazına bağımlılığını sona erdirmek için enerji alanında 300 milyar avroluk yatırım yapmayı planlıyor.
- 18.05.2022 18 May 15:52 Çin'in Bütçe Gelirleri Ocak-Nisan Döneminde Düştü
BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Yeni veriler, Çin'in bütçe gelirlerinin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla bu yılın ilk dört ayında yüzde 4,8 düştüğünü gösterdi.
- 18.05.2022 18 May 14:22 AB, savunma harcamaları için ortak mekanizma planlıyor
Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında Avrupa güvenlik mimarisindeki değişiklikleri göz önünde bulundurarak savunmada ortak harcama ve koordinasyonu öngören yeni bir planı değerlendirmeye hazırlanıyor.
- 18.05.2022 18 May 12:02 İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 9'a ulaştı! 40 yılın zirvesine çıkarak rekor kırdı
İngiltere'de yıllık enflasyon nisan ayında yüzde 9'a ulaştı. Bu yeni rakamla enflasyon, son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
- 18.05.2022 18 May 11:59 'SELİMİYE CAMİ ÇEVRE VE KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ PROJESİ? TAMAMLANDI
EDİRNE'de Selimiye Camisi'nin, 8 aylık sürecin ardından yapımı tamamlanan 'Selimiye Cami Çevre ve Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi'ni inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, Mimar Sinan dünyaca bilinen deha olduğunu belirterek, "Onun...
- 18.05.2022 18 May 11:16 Ahmet Akın: Vatandaşlarımız İki Tür Enflasyonun Altında Eziliyor. Birincisi Gerçek Enflasyon, İkincisi Müjde Enflasyonu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Vatandaşlarımız iki tür enflasyonun altında eziliyor. Birincisi, hayat pahalılığını artıran gerçek enflasyon. İkincisi ise vatandaşı kandırdıkları müjde enflasyonu. Verdikleri sözde müjdeler, çözüm yerine daha çok zulme dönüşüyor. Saray, gerçek bir müjde vermek istiyorsa en kısa sürede seçim kararı almalıdır” dedi.
- 18.05.2022 18 May 09:52 Mimar Sinan'ın şaheserine yakışır Selimiye Meydanı'nda çalışmalar tamamlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlanan Selimiye Meydanı düzenleme çalışmaları tamamlandı.
- 17.05.2022 17 May 23:09 Çin, Büyümeyi İstikrara Kavuşturmak İçin Mali Politikalar ile Vergi Politikalarındaki Uygulamaları Hızlandırıyor
BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanı Yardımcısı Xu Hongcai, Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in ekonomik büyümeyi desteklemek için bir dizi mali politika ile vergi politikasının uygulamasını hızlandırdığını söyledi.
- 16.05.2022 16 May 13:32 Bakan Dönmez: "2022 hedefimiz 150 kuyunun sondajını tamamlamak"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dördüncü sondaj gemisinin 19 Mayıs'ta Türkiye'de olacağını belirtti.
- 16.05.2022 16 May 12:15 Bakan Dönmez, 4. sondaj gemisinin 19 Mayıs'ta Türkiye'de olacağını bildirdi Açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dördüncü sondaj gemisinin 19 Mayıs'ta Türkiye'de olacağını belirtti.
- 16.05.2022 16 May 11:31 Kütahya'nın Domaniç İlçesindeki Hastane İnşaatı Durdu
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde yapımına geçen yıl başlanan 10 yatak kapasiteli hastanenin inşaatı durdu. AKP iktidarının artık bir ilçe hastanesi bile yapamadığını belirten CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Bir ilçe, insanımızın sağlığı bu kadar önemsiz mi? Vekilleri göreve davet ediyoruz. Gerek Sağlık Bakanlığı gerekse Kütahya Valiliği’nin bu olayı hızlandırması için gereken adımları atmasını bekliyoruz” dedi.
- 16.05.2022 16 May 08:35 Yurt dışından ürün almak! En fazla kaç para harcayabilirsiniz?
