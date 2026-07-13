Bitcoin İran savaşı sürerken 62 bin doları korudu

Piyasa verilerine göre en büyük kripto para pazartesi günü son 24 saatte yaklaşık yüzde 1,5 gerileyerek 62.800 dolar dolayında işlem gördü ve 60 bin dolarlık destek bölgesinin üzerinde kaldı. Ethereum yaklaşık 1.779 dolara, XRP 1,08 dolara ve Solana 76,40 dolara işlem görürken kripto paralar değer kaybetti ama bazı Asya borsalarındaki sert düşüşlerden kaçındı. Bitcoin'in sınırlı tepkisi, yıl içindeki önceki çatışma dalgalarındaki keskin satışlarla tezat oluşturdu.

Brent petrol, Hürmüz Boğazı'ndan geçen deniz taşımacılığına yönelik tehditler değerlendirilirken yüzde 4'ten fazla yükselerek varil başına yaklaşık 79,31 dolara çıktı. Altın, yükselen tahvil getirilerinin faiz getirmeyen varlıklara talebi azaltmasıyla yüzde 1,5 gerileyip 4.060 dolara indi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 2,2, Güney Kore'nin KOSPI endeksi yüzde 7,6 değer kaybetti. İki yıllık ABD tahvilinin getirisi ise piyasaların Fed'in daha sıkı bir politika izleyeceği beklentisini artırmasıyla 2025 başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

İRAN SALDIRILARI PETROL VE ENFLASYON ENDİŞESİNİ CANLANDIRDI

Son piyasa hareketleri, ABD ile İran arasındaki yeni bir saldırı teatisinin ardından geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarında bir konteyner gemisine saldırmasının ardından güçlerinin onlarca İran askeri tesisini vurduğunu açıkladı. İran yeniden boğaz üzerinde kontrol iddiasında bulunurken ABD'li yetkililer rotanın açık olduğunu belirtti. Bu açıklamalar tartışmalı kalırken gemi verileri boğazdaki trafiğin sınırlı seyrettiğini gösterdi. Savaştan önce küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz akışının yaklaşık beşte birini taşıyan bu rota, olası bir kesintiyi enerji fiyatları için kritik kılıyor. Fed'in haziran toplantı tutanakları, birkaç yetkilinin faiz artırımına gerekçe gördüğünü ancak politika faizini yüzde 3,5-3,75 aralığında tutmayı desteklediğini gösterdi. Yetkililer, enflasyonu yüksek tutabilecek riskler arasında Ortadoğu çatışmasını ve enerji fiyatlarını da saydı.

ETF GİRİŞLERİ SEKİZ HAFTALIK ÇIKIŞI BİTİRDİ

Sektör verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF'leri 6-10 Temmuz arasında 197 milyon dolar net giriş kaydederek sekiz haftalık çıkış serisini sona erdirdi. Bu dönüş, 2 Temmuz'da biten kısa haftadaki 527 milyon dolarlık çıkışın ardından geldi. Haftalık girişlere yaklaşık 292 milyon dolarla BlackRock'ın IBIT fonu liderlik ederken Grayscale'in daha küçük Bitcoin fonu yaklaşık 95 milyon dolar ekledi. GBTC ise yaklaşık 108 milyon dolarlık çıkışla fonlar arasında talebin dengesiz kaldığını gösterdi. Girişlerin dönüşü 58 bin ile 60 bin dolar bölgesinden toparlanmayı desteklese de toplam, önceki sekiz haftada çekilen paraya kıyasla sınırlı kaldı. Bitcoin ayrıca birkaç denemenin ardından 65 bin doların üzerinde tutunamayarak fon girişlerinin henüz net bir kırılım yaratmadığını ortaya koydu.

Bitcoin'in son yapısı, haziran sonundaki dipten bu yana yatay ile hafif pozitif arasında seyrediyor. Fiyat 60 bin dolar yakınındaki ana destek bölgesinin üzerinde kalırken satıcılar 65 bin dolar civarını savunmayı sürdürüyor. Göreli Güç Endeksi 47 dolayında, nötr kabul edilen 50 seviyesinin altında bulunuyor. Bu okuma, alım baskısının aşırı satım koşullarından toparlandığını ancak piyasanın kontrolünü henüz ele almadığını gösteriyor. MACD göstergesi de erken bir toparlanmaya işaret ediyor. Histogram pozitif ve MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, ancak her iki çizgi de sıfırın altında kalarak genel eğilimin henüz kesin biçimde yukarı dönmediğini gösteriyor. 65 bin doların üzerinde günlük bir kapanış teknik görünümü güçlendirip daha yüksek dirençlere yol açabilir, 60 bin doların altına iniş ise toparlanmayı zayıflatarak haziran diplerini yeniden gündeme getirir.