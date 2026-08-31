Bitcoin'de 2017'den beri görülmeyen ağustos - Son Dakika
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Bitcoin'de 2017'den beri görülmeyen ağustos

Bitcoin\'de 2017\'den beri görülmeyen ağustos
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Bitcoin ağustos ayını yüzde 24 kazançla, 2017'den bu yana en iyi ağustos performansıyla kapatmaya hazırlanıyor. Kripto para bu tabloyu ABD'nin İran'a düzenlediği saldırılara rağmen korudu ve 78 bin dolar civarında tutundu.

Mevcut oran korunursa ağustos, Kasım 2024'ten bu yana en büyük tek aylık artış olarak kayda geçecek.

Bitcoin ağustos ortasında 63 bin dolar civarına geriledi. Ayın sonuna doğru sert bir yükselişle 80 bin doları kısa süreliğine aştı ve ardından bu seviyenin yakınında ivme kaybetti.

Jeopolitik gerilim küresel hisse senetlerini baskılarken Bitcoin 78 bin dolar civarında kaldı. ABD güçlerinin İran'daki roket rampalarını vurması ve karşılık olarak ABD askeri üslerinin hedef alınması petrol fiyatını yukarı taşıdı. Brent türü ham petrol varil başına 90 doların üzerine sıçradı.

Diğer varlıklar farklı tepki verdi. Küresel hisse senedi piyasaları baskı altında kalırken altın ons başına 4 bin 440 dolara geriledi.

AĞUSTOS ÇEYREKLİK TABLOYU TERSİNE ÇEVİRDİ

Ağustos rallisi Bitcoin'in üçüncü çeyrek getirisini yüzde 32'ye taşıdı.

Önceki iki çeyrek kayıpla tamamlandı. Kripto para ilk çeyrekte yüzde 22, ikinci çeyrekte yüzde 14 değer kaybetti. Üçüncü çeyreğin nihai sonucu ise eylül ayındaki performansa bağlı.

Ay henüz kapanmadığı için yüzde 24'lük getiri son fiyatla değişebilir. Yine de mevcut tarihsel veriler Ağustos 2026'yı 2017 boğa piyasasından bu yana görülen her ağustosun belirgin biçimde önüne yerleştiriyor.

Ralliyi besleyen etkenler ay boyunca birikti. ABD'de işlem gören spot Bitcoin fonlarına gelen güçlü giriş ve Hazine'nin tahvil geri alımlarını genişletme kararı yükselişe zemin hazırladı. Kısa pozisyon tasfiyeleri de hareketi büyüttü.

AÇIK POZİSYON 4 HAZİRAN ZİRVESİNİN ALTINDA

Vadeli işlem verileri açık pozisyonların haziran zirvesine dönmediğini gösteriyor. Bitcoin vadeli işlemlerindeki açık pozisyon 700 bin BTC'nin altında kaldı ve 4 Haziran'daki 801 bin BTC'lik zirvenin gerisinde seyrediyor.

Oynaklık beklentisi de düştü. Bitcoin'in 30 günlük örtük oynaklık endeksi yüzde 40'ın altına indi ve 21 Ağustos'a kadar yüzde 39'dan yüzde 50'ye yaklaşan sıçramayı geri verdi.

İki haftalık tasfiye rakamı hareketin kaldıraç boyutunu gösteriyor. Kripto para piyasasında bu sürede yaklaşık 9,71 milyar dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Bu tutarın 6,55 milyar dolarlık bölümünü kısa pozisyonlar oluşturdu.

Bu rakamlar tek başına ralliyi açıklamıyor. Tasfiyelerin büyük bölümünün kısa pozisyonlardan gelmesi, yeni spot talebin yükselişin tamamını sürüklediğini kanıtlamıyor.

Ayın sonuna doğru makroekonomik koşullar daha az destekleyici hale geldi. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole'daki şahin mesajı piyasada eylül faiz artırımı beklentisini güçlendirdi. Petroldeki yükseliş de enflasyon endişesini besledi.

Yüksek faiz beklentisi kripto için zorlu bir zemin oluşturabilir. Böyle bir ortam doları destekleyebilir ve getiri üretmeyen varlıkları elde tutmanın fırsat maliyetini artırabilir.

Yayım sırasında Bitcoin 78 bin 473 dolardan işlem görüyor. Analist Carl Moon, alıcıların fiyatı yeniden 80 bin doların üzerine taşıması gerektiğini, bu seviyenin geri alınamamasının daha derin bir geri çekilmeye kapı açabileceğini söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Ağustos, Bitcoin, İran, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin'de 2017'den beri görülmeyen ağustos - Son Dakika

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