Yurt dışından ürün almak istediğimizde bazı düzenlemeler ve kurallara tabi oluruz. Peki sınır ne kadar? En fazla kaç para harcayabilirim?
- 14.05.2022 14 May 17:34 Çay Üreticileri: İnsanca Yaşayacağımız Taban Fiyatı Açıklansın
Çay üreticileri; Hopa Çay Üreticileri Kooperatifi’nin düzenlediği “Artık yeter, çay üreticileri konuşuyor” programında iktidara, “ÇAYKUR tarafından uygulanan kota ve kontenajan kaldırılsın. Özel firmaların taban fiyatın altında yaş çay alımı yasaklansın. Gübre fiyatları düşürülsün. İnsanca yaşayacağımız bir yaş çay taban fiyatı açıklansın. 7 yıldan beri artırılmayan destekleme fiyatı 1 liraya çıkarılsın” çağrısı yaptı.
- 14.05.2022 14 May 12:03 CHP'li Güzelmansur, Yabancıya Gayrimenkul Satışında Kdv İstisnasının Kaldırılmasını İstedi
CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, yabancıya konut ve işyeri satışında KDV istisnasının kaldırılmasını öngören kanun teklifi sundu.
- 13.05.2022 13 May 14:14 Bakan Nebati: Enflasyonist Ortamı Fırsatçılığa Çevirmeye Çalışan Kimseye Asla İzin Verilmeyecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Enflasyonist ortamı fırsatçılığa çevirmeye çalışan kimseye asla izin verilmeyecek, kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Bakanlığımız tüm kaynaklarıyla süreci her an izliyor, analiz ediyor ve denetliyor. Enflasyon sorununu el birliğiyle çözeceğimizden, kimsenin fırsatçılara göz açtırmayacağından da şüphe duymuyorum" dedi. Enerji maliyetlerine işaret eden Bakan Nebati, "Enerji maliyetleri, ekimi yapılamayan arazilerin artmasına yol açıyor" diye konuştu.
- 13.05.2022 13 May 12:58 Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi buluşması - Hazine ve Maliye Bakanı Nebati (2)
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2022 yılında tarımsal üreticilere bir önceki yıla göre iki katından fazla bir artışla 9,8 milyar TL tutarında faiz desteği sağlamayı öngörüyoruz.
- 13.05.2022 13 May 00:27 ÖTV'siz araba fiyatları ne kadar olurdu?
Birçok marka ve modelin satıldığı ülkemizde en popüler otomobillerin ÖTV'siz fiyatlarını bir araya getirdik.
- 12.05.2022 12 May 14:36 Bakan Nebati gıda sektörü temsilcileriyle görüştü: Fiyatlarda cesur adım için mutabık kaldık
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gıda sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Nebati "Fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçmek ve istikrara kavuşmasını sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
- 12.05.2022 12 May 14:27 Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, gıda sektörü temsilcileriyle bir araya geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, gıda sektörü temsilcileriyle bir araya geldi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık" Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gıda sektörü ile...
- 12.05.2022 12 May 12:22 Bakan Nebati: Firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık
HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık.
- 11.05.2022 11 May 21:50 Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Türkiye, dünyanın en seçkin mutfak kültürüne sahip ilk üç ülkesinden biri"
- Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Türkiye, dünyanın en seçkin mutfak kültürüne sahip ilk üç ülkesinden biri" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye, dünyanın en seçkin mutfak kültürüne sahip ilk üç ülkesinden biri. Bunu ülkemiz için bir faydaya dönüştürmek bizim sorumluluğumuz" dedi.
- 11.05.2022 11 May 20:50 Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu için "Görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla savcılığa gidildi!
Esenler Belediye Meclisi'nin CHP'li Üyesi Kemal Şahin, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun görevi kötü kullandığı iddiasıyla savcılığa gitti. CHP'li Şahin'in suç duyurusu dilekçesinde Göksu'nun geri dönüşüm işini bedelsiz ve ihalesiz şekilde eski AK Parti ilçe yöneticisi Hüseyin Aydın'a verdiği ileri sürüldü. Dilekçede ayrıca belediyenin ihale sebebiyle 12 yılda toplamda 17 milyon 39 bin TL + KDV zarara uğradığı iddia edildi.
