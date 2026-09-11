Dogecoin ETF'si kısa sürede rafa kalkıyor - Son Dakika
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Dogecoin ETF'si kısa sürede rafa kalkıyor

Dogecoin ETF\'si kısa sürede rafa kalkıyor
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Bitwise, spot Dogecoin ETF'sini piyasaya girişinden yaklaşık 10 ay sonra tasfiye edip kapatacağını duyurdu. BWOW kodlu fonun NYSE Arca'daki son işlem günü 14 Ekim olacak. Dogecoin fonlarında talep ve işlem hacmi sınırlı kaldı.

Bitwise 10 Eylül'de fonu tasfiye edeceğini bildirdi. Hissedarlar paylarını 14 Ekim işlem kapanışına kadar ikincil piyasada satabilecek. Kalan hissedarlar 22 Ekim'de paylarının 21 Ekim itibarıyla net varlık değerini nakit olarak alacak. Şirket kararı "değişen yatırımcı ihtiyaçlarına göre ürün yelpazesini optimize etme" gerekçesiyle açıkladı.

Kapanış kararı, Dogecoin fonlarında talebin ve işlem hacminin sınırlı kaldığı dönemde geldi.

DOGECOIN FONLARINDA HACİM 300 MİLYON DOLARDA KALDI

İlk Dogecoin ETF'si Eylül 2025'te işlem görmeye başladı. Lansmanın çevresinde büyük bir beklenti oluşsa da fonlar yatırımcıyı çekemedi. SoSoValue verilerine göre Dogecoin fonları geçen ay 318 bin dolar net giriş kaydetti ve temmuzdaki küçük çıkışları tersine çevirdi. Fonların birikimli işlem hacmi yaklaşık 300 milyon dolara ulaştı.

Bu rakam, diğer altcoin ETF'lerinin çok gerisinde kaldı. Hyperliquid fonları 2,1 milyar dolar, Zcash 1,5 milyar dolar, Chainlink 680 milyon dolar işlem hacmine ulaştı. BWOW ise en yüksek günlük işlem hacmine Kasım 2025'teki lansman haftasında yaklaşık 3 milyon dolarla ulaştı.

DOGECOIN İLK 10'UN DIŞINA DÜŞTÜ

Bitwise Üst Yöneticisi Hunter Horsley, geçen yıl Dogecoin'i kripto hareketinin bir simgesi olarak tanımlamıştı. Horsley, DOGE'nin "bir şaka olarak başlayıp kripto hareketinin ikonu hâline geldiğini" söylemiş, paranın temel bir değer iddiası taşımasa da beklentilerin aksine değerini ve önemini uzun süre koruduğunu belirtmişti.

Token bununla birlikte gücünü yitirdi. Dogecoin son bir yılda HYPE ve ZEC'in yükselişi sırasında ilk 10 kripto para arasından çıktı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Dogecoin ETF'si kısa sürede rafa kalkıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dogecoin ETF'si kısa sürede rafa kalkıyor - Son Dakika
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