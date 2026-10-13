Binance madencilik hizmetlerini kapatıyor - Son Dakika
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Binance madencilik hizmetlerini kapatıyor

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Binance madencilik hizmetlerini kapatıyor
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Binance, madencilik havuzu Binance Pool ve bağlantılı hizmetlerini sonlandıracağını açıkladı. Kullanıcılardan cihazlarını başka havuzlara yönlendirmeleri ve Pool Savings ürününden çıkış yapmaları istendi. Karar, borsanın ana alım satım faaliyetlerini kapsamıyor.

Şirketin 13 Ekim'de yayımladığı duyuruya göre kapanış, 10 Kasım Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak. Binance Pool'un yanı sıra Pool Savings, bulut madenciliği ve işlem hızlandırma hizmetleri de sona erecek. Madencilik bağlantıları kesilecek ve bu saatten sonra gönderilen hesaplama gücü katkıları ödül hesabına alınmayacak.

Binance, kararı ürün ve hizmetlerini düzenli olarak gözden geçirmesiyle ilişkilendirdi. Madencilik faaliyetlerini neden sonlandırdığına ilişkin daha ayrıntılı bir gerekçe paylaşmadı. Nisan 2020'de Bitcoin madenciliğiyle başlayan hizmet, böylece altı yılı aşkın sürenin ardından kapanacak.

MADENCİLERİN BAŞKA HAVUZLARA GEÇMESİ İSTENDİ

Madencilik havuzları, katılımcıların hesaplama gücünü bir araya getirerek elde edilen ödülleri paylaşmalarını sağlıyor. Binance, kesinti yaşanmaması için kullanıcıların cihaz ayarlarını kapanıştan önce değiştirerek farklı bir havuza bağlanmalarını istedi.

Havuza bağlı teknik bağlantılarla birlikte Telegram üzerinden hesaplama gücü bildirimleri, e-posta uyarıları ve madencilik API hizmetleri de durdurulacak. Etkilenen ürünlerde kapanış saatinden sonra yeni ödül veya getiri oluşmayacak.

Pool Savings ürününde açık pozisyonu bulunan kullanıcılardan ise hizmet sona ermeden çıkış veya geri alma işlemlerini tamamlamaları istendi. Kapanış saatinden önce gönderilen ve koşulları karşılayan madencilik katkıları, son ödül hesaplamasına dahil edilecek.

GEÇMİŞ KAYITLAR İÇİN 24 KASIM'A KADAR SÜRE VAR

Ödenmemiş uygun ödüller, bakiyeler ve iadeler kapanışın ardından işleme alınacak. Ödemeler ürün koşullarına, hesap durumuna ve mevzuata uyum kontrollerine bağlı olacak. Duyuruda bütün bakiyelerin kapanış anında otomatik olarak ödeneceği taahhüt edilmedi.

Binance, kalan ödemeleri alabilmek için gerekli kimlik doğrulama ve hesap işlemlerinin Türkiye saatiyle 11 Kasım 02.59'a kadar tamamlanmasını istedi. Bu süre, madencilik hizmetinin sona ereceği saatten ayrı tutuluyor.

Binance Pool sayfaları, geçmiş madencilik verileri, hesap kayıtları ve ödeme durumunun incelenebilmesi için 14 gün daha erişilebilir kalacak. Türkiye saatiyle 24 Kasım 10.00'da bu sayfalara erişim de kalıcı olarak kapanacak. Şirket, ihtiyaç duyulan kayıt ve raporların bu tarihten önce kaydedilmesini önerdi.

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