- 11.05.2022 11 May 17:48 Konyalı Çiftçi: Geçen Sene Kilovatı 800 Lira Olan Elektrik, Bu Sene Kdv Hariç Bin 500 Liraya Geliyor
Konya’nın Altınekin ilçesinde çiftçilik yapan vatandaşlar, yaşadıkları sorunları İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu’na anlattı. Bir çiftçi, “Bana bu ay gelen faturalar 100 bin lirayı geçti. Bize elektriğin dönüm başına maliyeti 400 lira oluyor. Geçen sene kilovatı 800 lira olan elektrik, bu sene KDV hariç bin 500 liraya geliyor" dedi.
- 11.05.2022 11 May 16:19 Gelişmiş ekonomiler de yüksek enflasyonun pençesinde
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu derin ekonomik gerilemenin ardından toparlanmaya geçen gelişmiş ülkelerde fiyat artışlarının gevşemesi beklenirken Ukrayna-Rusya savaşıyla artan enerji, gıda ve emtia fiyatları sonucu enflasyon yükselmeye devam ediyor.
- 11.05.2022 11 May 11:44 Bakan Ersoy: "Şu anda dünyanın en etkili ve en fazla tanıtım yapan ülkesiyiz"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneğince (TURYİD) düzenlenen "3. Global Gastroekonomi Zirvesi"ne katıldı.
- 11.05.2022 11 May 11:35 BAKAN ERSOY: BU YILIN HEDEFLERİNİ 2023'TE 2 KATINA ÇIKARACAĞIMIZI ÖNGÖRÜYORUZ
3. Global Gastroekonomi Zirvesi'nde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Galataport, Costa Venezia kruvaziyer gemisini ağırladı.
- 11.05.2022 11 May 11:06 Kültür ve Turizm Bakanı: "Türkiye, dünyanın en seçkin mutfak kültürüne sahip ilk üç ülkesinden biri"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye, dünyanın en seçkin mutfak kültürüne sahip ilk üç ülkesinden biri. Bunu ülkemiz için bir faydaya dönüştürmek bizim sorumluluğumuz" dedi.
- 11.05.2022 11 May 10:00 CHP'li meclis üyesi Şahin'den Tevfik Göksu hakkında suç duyurusu! "Belediyeyi 17 milyon liralık kamu zararına uğrattı" iddiası
Esenler Belediye Meclisi'nin CHP'li Üyesi Kemal Şahin, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu hakkında belediyeyi 17 milyon TL zarara uğrattığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Yapılan suç duyurusunda, Esenler Belediyesi'nin geri dönüşüm işinin bedelsiz ve ihalesiz şekilde eski AK Parti ilçe yöneticisi Hüseyin Aydın'ın şirketine devrettiğini ve bu şekilde milyonlarca liralık kamu zararına sebebiyet verildiği öne sürüldü.
- 09.05.2022 09 May 18:58 Davutoğlu'nun Dinlediği Mersinli Yurttaş: "Asgari Ücreti 4 Bin 250 Yapmış. Keşke Yapmasaydın Kardeşim. Ekmek O Zaman Bir Liraydı, Şimdi 3,5 Lira"
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, Mersin’de dinlediği bir yurttaş “Asgari ücreti 4 bin 250 (lira) yapmış. Keşke yapmasaydın kardeşim. Ekmek o zaman bir liraydı, şimdi 3,5 lira. Yapmasaydın” dedi.
- 09.05.2022 09 May 16:56 ERDOĞAN ONLARA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ aktüel görüntü
ERDOĞAN: ONLARA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ (3) aktüel görüntüGökçe KARAKÖSE, İdris TİFTİKÇİ, İbrahim MAŞE / İSTANBUL, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki Suriyelilerin durumuyla ilgili, "Kapımız açık, onlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz.
- 09.05.2022 09 May 15:48 Erdoğan: Onlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz (2)
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki Suriyelilerin durumuyla ilgili, "Kapımız açık, onlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz.
- 09.05.2022 09 May 15:46 Eren Bülbül'ün adı Akdeniz'e yaşayacak
Mersin'de, Akdeniz Belediye Meclis üyelerinin oyçokluğu ile Huzurkent Bahşiş Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parka, 'İyi ki varsın Eren-Eren Bülbül' adının verilmesini içeren gündem maddesi kabul edildi.
- 09.05.2022 09 May 15:40 Erdoğan: Onlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz (2)
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki Suriyelilerin durumuyla ilgili, "Kapımız açık, onlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz.
- 09.05.2022 09 May 15:40 Tütün kooperatifleri tüm yönleriyle masaya yatırıldı
Adıyaman Ziraat Odasının ev sahipliğinde tütün işletme kooperatiflerinin başkanları siyasilerle bir araya geldi.
- 09.05.2022 09 May 15:38 ERDOĞAN: ONLARA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ (2)
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki Suriyelilerin durumuyla ilgili, "Kapımız açık, onlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz.
- 09.05.2022 09 May 10:27 ÖTV'siz iPhone fiyatları ne kadar olurdu?
Dolar kuru, vergi ve enflasyon sebebiyle teknolojik cihazların fiyatları giderek artıyor. Peki ÖTV'siz iPhone fiyatları ne kadar olurdu?
- 08.05.2022 08 May 18:35 TBMM Plan- Bütçe Komisyonu Başkanından asgari ücret açıklaması: Hükümetimiz ücretleri enflasyona ezdirmedi
Bir süredir gündemde olan ve herkesin merakla beklediği asgari ücret ile ilgili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz "Asgari ücretle ilgili değerlendirmenin ne zaman yapılacağını göreceğiz. Hükümetimiz başından beri hiçbir zaman ücretleri enflasyona ezdirmedi" dedi.
- 08.05.2022 08 May 14:16 MASKİ, malzeme stokunu güçlü tutuyor
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaşanabilecek olabilecek arızalarda kullanılmak üzere 4,5 milyon TL'lik bedelle 200 adet dalgıç elektrik motoru ve pompa alımı yaparak malzeme stokunu güçlendirmeye devam etti.
- 07.05.2022 07 May 10:59 Son dakika! Eski cep telefonlarını ekonomiye kazandıracak yenileme merkezi sayısı 18'e ulaştı
Gelen son dakika haberlerine göre Ticaret Bakanlığının, kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin yenilenmesi ve garantili şekilde satışa sunulması için yetki belgesi verdiği yenilenmiş ürün merkezi sayısı, yaklaşık 1 yılda 18'e ulaştı.
- 06.05.2022 06 May 20:03 Kaymakam Yapıcı, Başkan Posbıyık'ı yalanladı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın üniversite kampüsü için bağış yapan hayırseverlerin paralarının pul olduğu yönündeki açıklamasının doğru olmadığını ifade etti.
- 06.05.2022 06 May 15:30 Tcmb: Nisan Ayı Enflasyonuna En Belirgin Katkı Gıda, Enerji ve Hizmet Gruplarından Geldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yıllık enflasyondaki artışa en belirgin katkı başta gıda olmak üzere enerji ve hizmet gruplarından geldi.
- 06.05.2022 06 May 15:06 Şehzadeler Belediyesi kendi enerjisini üretecek
Şehzadeler Belediyesi kendi enerjisini üretecek Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik Sancaklıbozköy Mahallesinde düzenlenen Çok Amaçlı Salon ve çevre düzenlemesi açılışında yaptığı konuşmada, bundan sonra Şehzadeler Belediyesinin GES ile kendi enerjisini üretmeye başlayacağını ve yıllık...
