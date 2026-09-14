ABD'nin kripto yasasında sürpriz gelişme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'nin kripto yasasında sürpriz gelişme

ABD\'nin kripto yasasında sürpriz gelişme
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bernstein, ABD'deki CLARITY Yasası için beklenenden fazla ilerleme sağlandığını ve olumlu bir sonucun henüz kripto fiyatlarına yansımadığını savundu. Piyasayı salı günü 60 oy gerektiren usul oylaması, çarşamba günü ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı bekliyor.

Araştırma ve aracılık şirketi Bernstein, Senato Cumhuriyetçilerinin etik kuralları ile küçük bankaların taleplerinde verdiği tavizlerin CLARITY Yasası'nın ilerleme ihtimalini artırdığını düşünüyor. Gautam Chhugani liderliğindeki analistler, piyasanın geçen haftaya kıyasla daha olumlu bir tabloyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Analistlerin değerlendirmesine göre kripto piyasası hâlâ olumsuz senaryoya ağırlık veriyor. Bu nedenle tasarının usul oylamasını geçmesi fiyatlarda beklenenden daha güçlü bir tepki yaratabilir. Bernstein, olumlu bir sürprizin mevcut piyasa fiyatlarına dahil edilmediğini savundu.

Tahmin piyasası Kalshi'de yasanın 2026'da kabul edilme ihtimali yeniden yüzde 30'un üzerine çıktı. Bu oran, sürecin başarıyla tamamlanacağına dair kesin bir beklentiye işaret etmiyor. Tasarının önündeki ilk kritik adım, 15 Eylül Salı günü yapılacak usul oylaması olacak.

CUMHURİYETÇİLERİN 60 OY İÇİN DESTEĞE İHTİYACI VAR

ABD Senatosu, Genel Kurulun tasarıyı görüşmeye başlayıp başlamayacağını belirleyecek oylamayı salı günü saat 21.15 TSİ'de yapacak. Önergenin kabulü için 60 oy gerekiyor. Cumhuriyetçilerin Senatodaki 53 sandalyesi, bütün üyeler aynı yönde oy verse bile tek başına yeterli olmuyor.

Bu tablo Cumhuriyetçileri Demokrat ya da bağımsız en az yedi senatörün desteğine ihtiyaç duyar hâle getiriyor. Washington'daki temaslara ilişkin haberlerde yedi ile 10 Demokrat senatörün nihai olarak bir kripto piyasa yasasını desteklemeye açık olduğu belirtiliyor. Bu isimlerin salı günkü usul oylamasında aynı yönde oy kullanacağı ise kesinleşmedi.

Bernstein'a göre Cumhuriyetçilerin son teklifleri bu desteğin önünü açabilir. Analistler, Beyaz Saray'ın eyalet başsavcılarına etik hükümlerini uygulamada rol verilmesini kabul etmesini önemli bir taviz olarak görüyor. Kripto varlıkların elden çıkarılması ya da kör bir fona devredilmesine ilişkin şartlar da Demokratların etik kaygılarını azaltmayı amaçlıyor.

Son taslak küçük bankaların stablecoin getirilerine yönelik itirazlarına da yanıt veriyor. Metin, ödeme amaçlı stablecoinlerin bankalardan ciddi mevduat çıkışına yol açması hâlinde Hazine Bakanına getirileri geçici olarak sınırlama yetkisi tanıyor. Bernstein, yasanın kabul edilmemesinin bankacılık sektörü açısından da en kötü sonuç olabileceğini savunuyor. Şirkete göre düzenleme çıkmazsa üçüncü taraf platformlar atıl stablecoin bakiyelerine tam getiri sunmayı sürdürebilir.

FED KARARI İKİNCİ BÜYÜK RİSKİ OLUŞTURUYOR

CLARITY oylamasının hemen ardından piyasanın odağı Fed'e dönecek. ABD Merkez Bankası faiz kararını 16 Eylül Çarşamba günü saat 21.00 TSİ'de açıklayacak. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın basın toplantısı saat 21.30 TSİ'de başlayacak.

