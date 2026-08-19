ABD'nin stablecoin yasasının asıl hedefi başka çıktı - Son Dakika
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ABD'nin stablecoin yasasının asıl hedefi başka çıktı

ABD\'nin stablecoin yasasının asıl hedefi başka çıktı
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ABD'deki stablecoin düzenlemesi kamuoyuna tüketici koruması olarak anlatılıyor. Oysa yasa, Hazine'nin taslak kuralları ve yeni muhasebe standardı birlikte doları banka hesabı olmayan kullanıcılara ulaştıracak bir kanal kuruyor.

Haziranda kabul edilen GENIUS Yasası, ödeme amaçlı stablecoin ihraç edenlere dar bir rezerv listesi dayatıyor. İhraççılar tokenlerini yalnızca vadesine 93 günden az kalmış ABD Hazine bonolarıyla, mevduat sigortası kapsamındaki banka hesaplarıyla ya da gecelik Hazine repo işlemleriyle karşılayabiliyor. Liste kısa tutuldu ve etkisi tartışma götürmüyor. Yeni basılan her token, karşılığında kısa vadeli ABD borcunun satın alınması anlamına geliyor.

Toplam stablecoin piyasa değeri ağustosta 178 milyar doları aştı. Bu büyüklüğün tamamı kurala uygun rezervlerde tutulsa, stablecoin ihraççıları çoğu G20 ülkesinin merkez bankasından daha fazla kısa vadeli ABD borcu taşıyacak. Yabancı merkez bankalarının alımlarının yavaşladığı bir dönemde ihraççılar, on yıl önce var olmayan yapısal bir alıcıya dönüşüyor.

Ölçek şimdiden gözle görülür hale geldi. Piyasa değeri yaklaşık 119 milyar dolar olan USDT'nin ihraççısı Tether, son çeyreklik rezerv beyanında 98 milyar dolarlık ABD Hazine bonosu tuttuğunu açıkladı. Bu tutar, Almanya ve Güney Kore gibi ülkelerin resmi ABD borcu portföyünü aşıyor. Şirket 2025'in ilk yarısında 5,2 milyar dolar net kâr açıkladı ve bu kârın neredeyse tamamı bono faizinden geldi.

MUHASEBE KURALI STABLECOİNİ NAKİT BENZERİ SAYIYOR

ABD Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) bugün, stablecoinlerin şirket bilançolarında nakit benzeri sayılabilmesi için üç şart önerdi. Token bir iş günü içinde birebir paraya çevrilebilecek, rezervler düşük riskli ve likit varlıklarda tutulacak, bu rezervler en az üç ayda bir bağımsız denetimden geçecek.

Mevcut kurallar şirketleri stablecoinleri maddi olmayan varlık olarak sınıflandırmaya zorluyor. Değer düştüğünde zarar yazılıyor, toparlandığında geri yazılamıyor. Bu sınıflandırma tokenleri kurumsal nakit yönetimi için kullanışsız kılıyor. Önerinin kabulü halinde şirketler 50 milyon dolarlık bir stablecoin pozisyonunu, aynı tutardaki bir para piyasası hesabıyla aynı satıra yazabilecek. Standart, kabul edilirse 15 Aralık 2027'den sonra başlayan mali yıllarda uygulanacak.

HAZİNE UYUM SINIRINI 17 AĞUSTOS'TA ÇİZDİ

Hazine Bakanlığı'nın 17 Ağustos'ta yayımladığı taslak kurallar, bir stablecoinin hangi durumda ABD'de ihraç edilmiş sayılacağını tanımlıyor. Tanım, Amerikalı kullanıcısı olan her ihraççıyı rezerv zorunluluğunun kapsamına çekiyor.

Ortaya çıkan çizgi, ABD'de bankacılık ilişkisi bulunan şirketlerin işini kolaylaştırıyor. Merkezi Boston'da bulunan ve rezervlerini yerleşik bir ABD bankasında tutan USDC ihraççısı Circle bu çizginin içinde kalıyor. Britanya Virjin Adaları'nda kurulu Tether ise ya yapısını değiştirecek ya da uyumsuz ihraççı sayılmayı göze alacak.

Kritik ayrım tam bu noktada beliriyor. Uyumlu ve uyumsuz iki token aynı tüketici güvencesini sunabilir, ikisi de birebir rezerv tutabilir. Ancak yalnızca uyumlu olan Amerikan bankalarının bilançosunda taşınabiliyor, şirketlerce nakit benzeri sayılabiliyor ve ABD ödeme altyapısından geçebiliyor.

DOLARIN REZERV PAYI GERİLERKEN YENİ KANAL AÇILIYOR

Uluslararası Para Fonu verilerine göre doların küresel merkez bankası rezervlerindeki payı 2000 yılındaki yüzde 72 düzeyinden 2025'te yüzde 57'ye indi. Düşüş yavaş ilerliyor ancak yönü politika yapıcıları rahatsız ediyor. Aynı dönemde doları dünyaya dağıtan muhabir bankacılık sistemi de pahalı ve kısıtlı hale geldi.

Stablecoinler bu erişim sorununu çözüyor. Lagos'taki bir esnaf ya da Manila'daki bir serbest çalışan, banka hesabı açmadan ve yüksek transfer ücreti ödemeden dolar tutabiliyor. Düzenleme mimarisi ise bu kanalın ABD sistemine bağlı kalmasını sağlıyor.

Dolar dışı seçenekler şimdilik geride kalıyor. Circle'ın euro tokeni EURC ağustosta 400 milyon euro dolaşıma ulaştı, bu da USDC'nin piyasa değerinin binde üçünden az. Çin'in dijital yuanı ve Avrupa Merkez Bankası'nın dijital euro projesi ise pilot uygulamaların dışına çıkamadı. ABD, kendi dijital merkez bankası parasını çıkarmak yerine özel ihraççıları düzenleyerek doları onların üzerinden dünyaya ulaştırmayı seçti.

GENIUS Yasası'nın yaptırım hükümleri Ocak 2027'de devreye girecek. Hazine'nin taslak kurallarına ilişkin kamuoyu görüşü ekimde kapanacak. Uyumsuz ihraççılar Temmuz 2028'den itibaren Amerikalı kullanıcılara token sunamayacak. Tether ise tam uyum konusunda henüz açık bir taahhütte bulunmadı.

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Son Dakika Kripto Para ABD'nin stablecoin yasasının asıl hedefi başka çıktı - Son Dakika

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