- 06.05.2022 06 May 11:44 Merkez Bankası Nisan Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı Açıklaması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'na göre, nisanda tüketici yıllık enflasyonundaki artış alt gruplar geneline yayılırken bu gelişmeye en belirgin katkı başta gıda olmak üzere enerji ve hizmet gruplarından geldi.
- 06.05.2022 06 May 11:39 TCMB: "Enflasyona en belirgin katkı başta gıda olmak üzere enerji ve hizmet gruplarından geldi"
TCMB enflasyon değerlendirmesinde tüketici yıllık enflasyonundaki artışın alt gruplar geneline yayılırken bu gelişmeye en belirgin katkının başta gıda olmak üzere enerji ve hizmet gruplarından geldiği belirtildi.
- 05.05.2022 05 May 19:55 Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması
HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yüksek enflasyon sebebiyle insanımızın yaşadığı sıkıntıların her birinin farkındayız ve sorunları asla görmezden gelmemiz söz konusu dahi olamaz" dedi.
- 05.05.2022 05 May 17:42 Kesk'ten İktidara Çağrı: "Temmuz Ayını Beklemeden Tüm Kamu Emekçilerinin, Emeklilerin Maaşlarını İnsanca Yaşamaya Yetecek Bir Seviyeye Çekmeli"
Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK), TÜİK tarafından açıklanan verilerin en az iki katı bir hayat pahalılığı yaşandığını ispatladığına dikkat çekerek; iktidara, temmuz ayını beklemeden tüm kamu emekçileri ve emeklilerin maaşlarını insanca yaşamaya yetecek bir seviyeye çıkarma çağrısı yaptı. Ayrıca KESK, “Tüm tüketim maddelerine yapılan zamlar geri alınmalı, KDV tamamen kaldırılmalıdır. Tükettiğimiz her şeye zam olarak yansıyan akaryakıt ürünlerinde ÖTV ve KDV sıfırlanmalıdır” görüşünü bildirdi.
- 05.05.2022 05 May 15:24 Mesob Başkanı Şevket Keskin: "Kamu Araçlarını Kendi Menfaatinize Kullanmayın. Bu Milletin Malıdır"
Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, "Kamu araçlarını kendi menfaatinize kullanmayın. Bu milletin malıdır. Kendi yapacağınız tesislerde kamu araçlarını kullanmayın. Yazıktır, günahtır. Müslümanım diyorsunuz ama yapmadığınız iş de kalmıyor" dedi.
- 05.05.2022 05 May 10:46 Samsung'un "batarya hediyeli kampanyası" 24 Mayıs'a kadar sürecek
Samsung'un taşınabilir ekran ve eğlence cihazı The Freestyle'ın batarya hediyeli kampanyası 24 Mayıs'a kadar devam edecek.
- 05.05.2022 05 May 09:45 Mehmet Cengiz'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Tutturmuşlar çete diye buna isyan ediyorum
Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Kılıçdaroğlu'nun "5'li çete" suçlamasına tepki göstererek, "Ulaştırma Bakanlığı 38 adet yap işlet devret ihale yaptı. Ben yalnız 2'sinden iş almışım. Tutturmuşlar bir çete, çete çete. Ne çetesi kardeşim? Buna isyan ediyorum. Benim üzerimden kimse siyaset yapmasın kardeşim. Bir insanın bir insanı sevmesiyle arkadaş olmasıyla yorum yapmaya hakkın yok" ifadelerini kullandı.
- 03.05.2022 03 May 10:28 Vatandaşa nefes aldıracak Hal Yasası'nın detayları ortaya çıktı
Hükümetin üç yıldan beri çalışmalarını sürdürdüğü Hal Yasası'na ilişkin taslakta sona yaklaşıldı. Artık hallerde 'mafya' diye nitelendirilen yapılanmalara son verilecek.
- 02.05.2022 02 May 15:46 AK Parti'li Turan: "2023, Çanakkale'ye dünyanın en büyük köprüsünü yapanlarla köprüyü sadece polemik konusu yapıp oradan bizi denize dökeceğini...
Çanakkale'de partisinin bayramlaşma törenine katılan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü eleştirenleri sert bir dille eleştirerek, "2023, Çanakkale'ye dünyanın en büyük köprüsünü yapanlarla köprüyü sadece polemik konusu yapıp oradan...
- 29.04.2022 29 Nis 11:31 Türk Telekom, yenilenmiş ikinci el akıllı telefonları satışa sunuyor
Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen yenileme merkezleri, TSE standartlarında akıllı telefon yenileme ve satış süreçlerine başladı.
- 28.04.2022 28 Nis 13:37 Bayram öncesi otogarlardaki yoğunluk yüzde 40'lara düştü
Kayseri Otobüs İşletmecileri ve Terminal Yardımlaşma Derneği Başkanı Sedat Mirza Binboğa, bayram öncesinde otogarlardaki yoğunluğun yüzde 40 seviyelerine kadar düştüğünü söyleyerek, "Yakıtta indirim olursa biz de daha ucuza daha fazla yolcu taşıyabiliriz" dedi.
- 28.04.2022 28 Nis 13:36 Muhittin Böcek, Kadir Gecesi'nde Elmalılılar'la Buluştu
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kadir Gecesi'nde, Elmalı halkıyla bir araya geldi. 5 bin kişiyle iftar yapan Başkan Böcek, STK ve muhtarlarla da buluştu. Başkan Böcek, 19 ilçenin kırsal bölgelerinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların aboneliklerinde düzenleme yapacaklarını söyledi.
- 28.04.2022 28 Nis 12:54 Çinli Firmalar 1 Trilyon Yuanı Aşkın Vergi Politikası Desteği Aldı
BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin'de yayımlanan resmi verilere göre ülkenin vergi makamları, tüm ülkedeki şirketlere 1 Ocak ile 20 Nisan tarihleri arasında 1 trilyon yuanı (yaklaşık 152,4 milyar ABD doları) aşkın çeşitli türlerde vergi ve harç politikası desteği sağladı.
- 28.04.2022 28 Nis 11:35 ATO Meclis Başkanı Acı: "İsraf, iflasa götürmemeli"
Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı İsmail Acı, Birleşmiş Milletler Gıda İsrafı Raporuna göre, Türkiye'nin en fazla gıdanın israf edildiği ülkeler arasında yer aldığını belirterek, "Türkiye'de 7,7 milyon tondan fazla gıda israf ediliyor.
- 28.04.2022 28 Nis 00:09 Kütahya Belediyesi'nde kiralık araç dönemi sona erdi
Kütahya Belediyesi'nde kiralık araç dönemi sona erdi Kütahya'da belediyenin yeni araçlarının tanıtımı, belediye binası önünde gerçekleştirildi.
- 27.04.2022 27 Nis 19:54 Bakan Nebati: "KKMH ile dövizdeki oynaklıklar ülke gündeminden çıktı"
Bakan Nebati: "KKMH ile dövizdeki oynaklıklar ülke gündeminden çıktı" "Uzun vadeli sürdürülebilir ekonomik büyüme önceliklerimizdendir" "İhracatçılara ve turizmcilere 150 milyar liralık düşük faizli kredi imkanı sağlanacak" "Öncü göstergeler ilk çeyrekte büyümenin yüzde 6-7 olacağına işaret...
- 27.04.2022 27 Nis 19:14 İSO Meclisi'nin nisan ayı olağan toplantısı
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Küresel değer zincirlerinde kartlar yeniden dağıtılırken bu sürece hazırlıklı olan ülkeler oyunun kazananı olacak.
- 27.04.2022 27 Nis 19:00 Nebati: "Öncü göstergeler büyümenin 2022'nin ilk çeyreğinde yıllık olarak yüzde 6-7 oranında gerçekleşeceğine işaret ediyor"
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sanayi üretimi, ihracat ve istihdamda yaşanan olumlu gelişmelere işaret ederek, "Bu öncü göstergeler büyümenin 2022'nin ilk çeyreğinde yıllık olarak yüzde 6-7 oranında gerçekleşeceğine işaret ediyor.