Bernstein, şahin bir Fed mesajı ile CLARITY oylamasının başarısız sonuçlanmasının aynı haftada birleşmesi hâlinde kripto paralarda ve kripto hisselerinde sert satış görülebileceğini düşünüyor. Ters yöndeki sonuçlar da mevcut temkinli konumlanma nedeniyle güçlü fiyat hareketleri doğurabilir.

Yasanın usul oylamasını geçememesi ABD'deki kripto düzenleme çalışmalarını tamamen durdurmayabilir. Bernstein, böyle bir durumda Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonunun kendi yetkileri kapsamında daha hızlı kural yazabileceğini belirtiyor. Şirkete göre bu süreç, ilk satış dalgasının ardından kripto şirketlerinin hisselerinde toparlanmayı destekleyebilir.

Bernstein'ın değerlendirmesi bir piyasa görüşü niteliği taşıyor. Notun başyazarı Chhugani'nin çeşitli kripto paralarda uzun pozisyonları bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD'nin kripto yasasında sürpriz gelişme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin en ateşli derbilerinden biri Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar Türkiye'nin en ateşli derbilerinden biri! Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar
Kızılcık Şerbeti’nin Aylin’i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı Kızılcık Şerbeti'nin Aylin'i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı
Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık
Virajı alamayan tır bariyerleri aştı Şoför kayıplara karıştı Virajı alamayan tır bariyerleri aştı! Şoför kayıplara karıştı
Düzce’de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor Düzce'de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor
Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu
Gaziantep FK’de Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik Gaziantep FK'de Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik
Müstehcenlik soruşturmasında Pınar Güler yakalandı Müstehcenlik soruşturmasında Pınar Güler yakalandı

14:35
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
14:12
Vay be Icardi Yine dört ayak üstüne düştü
Vay be Icardi! Yine dört ayak üstüne düştü
13:59
Acun Ilıcalı’nın bir takımı daha var Puan durumuna bakanlar “Bu kadar da olmaz“ diyor
Acun Ilıcalı'nın bir takımı daha var! Puan durumuna bakanlar "Bu kadar da olmaz" diyor
13:50
Acun Ilıcalı’nın yıllar önce işaret ettiği ismin yaptıkları inanılır gibi değil
Acun Ilıcalı'nın yıllar önce işaret ettiği ismin yaptıkları inanılır gibi değil
13:34
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık’tan ayrılmak istiyor
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyor
13:21
Trabzonspor’da ibre bir anda değişti Ünlü hoca ile resmi görüşmeler başladı
Trabzonspor'da ibre bir anda değişti! Ünlü hoca ile resmi görüşmeler başladı
13:15
İstanbul’dan kalkan jet Libya’da kaza kırıma uğradı İşte ilk görüntüler
İstanbul'dan kalkan jet Libya'da kaza kırıma uğradı! İşte ilk görüntüler
13:07
Valilik raporu ortaya çıktı 6 LGBT derneğine 32 milyonluk yardım
Valilik raporu ortaya çıktı! 6 LGBT derneğine 32 milyonluk yardım
13:06
Ersun Yanal’dan İsmail Kartal’a olay sözler: Aziz Yıldırım büyük bir zevkle kovacaktır
Ersun Yanal'dan İsmail Kartal'a olay sözler: Aziz Yıldırım büyük bir zevkle kovacaktır
13:00
Çarpıcı detaylar var İşte Kaşif Kozinoğlu’nun yıllar önce hazırladığı Kurtlar Vadisi raporu
Çarpıcı detaylar var! İşte Kaşif Kozinoğlu'nun yıllar önce hazırladığı Kurtlar Vadisi raporu
12:31
Bilal Erdoğan ilk ders zilinde öğrencilerle Çocukların tek bir isteği oldu
Bilal Erdoğan ilk ders zilinde öğrencilerle! Çocukların tek bir isteği oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 15:08:20. #7.12#
SON DAKİKA: ABD'nin kripto yasasında sürpriz gelişme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement