Bitcoin devinden satış iddiasına net yanıt

Metaplanet'ten çıkan yüklü transfer çarşamba günü zincir üstü izleme şirketlerinin dikkatini çekti. Zincir üstü izleme şirketleri, şirkete bağlı cüzdanlardan güncel fiyatla yaklaşık 320 milyon dolar değerindeki 5 bin 14 Bitcoinin taşındığını tespit etti. Hareket, şirketin Bitcoin'lerini sattığı veya satışa hazırladığı yönünde spekülasyona yol açtı. Gerovich ise iddiayı hızla reddetti.

Gerovich, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda transferin "rutin bir saklama işlemi" olduğunu vurguladı. Yönetici, hiçbir Bitcoin'in satılmadığını ve şirketin 43 bin BTC'lik varlığının değişmediğini belirtti. Ayrıca 320 milyon dolarlık Bitcoin'i taşımanın şirkete ağ ücreti olarak toplam yalnızca 8 dolara mal olduğunu aktardı. Gerovich'e göre şirketin bütün adresleri kamuya açık olduğu için transferler gerçek zamanlı izlenebiliyor.

HAZİNE ŞİRKETLERİNİN SATIŞLARI YAKINDAN İZLENİYOR

Dijital varlık hazine şirketleri son dönemde yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Yatırımcılar, Strategy'nin öncülük ettiği bu şirketlerin kâr elde etmek veya bilanço riskini yönetmek amacıyla Bitcoin varlıklarını azaltıp azaltmadığını yakından izliyor. Nitekim Strategy, imtiyazlı hisselerine temettü ödemek, kendi STRC hisselerini geri almak ve dolar rezervini güçlendirmek için Bitcoin varlığının bir bölümünü satıyor. Benzer büyüklükteki transferler Metaplanet'e bağlı cüzdanlarda daha önce de dikkat çekmişti. Şirket martta da birkaç aylık hareketsizliğin ardından yaklaşık 4 bin 986 Bitcoin taşımış, o hareket de satışa dönüşmemişti.

METAPLANET 43 BİN BİTCOİN İLE ÜÇÜNCÜ SIRADA

Sektör verilerine göre Metaplanet, 43 bin Bitcoin ile halka açık şirketlerin Bitcoin hazinesi sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor. Önündeki iki şirket de ABD'de faaliyet gösteriyor. Strategy 840 bin 447 Bitcoin ile listeye açık ara liderlik ederken Twenty One Capital 43 bin 514 Bitcoin tutuyor. Metaplanet, Twenty One Capital'in yalnızca 514 Bitcoin gerisinde bulunuyor. Bir zincir üstü izleme firmasının tahminine göre şirket, Bitcoin 63 bin 600 dolar dolayındayken yaklaşık 1,4 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zarar taşıyordu. Bu tutar, Metaplanet'in açıkladığı gerçekleşmiş bir zarar değildi. Hesaplama, 96 bin 191 dolarlık ortalama alım maliyeti ile güncel fiyat arasındaki farka dayanıyordu.

Açıklamanın ardından şirket hissesinde sert bir düşüş görülmedi ve hisse Tokyo'da yüzde 0,9 yükseldi. Metaplanet daha önce 2026 sonu için 100 bin, 2027 sonu için 210 bin Bitcoin biriktirme hedefi açıklamıştı. Şirket, bu hedeflerin piyasa koşullarına göre değişebileceğini de belirtmişti.