Bitcoin için son yılların en belirsiz günü: İşte beklenen Fed tahminleri

Bitcoin geçtiğimiz gün, yatırımcıların Fed kararı öncesi risk azaltmasıyla 62.850 dolara kadar geriledi ve bir günde 3.000 dolar kaybetti. Söz konusu 62.850 dolarlık dip, Bitcoin'in 200 günlük üstel hareketli ortalamasıyla örtüştü ve bu seviye piyasa yapısı açısından önemli bir sınav oldu. Alıcıların uzun vadeli ortalama yakınında devreye girmesiyle fiyat 64.650 dolara kadar hızla döndü. Bitcoin geçen hafta 66.700 dolara çıkmış, ardından Güney Kore borsalarındaki çöküşle birlikte sert biçimde gerilemişti.

ABD Merkez Bankası Fed, iki günlük toplantısının ardından kararını bugün Türkiye saatiyle 21.00'de açıklayacak. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın basın toplantısı ise 21.30'da yapılacak. Politika faizi Haziran 2026'dan bu yana yüzde 3,50 ile 3,75 aralığında bulunuyor. Piyasalar faizin sabit kalmasına ağırlık verse de bir artışa hâlâ yaklaşık yüzde 35 olasılık veriliyor. Warsh'ın "yönlendirme yapmama" yaklaşımı, piyasaları net bir sinyalden yoksun bırakarak belirsizliği artırdı.

FED TOPLANTISINI KRİTİK KILAN ÜÇ ETKEN

Bu toplantı, güncellenmiş ekonomik projeksiyonlar ve faiz tahminlerini içeren "nokta grafiği" olmadan yapılıyor. Buna karşın sonuç, Bitcoin açısından üç nedenle olağandışı bir önem taşıyor. Birincisi, sonuca ilişkin alışılmadık bir belirsizlik yaşanıyor. Karara bu kadar az kala piyasanın hâlâ bir artışa yaklaşık yüzde 35 olasılık vermesi ender görülen bir durum. Genellikle yatırımcılar bu aşamada net bir beklentide buluşuyor. Dünyanın en büyük yatırım fonlarından Citadel, bir faiz artışı bekliyor ve böyle bir adımın Warsh'ın uzun süredir savunduğu biçimde ileriye dönük yönlendirmeyi bir politika aracı olmaktan çıkaracağını savunuyor.

İkincisi, tahvil faizleri şimdiden yükseliyor. Hem 10 yıllık hem de 2 yıllık ABD tahvil faizleri, 2023'ten bu yana süren sığ geri çekilmeyi tanımlayan kilit trend çizgilerinin üzerine çıktı. Bu kırılmayla birlikte en az direnç yönü artık yukarı yönde belirginleşti. Üçüncüsü, petrol yeniden yükseliyor. Amerikan tipi ham petrol bu ay yaklaşık yüzde 20 değer kazanırken ABD ile İran arasındaki barış görüşmeleri tıkanmış durumda. Bu birleşim, haziran ayındaki rahatlamanın ardından enflasyonun yeniden artabileceğine işaret ediyor ve Fed'e güvercin bir söylem için az alan bırakıyor.

ÇİP HİSSELERİNDEKİ ÇÖKÜŞ PİYASAYI GÖLGELEDİ

Bitcoin'in görece gücü, Asya teknoloji hisseleri baskı altındayken dikkat çekti. SK Hynix'in kârı yüksek beklentileri karşılamayınca hisse sert düştü ve çip ile yapay zeka bağlantılı hisselerde geniş bir satışa yol açtı. Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 6 geriledi. Dünyanın en değerli çip hisseleri bu hafta piyasa değerlerinden 1 trilyon doları aşan bir kayıp yaşadı. Kaybın başını 238 milyar dolarla Nvidia çekti. SK Hynix 176 milyar dolar, Samsung Electronics 173 milyar dolar, Micron ise 113 milyar dolar değer kaybetti.

Petrol tarafında da tansiyon yükseldi. Amerikan tipi ham petrol, ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki saldırıları ile İran'a ait bir füze saldırısının önlenmesinin ardından çarşamba günü yüzde 4'ten fazla sıçradı. Bitcoin'in bu teknoloji satışı sırasındaki toparlanması, kısa vadeli kripto satış baskısının hafifliyor olabileceğini düşündürüyor. Yine de tek bir seans, kalıcı bir ayrışmayı ortaya koymaya yetmiyor. Toplam kripto para piyasası değeri, dünkü dipten bu yana 40 milyar dolar toparlanarak 2,27 trilyon dolara çıktı.

ANALİSTLER 65 BİN DOLARI KRİTİK GÖRÜYOR

Kripto analisti Ted Pillows, 65 bin doları kısa vadede belirleyici seviye olarak tanımladı ve bu seviyenin geri alınamamasının Bitcoin'i yeniden 62 bin ile 62.500 dolara gönderebileceği uyarısında bulundu. Michael van de Poppe ise toparlanmayı "çok sağlam bir sıçrama" olarak niteleyerek daha iyimser bir değerlendirme yaptı ve Bitcoin'in son gücünü koruması halinde yükselişi sürdürebileceğini savundu.

Bitcoin'in 31 Temmuz'daki opsiyon vadesi, yaklaşık 9,61 milyar dolarlık açık pozisyon taşıyor. Alım opsiyonları 116.260 Bitcoin'e denk gelirken azami zarar noktası 64 bin dolarda bulunuyor. Buna karşın kurumsal talebin ana zayıflığı sürüyor. Aktarılan bilgilere göre ABD spot Bitcoin fonlarından dört günlük çıkış serisinde 500 milyon doları aşan para çıktı ve önceki yükselişi destekleyen bir talep kaynağı ortadan kalktı. Washington'daki tıkanan kripto yasası da belirsizliğe ekleniyor. Tahmin piyasaları, CLARITY Yasası'nın 2026'da geçme olasılığını temmuz başındaki daha yüksek seviyelerden yaklaşık yüzde 34'e indirdi. Analistlere göre Fed şahin bir sürprizden kaçınır ve alıcılar 65.200 doların üzerinde kapanışı sağlarsa Bitcoin 65 bin doları aşabilir. Taze fon girişleri olmazsa kırılımın başarısız olması halinde 62.500 dolar açık kalmayı sürdürecek.